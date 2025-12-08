Новая стоимость визы в Египет: больше не так дешево, как прежде — что ждёт туристов с января 2026 года

Египет готовится существенно повысить стоимость виз для иностранных туристов. Это решение, которое вступит в силу с января 2026 года, затронет миллионы путешественников, планирующих отдых на популярных курортах Красного моря. Повышение визового сбора вызывает живые обсуждения в туристической отрасли, где оценивают последствия для потока гостей в страну. Об этом сообщает Onlíner.

Причины повышения стоимости визы в Египет в 2026 году

Стоимость туристической визы в Египет на протяжении долгих лет оставалась неизменной — всего 25 долларов. Однако с января 2026 года эта сумма вырастет почти в два раза и составит 45 долларов (около 130 белорусских рублей по текущему курсу). Изменения были официально утверждены и подписаны президентом Египта, и теперь решение не подлежит пересмотру.

Параллельно с этим будет введено новое техническое требование: визы станут персонализированными, и на каждой из них будет размещена индивидуальная фотография путешественника. До сих пор все визы для иностранных туристов были стандартными и одинаковыми для всех. Власти Египта заявляют, что средства от повышения визового сбора будут направлены на модернизацию и улучшение работы дипломатических миссий по всему миру.

Несмотря на уверения властей, эксперты туристической отрасли выражают осторожность по поводу этого решения. В частности, их беспокоит возможное снижение привлекательности Египта для туристов, особенно учитывая растущую конкуренцию со стороны других популярных курортов Средиземноморья и Ближнего Востока. Повышение визового сбора может повлиять на структуру туристического потока, особенно среди тех, кто предпочитает бюджетные поездки.

Безвизовый въезд в некоторые регионы Египта

Несмотря на изменения в визовой политике, Египет сохраняет безвизовый въезд в ряд регионов, включая Синайский полуостров. Это дает возможность туристам отдыхать без оформления визы на срок до 15 дней. Такие популярные курорты, как Шарм-эль-Шейх, Таба и Дахаб, продолжают входить в безвизовую зону.

Для использования безвизового въезда туристам необходимо соблюдать два условия:

Прилететь непосредственно в аэропорт Шарм-эль-Шейха. Не покидать территорию Синайского полуострова.

Это значит, что туристы, выбравшие отдых в Шарм-эль-Шейхе, могут свободно перемещаться между курортами региона, но не смогут выезжать за его пределы. Для большинства отдыхающих в Шарм-эль-Шейхе эти ограничения не кажутся серьёзным препятствием, так как они проводят всё время внутри курорта. Тем не менее, для тех, кто планирует экскурсии по Египту, разнообразные маршруты или длительный отдых, оформление визы остаётся обязательным.

Как повышение визового сбора повлияет на туристический поток

Туристы, предпочитающие отдых на Красном море, привыкли к доступности Египта как одного из самых популярных и недорогих направлений для зимнего отдыха. Однако повышение визового сбора на почти 100% может изменить восприятие Египта как бюджетного курорта. Некоторые путешественники могут начать рассматривать альтернативные варианты, где стоимость визы и сопутствующих сборов будет ниже.

Также стоит отметить, что многие курорты Египта, в частности Шарм-эль-Шейх, до сих пор остаются востребованными благодаря своему расположению и относительно низким ценам. Однако для тех, кто заинтересован в более насыщенной экскурсионной программе по всей территории Египта, повышение стоимости визы может стать барьером.

Множество туристов, выбирающих Египет в качестве места для зимнего отпуска, обращают внимание на доступность дешёвых туров. Однако с ростом цен на визу могут измениться их предпочтения, особенно среди тех, кто привык к экономии на визовых расходах. Это может отразиться на общем потоке туристов и ввести новые нюансы в структуру путешествий.

"Мы понимаем, что повышение цен может привести к снижению интереса к Египту среди тех, кто ищет доступные курорты. Важно не только удерживать клиентов, но и адаптировать структуру предложения, чтобы соответствовать растущей конкуренции", — комментирует Александр Смирнов, эксперт по туризму.

Сравнение визовых требований в других популярных странах

Сравнив требования по визам в Египте с другими популярными курортами, можно заметить, что стоимость визы в Египет всё равно остаётся ниже, чем в странах, таких как Турция или Греция, где визовый сбор составляет 60-80 долларов. Однако новые правила, безусловно, меняют позиционирование Египта как недорогого направления.

Турция - 60-80 долларов за визу. Греция - 80 долларов. Египет - 45 долларов, но только с 2026 года.

Таким образом, несмотря на повышение цен, Египет всё ещё остаётся более доступным направлением по сравнению с некоторыми другими популярными туристическими регионами, что может сыграть на руку этой стране.

Плюсы и минусы повышения визового сбора для Египта

Как и любое важное изменение, повышение визового сбора имеет как положительные, так и отрицательные стороны.

Плюсы:

Дополнительные средства для развития - средства от повышения визового сбора будут направлены на улучшение работы дипломатических миссий, что повысит качество визового обслуживания. Повышение безопасности - внедрение фотографии на визах может повысить безопасность и сократить количество мошенничества.

Минусы:

Снижение привлекательности для туристов с ограниченным бюджетом. Перераспределение туристического потока - повышение цен может повлиять на выбор туристами альтернативных курортов.

Советы для туристов, планирующих поездку в Египет в 2026 году

Заранее оформите визу, чтобы избежать неожиданностей в момент планирования поездки. Рассмотрите безвизовые курорты на Синайском полуострове, если не хотите оформлять визу. Следите за ценами на туры, чтобы оценить, как повышение стоимости визы может отразиться на общих расходах.

Популярные вопросы о визах в Египет в 2026 году