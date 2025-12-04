Новая столица Индонезии: чем Нусантара заменит Джакарту и что стоит за её строительством

Джакарта уже много лет сталкивается с серьёзными проблемами, которые делают её одной из самых быстро оседающих столиц мира. Постоянные затопления, стареющая инфраструктура и большая часть города, расположенная ниже уровня моря, вынудили власти задуматься о кардинальном решении. И вот, на фоне климатических рисков и перенаселения, было принято решение о создании новой столицы. Это крупнейший инфраструктурный проект в истории Индонезии, о котором сообщает BBC.

Почему Джакарта тонет

Джакарта — один из самых уязвимых мегаполисов планеты. Примерно 40% её территории находится ниже уровня моря, что делает город особенно подверженным риску затоплений. Ситуация усугубляется высоким уровнем застройки, оседанием грунта и подниманием уровня воды в океанах. Столицу, стоящую на болотистой почве, не спасают даже крупные усилия по контролю наводнений. Загрязнение воздуха, постоянные пробки и неэффективная городская инфраструктура ещё больше усложняют положение.

С каждым годом ситуация ухудшается: строительство не прекращается, а затопления становятся всё более частыми и разрушительными. В связи с этим власти Индонезии приняли решение о переноса столицы. Этот вопрос обсуждается уже больше десяти лет, и только в последние годы проект получил реальное финансирование и поддержку на государственном уровне.

"Джакарта больше не может быть надежной столицей. Нам нужно искать решения, которые обеспечат будущее наших граждан", — отметил президент Джоко Видодо.

Нусантара: новая столица в глубине островных лесов

Нусантара, новый город, который создаётся в глубине островных лесов, стал крупнейшим инфраструктурным проектом в истории Индонезии. Нусантара расположена в лесной зоне на острове Калимантан, вдали от перенаселённых районов и угроз океана. Этот проект стартовал в 2022 году, а строительство города всё ещё продолжается, несмотря на то, что проект уже приближается к своей завершающей фазе.

Новая столица задумана как полная противоположность Джакарте. В отличие от перенаселённого и загрязнённого мегаполиса, Нусантара будет зелёной, технологичной и энергоэффективной. Более 60% территории города планируется оставить под природные зоны, что позволит сохранить экосистему и улучшить качество воздуха. В городе будут созданы велосипедные и пешеходные маршруты, современные жилые комплексы и правительственные здания, а также развитая экологическая инфраструктура.

Проект стоимостью около 33 миллиардов долларов имеет амбициозную цель: сделать Нусантару образцом устойчивого развития для всего Юго-Востока Азии.

"Столица Нусантара — это холст, на котором создаётся будущее", — сказал президент Джоко Видодо, подчеркивая важность этого проекта для страны.

Финансовая поддержка и планы на будущее

Для того чтобы привлечь инвесторов в проект, правительство Индонезии вводит привлекательные льготы, включая долгосрочное владение землёй, сроком до 190 лет. Эти меры направлены на создание комфортных условий для бизнеса и привлечение иностранных инвестиций. Также проект рассчитан на создание рабочих мест, что должно привлечь не только местных, но и международных специалистов.

К 2045 году власти планируют, что в Нусантару переедет почти два миллиона человек. Однако это амбициозное количество вызывает вопросы у жителей, и мнение о новом городе разделяется.

Почему жители не спешат переезжать в Нусантару

Несмотря на амбициозные планы, отношение местных жителей к новой столице весьма неоднозначно. Многие сомневаются в том, что инфраструктура города готова для того, чтобы принять миллионы людей. Родителям особенно сложно понять, какие условия будут созданы для их детей: где будут учиться школьники, будут ли работать местные образовательные учреждения и будет ли достаточно медицинских и досуговых центров.

Первые 10 тысяч госслужащих должны переехать в Нусантару уже в ближайшие месяцы. Однако многие из них выразили недовольство условиями проживания. Например, в новых жилых комплексах будут строиться только трёхкомнатные квартиры, и одиночные сотрудники будут вынуждены делить жильё с коллегами.

Какие проблемы беспокоят будущих жителей

Неопределенность с образованием и школами для детей. Отсутствие развлекательных и культурных центров. Проблемы с доступом к медицинским услугам и социальным учреждениям. Трудности с жильём для одиночных работников и малых семей. Сомнения в готовности инфраструктуры к массовому переезду.

Один из будущих жителей, отец семейства, так говорил об этом: "Мы не уверены, что новые условия будут удобными для нас, особенно для детей. Строительство всё ещё продолжается, и неясно, как это повлияет на наше ежедневное проживание".

Риски и перспективы нового города

Нусантара станет примером города будущего, где экологические и технологические решения будут сочетаться с устойчивым развитием. Однако перенос столицы несёт в себе и риски. На первых этапах проект, безусловно, потребует значительных вложений и времени для полной реализации. Для успешного воплощения амбициозных планов необходимо решить множество вопросов, связанных с инфраструктурой, экологией, жильём и социальной сферой.

Проект Нусантары также ставит перед собой задачу стать мировым примером для других стран, стремящихся решить проблемы перенаселения и изменения климата. Однако важно помнить, что такие масштабные проекты всегда сопряжены с трудностями, и их успех зависит от того, как будут решаться практические проблемы на уровне местных жителей.

Сравнение Джакарты и Нусантары

Джакарта страдает от затоплений и высокой плотности населения, что создаёт условия для ухудшения качества жизни. Нусантара, напротив, будет проектом, рассчитанным на устойчивое развитие, с учётом всех современных требований к экологичности и энергоэффективности. В Джакарте проблемы с транспортом и загрязнением воздуха, в Нусантаре ожидаются велосипедные и пешеходные маршруты, что сделает город более экологичным.

Преимущества и недостатки обеих столиц

Джакарта:

Преимущества: развитая инфраструктура, важный экономический центр.

Недостатки: постоянные затопления, перенаселение, загрязнение воздуха.

Нусантара:

Преимущества: экологичность, энергоэффективность, зеленая территория.

Недостатки: неполная готовность инфраструктуры, неизвестность для местных жителей.

Плюсы и минусы переноса столицы

Плюсы:

Уменьшение нагрузки на Джакарту. Создание нового современного города. Меньше рисков от климатических изменений и затоплений.

Минусы:

Большие финансовые затраты. Неопределённость в вопросах инфраструктуры. Риски для местных жителей в связи с переездом.

Советы для инвесторов и будущих жителей Нусантару