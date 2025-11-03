Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Зуб носорога в арктическом палеонтологическом раскопе
Зуб носорога в арктическом палеонтологическом раскопе
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Алексей Кузнецов Опубликована сегодня в 10:57

Носорог без рога и снега: как канадцы нашли самого северного травоядного в истории

Арктика сохранила скелет древнего носорога возрастом двадцать три миллиона лет — Даниэль Фрейзер

Когда-то Арктика вовсе не была ледяной пустыней. Миллионы лет назад на месте нынешних тундровых просторов раскинулись зелёные леса, где по берегам озёр паслись доисторические животные — предки современных млекопитающих. Недавняя находка канадских учёных доказывает: когда-то по северным землям бродили даже носороги.

Неожиданная находка в вечной мерзлоте

На острове Девон, расположенном в канадской Арктике, палеонтологи обнаружили почти полный скелет древнего носорога Epiaceratherium itjilik, жившего около 23 миллионов лет назад. Этот вид получил неофициальное прозвище "морозный носорог", ведь это — самый северный представитель семейства, когда-либо найденный.

"Добавление этого арктического вида в генеалогическое древо носорогов позволяет по-новому взглянуть на их эволюционную историю", — отметил руководитель отдела палеобиологии Канадского музея природы Даниэль Фрейзер.

Находку обнаружили на глубине нескольких метров под слоем вечной мерзлоты. Останки сохранились настолько хорошо, что учёные смогли восстановить почти всю анатомию животного.

Как выглядел арктический носорог

Древний Epiaceratherium itjilik был меньше современных африканских носорогов, имел более стройное тело и не обладал привычным рогом. По строению он напоминал индийского носорога — крупное травоядное животное с толстой кожей и мощными конечностями. Название itjilik происходит от инуитского слова, означающего "мороз". Его предложил старейшина из Гриз-Фьорда Ярлу Кигуктак, который участвовал в экспедиции и помогал исследователям в полевых условиях.

Первые кости были найдены ещё в 1986 году командой под руководством Мэри Доусон из Музея естественной истории Карнеги. Тогда палеонтологи обнаружили фрагменты черепа и зубов, но лишь спустя десятилетия стало ясно, что перед ними — совершенно новый арктический вид.

Сравнение

Параметр Epiaceratherium itjilik Современный африканский носорог
Время существования 23 млн лет назад Настоящее время
Размер До 2 м в высоту 2-3 м в высоту
Наличие рога Отсутствует 1-2 рога
Среда обитания Леса и озёра Арктики Саванны и степи Африки
Климат Умеренно прохладный Тёплый и сухой

Состояние находки

Качество окаменелостей поразило исследователей. Около 75% скелета сохранилось практически в первозданном виде — редчайший случай для таких северных широт. Кости сохранили трёхмерную форму, а минерализация затронула их лишь частично. Это позволило учёным изучить структуру тканей и сделать точные 3D-модели животного.

"Что примечательно в арктическом носороге, так это то, что окаменевшие кости находятся в отличном состоянии", — рассказала старший научный сотрудник музея Мариса Гилберт.

Советы шаг за шагом (как изучают окаменелости)

  1. Извлечение. Останки аккуратно выкапывают из мерзлого грунта с помощью мелких инструментов, чтобы не повредить кости.

  2. Консервация. Каждую деталь обрабатывают растворами, укрепляющими поверхность.

  3. Транспортировка. Кости упаковывают в гипсовые или пенопластовые контейнеры.

  4. Исследование. В лаборатории проводят микросканирование и химический анализ.

  5. Реконструкция. С помощью компьютерной графики создают 3D-модель, восстанавливающую внешний вид животного.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: извлекать окаменелости без фиксации влажности.
    Последствие: кости трескаются при оттаивании.
    Альтернатива: использовать охлаждённые камеры и поддерживать стабильную температуру.

  2. Ошибка: применять металлические инструменты.
    Последствие: повреждение поверхности костей.
    Альтернатива: использовать пластиковые или деревянные шпатели.

  3. Ошибка: хранить кости на воздухе.
    Последствие: быстрое разрушение структуры.
    Альтернатива: держать в контролируемой среде с низкой влажностью.

А что если Арктика снова станет зелёной?

Учёные считают, что находки вроде Epiaceratherium itjilik помогают понять, как климат менялся за миллионы лет. Миллионы лет назад Арктика была тёплой, покрытой лиственными лесами, где жили не только носороги, но и древние крокодилы, птицы и грызуны. Изучая эти останки, учёные получают представление о том, как глобальное потепление может изменить северные экосистемы в будущем.

Плюсы и минусы находки

Плюсы Минусы
Уникальная степень сохранности Сложные условия транспортировки
Новые данные о миграции носорогов Риск повреждения при размораживании
Помогает изучить древний климат Ограниченные данные о флоре того периода
Привлекает внимание к охране Арктики Высокая стоимость исследований

FAQ

Где можно увидеть скелет Epiaceratherium itjilik?
Он находится в Канадском музее природы в Оттаве, где готовится постоянная экспозиция.

Почему у древнего носорога не было рога?
Рога у носорогов появились позднее — как результат эволюционной адаптации к новым условиям.

Можно ли по этой находке судить о климате прошлого?
Да, анализ изотопов костей показывает, что в то время Арктика была значительно теплее и покрыта растительностью.

Мифы и правда

  1. Миф: в древности Арктика всегда была покрыта льдом.
    Правда: миллионы лет назад регион имел умеренный климат и богатую растительность.

  2. Миф: у всех древних носорогов были рога.
    Правда: ранние виды, включая Epiaceratherium, рогов не имели.

  3. Миф: окаменелости сохраняются только в пустынях.
    Правда: вечная мерзлота может сохранять скелеты не хуже песка, защищая их от разрушения.

Исторический контекст

Арктика не всегда была ледяной. Во времена миоцена (около 23 млн лет назад) климат был мягче, и регион представлял собой пышный лесной край с озёрами и болотами. На этих землях паслись предки носорогов, лошадей и тапиров. С понижением температуры и наступлением ледникового периода животные мигрировали на юг, а Арктика постепенно превратилась в зону вечной мерзлоты.

Три интересных факта

  1. "Морозный носорог" стал самым северным видом носорогов, найденным на Земле.

  2. Останки сохранились на 75 %, что делает находку одной из лучших в истории арктической палеонтологии.

  3. Имя животного придумал представитель инуитов — редкий случай, когда коренное население участвовало в официальном наименовании нового вида.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Nature Geoscience: учёные обнаружили смещение траектории циклонов к полюсам сегодня в 2:33
Штормы, которые никогда не были возможны: как климат меняет будущее Земли

Исследования показывают, что штормы меняют направление, и многие регионы, считавшиеся безопасными, теперь под угрозой. Как адаптироваться к новым условиям?

Читать полностью » Туннель Цзиньтан: высокоскоростное соединение Нинбо и Чжоушаня будет готово к 2026 году сегодня в 1:26
Под водой, но на скорости 250 км/ч: как Китай меняет транспортную сеть навсегда

Китай продолжает удивлять мир амбициозными проектами. Узнайте, как подводный туннель Цзиньтан меняет представление о транспортных возможностях и инновациях.

Читать полностью » Геолог Андрес Русо подтвердил существование кипящей реки в Амазонии сегодня в 0:27
Река, которая варит всё живое: в сердце Амазонии нашли кипящую воду

В Перу есть река, температура которой поднимается почти до кипения. Учёные выяснили, что это не чудо природы, а редкий пример взаимодействия геотермальных сил и климата.

Читать полностью » На северо-востоке Китая найдены останки земноводных возрастом 1000 лет вчера в 23:24
Загадка тысячелетних костей: были ли лягушки пищей или частью ритуалов в империях Ляо и Цзинь

Археологи нашли в Китае сотни костей лягушек возрастом 1000 лет. Были ли они пищей древних людей или частью ритуалов?

Читать полностью » В Хорватии раскопали колодец с телами семи мужчин, погибших около 260 года н.э. в битве при Мурсе вчера в 23:21
Заброшенный колодец скрывал секрет 1700 лет: геномы воинов перевернули представление о Римской империи

В хорватском колодце найдены останки семи воинов, погибших в римскую эпоху. Генетический анализ раскрыл неожиданную тайну их происхождения.

Читать полностью » Зильберштейн: в Иерусалиме нашли фрагмент ассирийской царской печати возрастом около 2700 лет вчера в 22:18
Иерусалим хранил секрет Ассирии — теперь на поверхности: фрагмент печати переписывает учебники истории

В Иерусалиме найден крошечный артефакт, раскрывающий тайны дипломатии древних империй. Что связывало Ассирию и Иудею 2700 лет назад?

Читать полностью » Римские монеты и слитки времен ранней империи обнаружены в Нижней Саксонии после 8 лет хранения вчера в 22:16
Золотое кольцо и 450 монет из ранней Римской империи: секрет, который немец прятал от всех

Немецкий кладоискатель восемь лет хранил тайну найденного римского клада. Что заставило его пойти в полицию и чем закончилась эта история?

Читать полностью » Бирд: в системе GJ 251 подтверждено наличие экзопланеты с массой 3,8 земных вчера в 21:05
Ближайший шанс на инопланетян: планета GJ 251 c — идеальная цель для поиска жизни

Всего в 18 световых годах от Земли астрономы обнаружили каменистую планету в зоне обитаемости. Этот мир может стать главной целью в поисках жизни у соседних звезд.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Зоопсихологи напомнили, что кошки терпят ограничение свободы из-за доверия к человеку
Дом
Уксус, спирт и эфирные масла помогают быстро отмыть кухонную мебель от жира
Красота и здоровье
Врачи-наркологи рассказали, как распознать игровую зависимость и её первые признаки
Еда
Бутерброды со шпротами получаются ароматными благодаря сочетанию рыбы, майонеза и свежих помидоров
Еда
Мясной салат с отварной говядиной и солеными огурцами дарит домашнее тепло и стабильность
Авто и мото
Основные причины запаха антифриза в автомобиле: радиатор печки, патрубки и расширительный бачок
УрФО
Автоэксперт Дмитрий Демин предупредил о росте цен на бензин в Тюменской области зимой
Красота и здоровье
Температура при простуде помогает организму вырабатывать антитела и бороться с инфекцией — Ирина Соколова
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet