Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Зимняя дача
Зимняя дача
© Freepik by Designed by Freepik
Главная / Садоводство
Наталья Полетаева Опубликована сегодня в 9:20

Укрыла клубнику и проверила дом — весной не будет проблем: как подготовить дачу к зиме

Ольга Воронова: укрытие растений лутрасилом защищает от перепадов температуры

Казалось бы, сезон уже завершён, но именно ноябрь определяет, в каком состоянии вы встретите весну. Как предупреждает профессиональный садовод, телеведущая и писательница, Ольга Воронова, зима не прощает халатности. До первых морозов важно успеть "закрыть дачу" и подготовить растения, дом и участок.

"Полностью с дачей распрощаться до весны. Навести порядок дома, убрать все ценное, увезти его домой", — сказала эксперт Ольга Воронова.

Дом и участок: порядок перед отъездом

Перед тем как покинуть дачу, нужно провести тщательную ревизию.

  1. Закройте дом. Проверьте окна, двери и отдушины, чтобы не было щелей, через которые проникнет холод. Но при этом оставьте минимальную вентиляцию — это предотвратит появление плесени.
  2. Отключите электричество. Все приборы должны быть обесточены, а розетки — защищены от влаги.
  3. Уберите воду. Опорожните баки, бочки и шланги. Вода, оставшаяся в ёмкостях, при замерзании может разорвать их стенки.
  4. Поставьте защиту от грызунов.
  5. Проверьте кровлю и водостоки. Уберите листья и ветки, чтобы талая вода весной не превратилась в ледяные пробки.

Растения: укрыть и сохранить жизнь

К середине ноября наступает решающий момент — нужно защитить садовые растения от мороза.

"До середины ноября надо растения укрыть на первый слой только лутрасилом. Если случится мороз больше, чем минус пять, надо приехать и на лутрасил еще один чехол из пленки", — пояснила садовод.

Такое двухслойное укрытие помогает растениям дышать, но при этом защищает от резких перепадов температуры. Лутрасил (спанбонд) сохраняет тепло и не допускает выпревания корней.

Особое внимание клубнике

Клубничные грядки — самая уязвимая часть осеннего сада. Перед укрытием кусты нужно обрезать почти "под ноль".

Клубнику стоит обрезать на пень и сразу же закрыть, чтобы не заводились мыши и не приходилось весной тратить время на уборку прошлогодней листвы.

Так вы избавитесь от вредителей и создадите растению условия для спокойной зимовки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Оставить воду в бочках.
    Последствие: Разрыв ёмкости при замерзании.
    Альтернатива: Перевернуть и хранить вверх дном.
  • Ошибка: Укрыть растения слишком рано.
    Последствие: Прение корней и грибок.
    Альтернатива: Делать это после устойчивых ночных заморозков.
  • Ошибка: Не обрезать клубнику.
    Последствие: Весной появятся вредители и плесень.
    Альтернатива: Срезать листья и сразу накрыть материалом.

Плюсы и минусы поздней подготовки

Плюсы

Минусы

Можно точно оценить состояние растений

Риск не успеть до сильных морозов

Земля ещё податлива для работ

Укороченный световой день

Меньше насекомых и сорняков

Необходимость следить за прогнозом

FAQ

Нужно ли укрывать все растения?
Нет. Зимостойкие культуры — смородина, крыжовник, шиповник — хорошо переносят холод без укрытия. Особое внимание — розам, клубнике и молодым саженцам.

Чем заменить лутрасил?
Подойдёт плотная агроткань или двойной слой мешковины. Плёнку можно использовать только поверх дышащего слоя.

Когда окончательно покидать дачу?
После выполнения всех работ и устойчивого снижения температуры ниже нуля.

А что если зима придёт раньше?

Если прогноз обещает резкое похолодание, не откладывайте укрытие. Даже временное укрытие агроволокном спасёт растения от внезапного мороза. Весной, если всё сделать правильно, сад проснётся без потерь, а дом встретит вас сухим и целым.

2 полезных факта

  1. Грызуны чаще всего заводятся под неубранной листвой и в старой мульче.
  2. Зимой полезно укладывать на грядки снег: он защищает почву от промерзания и сохраняет влагу.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ботаники: гастерия цветет зимой при мягком освещении и температуре выше 10 °C сегодня в 6:26
Ставлю у окна и жду чудо — гастерия не подводит даже в декабре

Хотите, чтобы гастерия радовала яркими цветами зимой? Узнайте, как обеспечить суккуленту правильное освещение, полив и уход. Секреты пышного цветения.

Читать полностью » Осенняя уборка сада продлевает жизнь инструментов и укрепляет почву — Сергей Лаврентьев сегодня в 6:19
Укрываю грядки этим простым материалом — весной растения растут в два раза быстрее

Осень — время позаботиться о даче и теплице. Как сохранить инвентарь, защитить растения и экологично избавиться от грызунов — пошаговая инструкция.

Читать полностью » Биологи предупредили, что закрытие нор грызунов помогает предотвратить зимовку ос сегодня в 5:21
Одна ошибка осенью — и весной вас ждёт рой ос под окнами

Осы ищут, где перезимовать! Узнайте, как предотвратить их нашествие весной, закрыв норы грызунов и убрав привлекательные источники пищи с участка.

Читать полностью » Создание клумб превращается в творчество, объединяющее эстетику и природу — Марина Орлова сегодня в 5:19
Беру старое пианино и немного земли: получилась клумба, от которой невозможно отвести взгляд

Хотите, чтобы сад заиграл красками? Простые советы и необычные идеи помогут вам создать оригинальные клумбы из подручных материалов — красиво, практично и с душой.

Читать полностью » Лёринц Балог: при выборе стартовых удобрений нужно учитывать климат и тип почвы сегодня в 4:15
Добавила ложку при посадке — и рассада взлетела в рост без стимуляторов

Узнайте, как правильно использовать стартовые удобрения для рассады и как избежать распространенных ошибок. Что, когда и сколько вносить для отличного урожая?

Читать полностью » Гречневая крупа восстанавливает почву и активизирует полезную микрофлору на участке — Марина Климова сегодня в 4:14
Один секрет моей бабушки: горсть гречки осенью спасает огород от беды

Гречка может стать лучшим помощником огородника. Рассказываем, зачем посыпать грядки крупой осенью и как она помогает улучшить почву без химии.

Читать полностью » Фенхель хорошо растёт в рыхлой плодородной почве при достаточной влажности — Наталья Серебрякова сегодня в 3:14
Беру семена фенхеля и немного компоста — урожай поражает ароматом и вкусом

Фенхель — ароматная культура, которая украсит ваш огород или балкон. Узнайте, как правильно посадить, ухаживать и собирать урожай, чтобы получить сочную и ароматную зелень.

Читать полностью » Специалисты по растениеводству: брокколи и капусту лучше пересаживать при низких температурах сегодня в 3:12
Беру капусту и брокколи — сажаю в прохладный день: урожай в два раза больше

Узнайте, какие культуры лучше всего пересаживать в прохладную погоду для богатого урожая. Секреты и советы по уходу за растениями.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Вот почему всегда меняю шины ещё до первых заморозков — результат вас удивит
Авто и мото
Всегда глушу мотор на АЗС — и вот почему вы тоже должны это делать
Спорт и фитнес
Не спортзал и не диета — именно это помогло мне не сдаться на пятой минуте бега
Еда
Смешал какао и сахарную пудру — печенье покрылось трещинками, гости в шоке: рецепт вау-эффекта
Еда
Лаваш со шпротами: беру майонез и чеснок — вкус такой насыщенный, что хочется повторять каждый день
Дом
Как сохранить яркость цветных вещей: стирайте при 30–40 °C и добавляйте соль или уксус
Красота и здоровье
Антибиотики при кашле помогают только при бактериальной инфекции — Сергей Ложкин
Дом
Простой способ предотвратить плесень в стиральной машине – прочистка дренажных каналов манжеты
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet