Инвестора Ральфа Новака приговорили к 5 годам в тюрьме за хищение более 50% акций у каршеринговой организации BelkaCar. Спустя несколько лет другой акционер Борис Зимин также оказался участником дела о воровстве и заочно уже осуждён.

Ральфу Новаку суд собирается дать 5 лет за хищение акций. Помимо этого, мужчина должен будет заплатить внушительный штраф в размере 800 тысяч рублей. Без внимания не остался и Ильнур Азмуханов. Ему суд дал 4 года колонии и штраф в размере 500 тысяч рублей.

Адвокат Ральфа Новака ранее рассказал РИА Новости, что изначально прокурор хотел назначить для осуждённого на несколько лет больше. Помимо тюремного срока он также собирался увеличить размер штрафа. Однако сторона Ральфа Новака добилась снижения размера нарушения.

Ещё в 2021 году главный исполнительный директор компании Eurasian Resources Group потребовал завести дело на Ральфа Новака и партнёра Фабиана Кройхера. Он считал, что двое мужчин украли у каршеринговой компании больше половины процентов акции. Как сказал гражданин ФРГ, бывшие товарищи проделали огромную аферу и продали кому-то эти акции. Бенедикт Соботки немедленно обратился по данному делу в правоохранительные органы.

Ральф Новак и его партнёр Фабиан Кройхер отдали все украденные акции ещё пять лет назад. Различные организации несколько раз проводили исследование по вопросам этого дела. В одном из последних анализов эксперты выяснили, что размер украденной доли акций у организации BelkaCar составили аж 567 миллионов.

Виновные всё ещё не признались в совершении крупного хищения.

Фото: commons.wikimedia.org/Nilo42 (Сreative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)