Кровь из носа — сигнал, который нельзя игнорировать: когда без врача не обойтись
Кровотечение из носа — явление нередкое, но всегда тревожное. Оно может застать врасплох, особенно если случается внезапно. Однако далеко не каждое носовое кровотечение говорит о серьёзной патологии. Главное — понимать, когда можно справиться самостоятельно, а когда необходимо срочно обратиться к врачу. Об этом рассказала ЛОР-врач Мария Кудрявцева.
"При любом эпизоде кровотечения необходимо проконсультироваться с врачом. Экстренная помощь требуется при наличии травмы, если кровотечение не удается остановить, а также при потере сознания или тошноте", — подчеркнула ЛОР-врач Мария Кудрявцева.
Почему возникают носовые кровотечения
Медики называют такие случаи эпистаксисом. Это одно из самых распространённых спонтанных кровотечений верхних дыхательных путей. Причины бывают разными — от банальной сухости слизистой до серьёзных заболеваний сосудов или внутренних органов.
По словам эксперта, на первом месте среди причин — артериальная гипертензия. Повышение давления делает сосуды хрупкими и может спровоцировать обильное кровотечение, особенно при гипертоническом кризе. На втором месте — травмы головы и лица, число которых растёт из-за увеличения бытового и спортивного травматизма.
Также носовые кровотечения делят на две группы:
• Травматические - вызванные ударом, падением или хирургическим вмешательством.
• Симптоматические - сигнализируют о проблемах с сосудами, свертываемостью крови или дефиците витаминов.
Сравнение причин и проявлений
|Тип кровотечения
|Основная причина
|Особенности
|Необходимые действия
|Травматическое
|Удар, операция, повреждение слизистой
|Кровь из одной ноздри, известна причина
|Остановить кровотечение, обработать антисептиком
|Симптоматическое
|Гипертония, болезни печени, дефицит витаминов
|Повторяется без видимой причины, может быть обильным
|Обратиться к врачу для обследования
Когда обращаться к врачу
Носовое кровотечение не считается нормой в любом случае. Даже если оно прошло быстро, стоит сообщить об этом врачу — особенно при повторении эпизодов. Срочная медицинская помощь необходима:
• если кровотечение началось после травмы головы или носа;
• если не удаётся остановить кровь более 15 минут;
• при головокружении, потере сознания, тошноте или бледности кожи;
• если кровь идёт из обеих ноздрей или стекает в горло.
В остальных случаях рекомендуется плановый осмотр у оториноларинголога и терапевта — они определят причину и при необходимости направят к узким специалистам.
Советы шаг за шагом: как действовать при кровотечении
Сядьте и слегка наклоните голову вперёд. Это предотвратит затекание крови в горло и рвотный рефлекс.
Зажмите крылья носа пальцами. Держите 7-10 минут, дышите ртом.
Приложите холод к переносице. Можно использовать пакет с льдом или охлаждённую ложку — холод сужает сосуды.
Смочите ватный тампон в 3% перекиси водорода и аккуратно вставьте его в ноздрю.
Не запрокидывайте голову назад. Это распространённая ошибка, из-за которой кровь может попасть в дыхательные пути.
После остановки не сморкайтесь. Это может снова открыть сосуды.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
• Ошибка: Закидывать голову назад.
• Последствие: Кровь попадает в горло, возникает риск рвоты.
• Альтернатива: Наклоните голову вперёд, зажмите нос, приложите холод.
• Ошибка: Использовать вату "на глаз" без антисептика.
• Последствие: Возможна инфекция и воспаление слизистой.
• Альтернатива: Используйте стерильный тампон, смоченный перекисью водорода.
• Ошибка: Игнорировать повторяющиеся кровотечения.
• Последствие: Пропущенные заболевания — гипертония, болезни печени, нарушения свертываемости.
• Альтернатива: Обратитесь к врачу для обследования и анализа крови.
А что если кровотечения стали регулярными?
Повторяющиеся эпизоды — это сигнал организма. Они могут указывать на проблемы с сосудами, повышенным давлением, болезнями почек или печени. Иногда виноват дефицит витаминов C, K или кальция — эти вещества отвечают за прочность сосудов и нормальную свертываемость крови.
При гипертоническом кризе обильное кровотечение можно остановить с помощью снижения давления и передней тампонады носа, однако лечение должен назначать только врач. При пониженном давлении эпистаксис может быть связан с хрупкостью капилляров — в этом случае назначают препараты и витамины, укрепляющие сосуды.
Плюсы и минусы домашних методов
|Метод
|Плюсы
|Минусы
|Перекись водорода
|Дезинфицирует и останавливает кровь
|Может вызвать лёгкое жжение
|Холод на переносице
|Быстро сужает сосуды
|Не действует при сильных кровотечениях
|Зажатие ноздрей
|Простое и эффективное
|Нельзя при травмах носа
|Народные средства (алое, ромашка)
|Успокаивают слизистую
|Не заменяют медицинскую помощь
FAQ
— Почему осенью и зимой кровь из носа идёт чаще?
Из-за сухого воздуха и перепадов температуры слизистая пересыхает и становится уязвимой.
— Можно ли самостоятельно использовать сосудосуживающие капли?
Нет, они могут пересушить слизистую и усугубить проблему. Лучше использовать солевые спреи.
— Помогает ли увлажнитель воздуха?
Да, при влажности 40-60% слизистая остаётся увлажнённой, и риск кровотечений снижается.
— Нужно ли сдавать анализы после эпистаксиса?
Да, врач может назначить общий анализ крови и коагулограмму для оценки свёртываемости.
Мифы и правда
Миф: Кровь из носа помогает "сбросить" давление.
Правда: Это опасное заблуждение — кровотечение не снижает давление, а указывает на повреждение сосудов.
Миф: Можно остановить кровь, запрокинув голову.
Правда: Это только усугубит ситуацию, так как кровь потечёт в горло.
Миф: Если кровь быстро остановилась, идти к врачу не нужно.
Правда: Даже разовое кровотечение может быть первым симптомом серьёзного заболевания.
Исторический контекст
Эпистаксис известен врачам с древних времён: ещё Гиппократ описывал кровотечения как способ "очищения организма". В Средневековье их считали полезными, а в XIX веке использовали кровопускания. Только в XX веке медицина доказала, что носовые кровотечения — не средство лечения, а симптом нарушений сосудов и давления. Сегодня существуют современные методы диагностики: коагулограмма, эндоскопия, томография пазух — они помогают точно определить причину и предотвратить рецидивы.
