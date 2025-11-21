Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 10:04

Учёные решили сыграть в Бога и вырастили кость с нуля: она запустила кроветворение раньше, чем кофеварка успела согреться

Новая модель костного мозга работает до четырёх недель и имитирует естественные ниши — Иван Мартин

Создание полноценной человеческой ткани костного мозга долго считалось недостижимой задачей. Но исследовательская команда из Базеля сделала шаг, который уже называют одним из крупнейших прорывов последних десятилетий в области биомедицины.

Им удалось вырастить трёхмерную "мини-кость" — сложную структуру, способную самостоятельно поддерживать кроветворение в течение нескольких недель. Это не модель и не упрощённая система, а функционирующая ткань с настоящими микросредами, где клетки ведут себя так же, как в организме человека. Такой результат открывает путь к революции в изучении заболеваний крови и в подборе персонализированного лечения.

Зачем понадобился новый подход

Костный мозг — это не просто мягкая субстанция внутри костей, а тщательно организованная биологическая система. Именно здесь ежедневно формируются сотни миллиардов клеток крови. Архитектура костного мозга включает разнообразные ниши, каждая из которых создаёт особые условия для созревания и функционирования стволовых клеток. Особенно важна эндостальная зона — тонкий слой у внутренней поверхности кости, где нередко скрываются лейкозные клетки, становясь устойчивыми к химиотерапии.

Ранее учёные могли изучать эти процессы только на мышах или в плоских культурах клеток. Но мышиные модели не отражают человеческую физиологию, а клетки в плоских культурах теряют свои свойства уже через двое суток. Оба метода ограничивали исследования, создавая лишь приблизительную картину происходящего в человеческом организме.

Как удалось построить работающую трёхмерную ткань

Работа началась с индуцированных плюрипотентных стволовых клеток — гибких и мощных клеток, полученных из кожи или крови доноров. Их перенесли в особый пористый каркас из гидроксиапатита и коллагена первого типа. Такой каркас напоминает миниатюрную губку с множеством каналов и по составу почти идентичен костной ткани.

Дальнейшая работа шла поэтапно. Сначала исследователи добавили факторы роста VEGF и BMP-2, чтобы направить клетки по пути формирования эндотелия. На следующем этапе применили TGF-β и дексаметазон — началось формирование остеобластов, и структура каркаса укрепилась. Затем подключили SCF, TPO и IL-3, благодаря чему ниши заселились кроветворными стволовыми клетками. Спустя около месяца сформировалась полноценная эндостальная микросреда — и ткань запустила кроветворение без дополнительной стимуляции.

В микроскоп можно увидеть, как эритроциты и гранулоциты путешествуют внутри искусственных сосудов. Ткань остаётся жизнеспособной минимум четыре недели, производя новые клетки крови почти так же, как это делает костный мозг взрослого человека.

"Это может послужить дополнением ко многим экспериментам на животных по изучению кроветворения как в здоровых, так и в больных условиях", — сказал руководитель проекта Иван Мартин.

Сравнение подходов: что меняется

Подход Преимущества Ограничения Реальные возможности
Мышиные модели Устойчивая методология, доступность Физиология отличается от человеческой Приблизительное понимание процессов
Плоские культуры Дешёвые, быстрые Клетки утрачивают свойства за 48 часов Только поверхностные наблюдения
Трёхмерная человеческая ткань Максимальная реалистичность Пока ограниченный срок жизни Изучение болезней и тестирование лекарств

Советы шаг за шагом: как технология будет использоваться

  1. Врачи берут клетки конкретного пациента.

  2. Создают персонализированную трёхмерную ткань костного мозга.

  3. В течение недели тестируют лекарства напрямую на модели.

  4. Анализируют реакцию и определяют эффективную терапию.

  5. Используют полученные данные для выбора схемы лечения.

Эта схема открывает возможности для точной и быстрой персонализации терапии, что особенно важно при лейкозах и других заболеваниях крови.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: полагаться исключительно на мышиные модели
    Последствие: данные могут быть неточными или нерелевантными
    Альтернатива: использовать трёхмерные модели человеческой ткани для уточнения результатов

  2. Ошибка: тестировать препараты только в плоских культурах
    Последствие: клетки теряют свойства, результаты искажаются
    Альтернатива: применять искусственный костный мозг для долгосрочных экспериментов

  3. Ошибка: подбирать лечение без учета индивидуальных особенностей пациента
    Последствие: риск низкой эффективности терапии
    Альтернатива: создавать персональные модели костного мозга для оценки лекарств

А что если…

Что если в будущем такие модели станут стандартом диагностики — и пациенты будут получать точный протокол лечения в считаные дни?
Что если удастся создать мини-кость размером в миллиметры и выстроить целые панели для массового тестирования медикаментов?
Что если на базе такой ткани смогут моделировать хронику болезней — от лейкозов до редких иммунных синдромов?

Плюсы и минусы технологии

Аспект Плюсы Минусы
Реалистичность Точное воспроизведение микросред Пока короткий срок жизни
Тестирование лекарств Высокая точность подбора Необходимость удешевления производства
Научные исследования Возможность изучать редкие и хронические заболевания Требуются дальнейшие оптимизации

FAQ

Можно ли полностью отказаться от опыта на животных?
Пока нет, но технология уже позволяет значительно сократить их количество.

Сколько времени занимает создание одной мини-кости?
Около 25-30 дней, включая стадии формирования ниш.

Для каких заболеваний технология наиболее полезна?
Для лейкозов, миелодиспластических синдромов и других болезней крови, требующих точного подбора терапии.

Мифы и правда

  1. Миф: искусственная ткань работает хуже мышиных моделей
    Правда: она точнее отражает человеческую физиологию

  2. Миф: такая модель подходит только для фундаментальной науки
    Правда: её можно использовать для подбора лечения конкретным пациентам

  3. Миф: ткань слишком сложна для массового применения
    Правда: учёные уже разрабатывают версии для скрининговых платформ

Сон и психология

Хотя технология напрямую не связана со сном, её значение для пациентов огромно: точ диагноз и персональная терапия снижают стресс, улучшают психологическое состояние и повышают уверенность в лечении. А это влияет и на качество сна, и на скорость восстановления.

Исторический контекст

За последние 20 лет методы изучения кроветворения почти не менялись. Учёные полагались на мышиные модели или двумерные культуры, и лишь отдельные лаборатории пытались создать более сложные системы. Настоящий прорыв стал возможен благодаря развитию iPSC-технологий, биоинженерии и появлению биоматериалов, максимально похожих на человеческие ткани. Создание трёхмерной модели костного мозга стало логичным шагом вперёд, объединив достижения сразу нескольких областей.

Три интересных факта

  1. Каркас искусственной кости сделан из тех же материалов, что и настоящая костная ткань — гидроксиапатита и коллагена I типа.

  2. Кроветворные клетки начинают функционировать без внешней стимуляции — система запускается естественно.

  3. В будущем на одном чипе может размещаться почти 400 мини-костей для тестирования лекарств.

