Илья Шеховцов Опубликована сегодня в 10:21

Через 5 лет машина будто стареет вместе с хозяином: скрытый механизм толкает к покупке новой

Частая смена автомобиля связана с дофаминовой адаптацией — врач-психолог Светлана Пуля

Автомобиль, который ещё вчера казался вершиной комфорта, через несколько лет нередко воспринимается как привычный предмет интерьера. Этот эффект, как отмечает проект "Авто Mail", связан не с техническим прогрессом, а с тем, как человеческий мозг реагирует на новизну. Когда ожидание "нового" становится нормой, владельцы машин всё чаще оказываются в цикле регулярных обновлений, который сложно разорвать без понимания его природы.

Механизм жажды новизны

Психолог медицинского центра "СМ-Клиника" Светлана Пуля объясняет, что на глубоком уровне мозг стремится к стимуляции. При столкновении с новым предметом активируется дофаминовая система, формируя краткий эмоциональный подъем.

"Новый запах кожи, блестящие панели и новая электроника активирует дофаминовую систему, даря человеку ощущение счастья", — пояснила врач-психолог Светлана Пуля.

Такой эффект длится недолго, и организм быстро возвращается к привычному состоянию.

По наблюдениям специалиста, у людей с высоким темпом жизни и выраженной карьерной мотивацией жажда обновлений выражена сильнее. Они чаще воспринимают покупку как способ избавиться от рутины или компенсировать стресс. В этой среде закрепляется модель поведения, при которой автомобиль становится эмоциональным инструментом, а не функциональным объектом. Так формируется зависимость от обновлений, основанная на повторяющемся поиске кратковременной эйфории.

Социальные и психологические мотивы

Желание заменить автомобиль нередко связано и с тем, как человек видит себя в обществе. Новая модель становится маркером статуса, элементом публичного образа и способом повысить самооценку. Мозг поддерживает это ощущение, но эффект быстро исчезает, вынуждая возвращаться к механизму обновления. Со временем человек начинает реагировать не на сам автомобиль, а на возможность утвердить своё место в социальной группе.

Психолог отмечает, что страх несоответствия возрасту или представлениям об успехе также усиливает стремление к покупке нового автомобиля. Для некоторых водителей подержанная машина символизирует стагнацию или утрату позиции, тогда как свежая модель воспринимается как подтверждение активности и молодости. В результате материальный объект начинает выполнять функцию эмоциональной защиты.

Как выйти из цикла обновлений

Светлана Пуля предлагает несколько стратегий, которые помогают уменьшить зависимость от частой смены машины. Первый шаг — понять механизм гедонистической адаптации и принять, что эффект новизны неизбежно исчезает. Осознание этого снижает ожидания и возвращает внимание к практическим характеристикам автомобиля.

Другой подход — поиск новых ощущений без смены машины. Психолог рекомендует менять маршруты, окружение или элементы интерьера. Это даёт мозгу дофаминовый отклик, не требующий крупных вложений. Она также подчёркивает важность различать реальную необходимость и желание обновления, предлагая менять автомобиль только в случае его непригодности или угрозы безопасности.

Альтернативные источники удовлетворения

Эксперт советует перенаправлять ресурсы в области, которые дают более длительный эффект: путешествия, образование, здоровье или хобби. Эти сферы формируют устойчивое чувство удовлетворения, не зависящее от материальных обновлений. Часть людей использует автомобили для укрепления самооценки, но подобная опора нестабильна, поскольку всегда найдётся более новая модель.

Светлана Пуля подчёркивает, что мозг требует дофамина, и его можно получить иначе: через завершённые задачи, новые впечатления, общение или физическую активность.

"Физическая активность — это "бесплатное счастье”", — подытожила врач-психолог.

Такие источники позволяют сформировать внутренние ориентиры и снизить зависимость от внешних стимулов.

