ТАСС приводит слова Дмитрия Пескова, который сообщает, что новая должность бывшего секретаря Совбеза РФ подразумевает публичные выступления.

До этого в Кремле заявили, что Владимир Путин назначил Николая Патрушева своим помощником.

