Алексей Поляков Опубликована сегодня в 4:06

Свободное дыхание превратилось в ловушку: слизистая носа требует дозы из-за хитрой ошибки

Зависимость от сосудосуживающих капель возникает стремительно из-за биохимических изменений в слизистой носа, где ринит медикаментозный приводит к парадоксальному отеку при повторном применении. Резкий отказ провоцирует сильный дискомфорт, поэтому эксперты рекомендуют постепенное снижение дозировки и частоты использования. Переход на детские капли с меньшей концентрацией активных веществ помогает минимизировать риск рецидива заложенности. Об этом сообщается на сайте EcoSever.

Врач-отоларинголог Иван Лесков советует метод отложенной капли: подождать 15 минут перед закапыванием, чтобы дать слизистой шанс восстановиться самостоятельно. Далее закапывайте препарат только в одну ноздрю, чередуя стороны, — это сокращает нагрузку и стимулирует естественную регенерацию тканей. По словам специалиста, такие шаги снижают кратность применения вдвое уже на первой неделе.

"Первое — перейти со взрослых капель на детские. Второе — метод отложенной капли. У вас в кармане есть пузырек с каплями. Прекрасно. Вы чувствуете, что через пятнадцать минут заложит нос. Давайте подождем эти пятнадцать минут, заложит — капнем. Не заложит — ну и не надо", — порекомендовал Иван Лесков.

В качестве вспомогательных мер Лесков назвал домашние физиопроцедуры: промывание носа с массирующим эффектом струи, ингаляции горячим паром и посещение бани или сауны для улучшения микроциркуляции. Как отметил врач, комплексный подход, сочетающий эти методы, позволяет полностью отказаться от капель без риска осложнений. Такой план учитывает антропологические особенности адаптации организма к хроническому стрессу слизистой.

Автор Алексей Поляков
Алексей Поляков — врач-терапевт (КГМУ) с 14-летним опытом. Эксперт по общей практике, ранней диагностике и доказательной медицине. Экс-заведующий отделением.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

