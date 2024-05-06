В Новой Москве полиция задержала 41-летнего мужчину, который после ссоры со своим знакомым поджег на нём одежду, отчего тот сгорел заживо. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на службу ГСУ СК РФ по Москве.
По данным следствия, инцидент произошёл в воскресенье в подъезде жилого дома на улице Самуила Маршака, из-за личных неприязненных отношений между поджигателем и погибшим.
Задержанный доставлен в московское отделение СК, против него возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, совершённом с особой жестокостью общеопасным способом, сообщают в ГСУ СК.
На месте происшествия следователи и криминалисты обнаружили пустую ёмкость, в которой, предположительно, находилась легковоспламеняющаяся жидкость. В следственном управлении отметили, что прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов контролирует привлечение мужчины к уголовной ответственности.
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