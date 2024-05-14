Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новая должность Николая Патрушева допускает публичные выступления.
ТАСС приводит слова Дмитрия Пескова, который сообщает, что новая должность бывшего секретаря Совбеза РФ подразумевает публичные выступления.
До этого в Кремле заявили, что Владимир Путин назначил Николая Патрушева своим помощником.
Фото: www.defenseimagery.mil/Sgt Aaron Hostutler (the image is in the public domain)
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