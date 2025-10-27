Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 12:01

Кровь из носа — сигнал, который нельзя игнорировать: когда без врача не обойтись

Кровотечение из носа — явление нередкое, но всегда тревожное. Оно может застать врасплох, особенно если случается внезапно. Однако далеко не каждое носовое кровотечение говорит о серьёзной патологии. Главное — понимать, когда можно справиться самостоятельно, а когда необходимо срочно обратиться к врачу. Об этом рассказала ЛОР-врач Мария Кудрявцева.

"При любом эпизоде кровотечения необходимо проконсультироваться с врачом. Экстренная помощь требуется при наличии травмы, если кровотечение не удается остановить, а также при потере сознания или тошноте", — подчеркнула ЛОР-врач Мария Кудрявцева.

Почему возникают носовые кровотечения

Медики называют такие случаи эпистаксисом. Это одно из самых распространённых спонтанных кровотечений верхних дыхательных путей. Причины бывают разными — от банальной сухости слизистой до серьёзных заболеваний сосудов или внутренних органов.

По словам эксперта, на первом месте среди причин — артериальная гипертензия. Повышение давления делает сосуды хрупкими и может спровоцировать обильное кровотечение, особенно при гипертоническом кризе. На втором месте — травмы головы и лица, число которых растёт из-за увеличения бытового и спортивного травматизма.

Также носовые кровотечения делят на две группы:
Травматические - вызванные ударом, падением или хирургическим вмешательством.
Симптоматические - сигнализируют о проблемах с сосудами, свертываемостью крови или дефиците витаминов.

Сравнение причин и проявлений

Тип кровотечения Основная причина Особенности Необходимые действия
Травматическое Удар, операция, повреждение слизистой Кровь из одной ноздри, известна причина Остановить кровотечение, обработать антисептиком
Симптоматическое Гипертония, болезни печени, дефицит витаминов Повторяется без видимой причины, может быть обильным Обратиться к врачу для обследования

Когда обращаться к врачу

Носовое кровотечение не считается нормой в любом случае. Даже если оно прошло быстро, стоит сообщить об этом врачу — особенно при повторении эпизодов. Срочная медицинская помощь необходима:
• если кровотечение началось после травмы головы или носа;
• если не удаётся остановить кровь более 15 минут;
• при головокружении, потере сознания, тошноте или бледности кожи;
• если кровь идёт из обеих ноздрей или стекает в горло.

В остальных случаях рекомендуется плановый осмотр у оториноларинголога и терапевта — они определят причину и при необходимости направят к узким специалистам.

Советы шаг за шагом: как действовать при кровотечении

  1. Сядьте и слегка наклоните голову вперёд. Это предотвратит затекание крови в горло и рвотный рефлекс.

  2. Зажмите крылья носа пальцами. Держите 7-10 минут, дышите ртом.

  3. Приложите холод к переносице. Можно использовать пакет с льдом или охлаждённую ложку — холод сужает сосуды.

  4. Смочите ватный тампон в 3% перекиси водорода и аккуратно вставьте его в ноздрю.

  5. Не запрокидывайте голову назад. Это распространённая ошибка, из-за которой кровь может попасть в дыхательные пути.

  6. После остановки не сморкайтесь. Это может снова открыть сосуды.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Закидывать голову назад.
Последствие: Кровь попадает в горло, возникает риск рвоты.
Альтернатива: Наклоните голову вперёд, зажмите нос, приложите холод.

Ошибка: Использовать вату "на глаз" без антисептика.
Последствие: Возможна инфекция и воспаление слизистой.
Альтернатива: Используйте стерильный тампон, смоченный перекисью водорода.

Ошибка: Игнорировать повторяющиеся кровотечения.
Последствие: Пропущенные заболевания — гипертония, болезни печени, нарушения свертываемости.
Альтернатива: Обратитесь к врачу для обследования и анализа крови.

А что если кровотечения стали регулярными?

Повторяющиеся эпизоды — это сигнал организма. Они могут указывать на проблемы с сосудами, повышенным давлением, болезнями почек или печени. Иногда виноват дефицит витаминов C, K или кальция — эти вещества отвечают за прочность сосудов и нормальную свертываемость крови.

При гипертоническом кризе обильное кровотечение можно остановить с помощью снижения давления и передней тампонады носа, однако лечение должен назначать только врач. При пониженном давлении эпистаксис может быть связан с хрупкостью капилляров — в этом случае назначают препараты и витамины, укрепляющие сосуды.

Плюсы и минусы домашних методов

Метод Плюсы Минусы
Перекись водорода Дезинфицирует и останавливает кровь Может вызвать лёгкое жжение
Холод на переносице Быстро сужает сосуды Не действует при сильных кровотечениях
Зажатие ноздрей Простое и эффективное Нельзя при травмах носа
Народные средства (алое, ромашка) Успокаивают слизистую Не заменяют медицинскую помощь

FAQ

— Почему осенью и зимой кровь из носа идёт чаще?
Из-за сухого воздуха и перепадов температуры слизистая пересыхает и становится уязвимой.

— Можно ли самостоятельно использовать сосудосуживающие капли?
Нет, они могут пересушить слизистую и усугубить проблему. Лучше использовать солевые спреи.

— Помогает ли увлажнитель воздуха?
Да, при влажности 40-60% слизистая остаётся увлажнённой, и риск кровотечений снижается.

— Нужно ли сдавать анализы после эпистаксиса?
Да, врач может назначить общий анализ крови и коагулограмму для оценки свёртываемости.

Мифы и правда

Миф: Кровь из носа помогает "сбросить" давление.
Правда: Это опасное заблуждение — кровотечение не снижает давление, а указывает на повреждение сосудов.

Миф: Можно остановить кровь, запрокинув голову.
Правда: Это только усугубит ситуацию, так как кровь потечёт в горло.

Миф: Если кровь быстро остановилась, идти к врачу не нужно.
Правда: Даже разовое кровотечение может быть первым симптомом серьёзного заболевания.

Исторический контекст

Эпистаксис известен врачам с древних времён: ещё Гиппократ описывал кровотечения как способ "очищения организма". В Средневековье их считали полезными, а в XIX веке использовали кровопускания. Только в XX веке медицина доказала, что носовые кровотечения — не средство лечения, а симптом нарушений сосудов и давления. Сегодня существуют современные методы диагностики: коагулограмма, эндоскопия, томография пазух — они помогают точно определить причину и предотвратить рецидивы.

