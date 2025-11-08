Укрыла клубнику и проверила дом — весной не будет проблем: как подготовить дачу к зиме

Казалось бы, сезон уже завершён, но именно ноябрь определяет, в каком состоянии вы встретите весну. Как предупреждает профессиональный садовод, телеведущая и писательница, Ольга Воронова, зима не прощает халатности. До первых морозов важно успеть "закрыть дачу" и подготовить растения, дом и участок.

"Полностью с дачей распрощаться до весны. Навести порядок дома, убрать все ценное, увезти его домой", — сказала эксперт Ольга Воронова.

Дом и участок: порядок перед отъездом

Перед тем как покинуть дачу, нужно провести тщательную ревизию.

Закройте дом. Проверьте окна, двери и отдушины, чтобы не было щелей, через которые проникнет холод. Но при этом оставьте минимальную вентиляцию — это предотвратит появление плесени. Отключите электричество. Все приборы должны быть обесточены, а розетки — защищены от влаги. Уберите воду. Опорожните баки, бочки и шланги. Вода, оставшаяся в ёмкостях, при замерзании может разорвать их стенки. Поставьте защиту от грызунов. Проверьте кровлю и водостоки. Уберите листья и ветки, чтобы талая вода весной не превратилась в ледяные пробки.

Растения: укрыть и сохранить жизнь

К середине ноября наступает решающий момент — нужно защитить садовые растения от мороза.

"До середины ноября надо растения укрыть на первый слой только лутрасилом. Если случится мороз больше, чем минус пять, надо приехать и на лутрасил еще один чехол из пленки", — пояснила садовод.

Такое двухслойное укрытие помогает растениям дышать, но при этом защищает от резких перепадов температуры. Лутрасил (спанбонд) сохраняет тепло и не допускает выпревания корней.

Особое внимание клубнике

Клубничные грядки — самая уязвимая часть осеннего сада. Перед укрытием кусты нужно обрезать почти "под ноль".

Клубнику стоит обрезать на пень и сразу же закрыть, чтобы не заводились мыши и не приходилось весной тратить время на уборку прошлогодней листвы.

Так вы избавитесь от вредителей и создадите растению условия для спокойной зимовки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Оставить воду в бочках.

Последствие: Разрыв ёмкости при замерзании.

Альтернатива: Перевернуть и хранить вверх дном.

Последствие: Прение корней и грибок.

Альтернатива: Делать это после устойчивых ночных заморозков.

Последствие: Весной появятся вредители и плесень.

Альтернатива: Срезать листья и сразу накрыть материалом.

Плюсы и минусы поздней подготовки

Плюсы Минусы Можно точно оценить состояние растений Риск не успеть до сильных морозов Земля ещё податлива для работ Укороченный световой день Меньше насекомых и сорняков Необходимость следить за прогнозом

FAQ

Нужно ли укрывать все растения?

Нет. Зимостойкие культуры — смородина, крыжовник, шиповник — хорошо переносят холод без укрытия. Особое внимание — розам, клубнике и молодым саженцам.

Чем заменить лутрасил?

Подойдёт плотная агроткань или двойной слой мешковины. Плёнку можно использовать только поверх дышащего слоя.

Когда окончательно покидать дачу?

После выполнения всех работ и устойчивого снижения температуры ниже нуля.

А что если зима придёт раньше?

Если прогноз обещает резкое похолодание, не откладывайте укрытие. Даже временное укрытие агроволокном спасёт растения от внезапного мороза. Весной, если всё сделать правильно, сад проснётся без потерь, а дом встретит вас сухим и целым.

