Прыжки в высоту
Прыжки в высоту
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 21:16

Тренировка, которая отменяет 20 лет старения сердца: как работает метод 4x4

Норвежская тренировка 4x4 признана эффективной для улучшения здоровья сердца и выносливости

Норвежская тренировка 4x4 стремительно стала одним из самых обсуждаемых направлений в мире фитнеса. Её популярность возросла после того, как доктор биохимии Ронда Патрик рассказала в своём подкасте Found My Fitness о том, как этот метод может буквально "отменить 20 лет старения сердца". Основанная на научных исследованиях, разработанная в 1990-х годах в Норвежском университете естественных и технических наук, эта система высокоинтенсивных интервальных тренировок (ВИИТ) не просто очередной фитнес-тренд — она имеет под собой серьёзную физиологическую базу.

Что такое норвежская тренировка 4x4

Суть метода проста: короткие периоды высокой интенсивности сменяются активным восстановлением. Однако главное отличие в том, что рабочий интервал длится целых четыре минуты — гораздо дольше, чем привычные 20-30 секунд в классическом HIIT.

Перед основным циклом необходимо провести 10-минутную разминку в умеренном темпе. "Тело нужно подготовить к нагрузке, особенно сердце", — пояснил SELF сертифицированный тренер NASM Тайлер Макдональд. После этого выполняются четыре рабочих блока:

  1. 4 минуты активной нагрузки с интенсивностью 85-95% от максимальной частоты сердечных сокращений (МЧСС);

  2. 3 минуты активного восстановления в лёгком темпе.

Такой цикл повторяется четыре раза — отсюда и название метода: "4x4". Завершает тренировку заминка продолжительностью 5-10 минут. В итоге вся программа занимает около 40 минут.

По словам спортивного врача Джесвина Джейкоба, эта тренировка особенно подходит людям, которые хотят получить выраженный эффект за короткое время: "Она идеально подходит тем, кто не может позволить себе проводить по часу в спортзале каждый день".

Как выполняется тренировка

Выполнять можно любые аэробные упражнения — бег, плавание, велосипед, греблю, штурмовой велотренажёр или даже интенсивную ходьбу. Главное — достичь высокой интенсивности, сохраняя при этом контроль над дыханием и техникой.

"Некоторые начинают с быстрой ходьбы — и это абсолютно нормально", — отметила доктор Патрик.

Во время трёхминутных перерывов важно не останавливаться полностью: можно перейти на шаг или лёгкий темп, чтобы поддерживать стабильный пульс и не терять аэробную нагрузку.

Польза для сердца и организма

Главное преимущество норвежской 4x4 — мощное влияние на сердечно-сосудистую систему. Метод повышает показатель VO₂ max — объём кислорода, который организм способен использовать во время интенсивной нагрузки. Чем выше этот показатель, тем лучше выносливость и дольше продолжительность жизни.

По данным исследования 2018 года, мужчины среднего возраста, тренировавшиеся по методу 4x4 в течение двух лет, показали улучшение VO₂ max и снижение жёсткости сердечной мышцы. Контрольная группа, занимавшаяся йогой и растяжкой, таких результатов не достигла.

"Эта методика помогает сердцу работать эффективнее, снижая риск заболеваний, давления и уровня холестерина", — добавил Макдональд.

Среди дополнительных преимуществ:
• повышение общей выносливости;
• улучшение кровообращения и обмена веществ;
• снижение частоты сердечных сокращений в покое;
• ускорение восстановления после нагрузок.

Сравнение с другими HIIT-программами

Метод Продолжительность интервала Общее время Основной эффект
4x4 Norwegian HIIT 4 мин работы / 3 мин отдыха 40 мин Развитие выносливости, укрепление сердца
Табата 20 сек работы / 10 сек отдыха 4 мин Повышение силы и метаболизма
10x1 HIIT 1 мин работы / 1 мин отдыха 20 мин Улучшение общей физической формы

Исследования показывают, что более длинные интервалы, как в 4x4, эффективнее увеличивают ударный объём сердца — количество крови, перекачиваемое за одно сокращение.

Как выполнять безопасно: советы шаг за шагом

  1. Разминка — обязательна. Никогда не начинайте с холодными мышцами. Используйте лёгкую пробежку или растяжку.

  2. Держите интенсивность под контролем. Не выкладывайтесь на 100% в первые минуты — важно удерживать высокий, но устойчивый темп.

  3. Следите за пульсом. Пульсометр поможет оставаться в нужной зоне (85-95% от МЧСС).

  4. Пейте воду. При такой нагрузке потеря жидкости велика — делайте 2-3 глотка каждые 10-20 минут.

  5. Не пренебрегайте отдыхом. Делайте 2-3 таких тренировки в неделю — чаще не нужно.

"Без восстановления вы рискуете перетренироваться и получить травму", — предупреждает доктор Джейкоб.

Ошибки и как их избежать

Ошибка: Пропуск разминки.
Последствие: Риск травм и головокружения.
Альтернатива: Разогрев в течение 10 минут — бег трусцой или велоэргометр.

Ошибка: Слишком высокая интенсивность с первых секунд.
Последствие: Перегрузка сердца.
Альтернатива: Начните на 70% от МЧСС, постепенно повышая уровень.

Ошибка: Полный отдых во время пауз.
Последствие: падение частоты сердечных сокращений, снижение эффекта.
Альтернатива: лёгкая активность — шаг или медленный педаляж.

А что если вы новичок?

Для начинающих стоит сократить рабочие интервалы до 2-3 минут и увеличить фазы восстановления. По мере адаптации можно переходить к полному циклу 4x4. Людям с сердечно-сосудистыми или лёгочными заболеваниями перед началом стоит обязательно проконсультироваться с врачом.

Плюсы и минусы норвежской 4x4

Плюсы Минусы
Быстрый результат при малом времени Высокая нагрузка на сердце
Повышение выносливости Не подходит новичкам
Улучшение VO₂ max Требует строгого контроля пульса
Гибкость в выборе упражнений Нужна регулярность и дисциплина

Частые вопросы (FAQ)

Как часто можно выполнять тренировку 4x4?
Оптимально — 2-3 раза в неделю с днями отдыха между занятиями.

Что выбрать: бег, велосипед или плавание?
Любой аэробный формат подойдёт. Главное — поддерживать целевую интенсивность.

Можно ли выполнять дома?
Да, если у вас есть штурмовой велосипед, эллипс или просто достаточно места для активного кардио.

Подходит ли метод женщинам?
Безусловно. Он одинаково эффективен для всех, кто хочет улучшить работу сердца и общую выносливость.

Мифы и правда

Миф: 4x4 подходит только профессионалам.
Правда: при корректной адаптации его можно использовать и новичкам.

Миф: это просто очередной фитнес-тренд.
Правда: метод основан на многолетних научных исследованиях.

Миф: чем чаще тренируешься, тем лучше результат.
Правда: восстановление так же важно, как и сами интервалы.

3 интересных факта

  1. Метод разработан в Норвегии для подготовки лыжников-олимпийцев.

  2. Одно 40-минутное занятие может сжечь до 500 калорий.

  3. Повышение VO₂ max на 10% снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний почти на треть.

Исторический контекст

В 1990-е годы норвежские учёные искали способ тренировать выносливость без длительных забегов. Так появился протокол 4x4, который быстро доказал свою эффективность среди профессиональных спортсменов. Сегодня этот метод применяют не только в спорте, но и в клиниках кардиореабилитации.

