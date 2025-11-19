Ретро снова в моде: московские покупатели раскупают елочные украшения по мотивам советских мультфильмов

Покупатели в столице все активнее выбирают новогодние украшения с мотивами советской анимации, об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва". Интерес к изделиям с узнаваемыми персонажами вырос уже в первые недели ноября, и маркетплейсы фиксируют значительное увеличение спроса на тематические игрушки для оформления праздничных интерьеров.

Рост продаж и новые предпочтения покупателей

По данным торговых площадок, оборот елочных украшений в Москве на Wildberries увеличился на 70 процентов по сравнению с началом ноября прошлого года. В пресс-службе платформы пояснили, что покупатели чаще выбирают модели с выразительным дизайном и ретростилистикой. "Также мы наблюдаем тренд на игрушки по мотивам советских мультфильмов, например, с котом Матроскиным и почтальоном Печкиным", — рассказали в пресс-службе площадки.

Сотрудники маркетплейса отмечают, что среди популярных вариантов выделяются украшение "Две горлицы" и ретроигрушки с ручной росписью. Постепенное возвращение интереса к классическим формам и сюжетам связывают с модой на ностальгическое оформление новогодних елок.

Интерес к героям советской анимации

Другие сервисы также подтверждают рост спроса на украшения с персонажами мультфильмов, вышедших десятилетия назад. Особенно востребованы герои "Винни-Пуха" и серии "Ну, погоди!", которые становятся частью тематических коллекций.

В маркетплейсах подчеркивают, что такие украшения привлекают не только тех, кто помнит советскую мультипликацию, но и молодую аудиторию, выбирающую яркие и узнаваемые образы. Расширение ассортимента связано с тем, что производители реагируют на покупательский интерес и активно вводят новые коллекции, ориентированные на ретроконцепции.

Наблюдаемая тенденция и влияние сезона

Эксперты онлайн-ритейла объясняют происходящее сочетанием сезонного роста и устойчивого тренда на "теплую" эстетику. Ностальгические мотивы создают востребованное направление, которое сочетается с современными материалами и ручными техниками росписи.

Сезонные продажи указывают, что покупатели уделяют больше внимания деталям новогоднего оформления, стремясь дополнить интерьер предметами, вызывающими эмоциональный отклик. Игрушки с героями советской анимации становятся частью такого подхода, формируя устойчивый спрос на традиционные образы в современных вариациях.