Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Женщина бежит на беговой дорожке
Женщина бежит на беговой дорожке
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 23:10

Не бег трусцой и не спринт: норвежский протокол 4×4 оказался золотой серединой для сердца

Норвежский протокол 4×4 улучшил работу сердца и выносливость — учёные

В фитнес-среде регулярно появляются методики, которые быстро выходят за рамки профессионального спорта и становятся предметом обсуждения врачей и исследователей. Одной из таких систем стал норвежский протокол 4x4, который всё чаще упоминают в контексте здоровья сердца и активного долголетия. Его ценят за сочетание интенсивности и физиологической точности. Об этом сообщает издание Shape.

Как появился норвежский протокол

Метод 4x4 разработали в 1990-е годы специалисты Норвежского университета науки и технологий. Исследователи работали с программами профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и искали формат тренировок, который был бы эффективным, но при этом не требовал изнурительных по времени нагрузок. Задача заключалась в том, чтобы стимулировать работу сердца без перегрузки и снизить риски, характерные для экстремальных тренировочных схем.

Интерес к протоколу резко вырос в последние годы, когда о нём стали говорить не только спортивные физиологи, но и популяризаторы науки. Это совпало с пересмотром отношения к традиционному кардио и дискуссиями о том, почему бесконечные кардиотренировки не всегда дают устойчивый эффект для здоровья и выносливости.

В чём суть тренировки 4x4

Норвежский протокол относится к высокоинтенсивным интервальным тренировкам, но отличается от классического HIIT длительностью рабочих отрезков. Тренировка начинается с разминки продолжительностью около 10 минут. Затем выполняются четыре интервала по 4 минуты в зоне 85-95% от максимальной частоты сердечных сокращений, между которыми предусмотрено активное восстановление по 3 минуты. Завершается занятие заминкой на 5-10 минут.

Ключевой момент — универсальность. Формат подходит для бега, велотренажёра, эллипсоида, плавания или гребли. Принципиально важно не упражнение, а достижение нужной пульсовой зоны и её удержание на протяжении всего интервала.

Почему именно четыре минуты

Короткие интервалы, характерные для традиционного HIIT, в основном развивают анаэробные способности и взрывную мощность. Норвежские физиологи пошли другим путём. Их интересовал рост ударного объёма сердца — количества крови, которое оно перекачивает за одно сокращение.

Для этого сердцу необходимо работать в верхней аэробной зоне достаточно долго. Четырёхминутные отрезки оказались оптимальными: они позволяют создать выраженный тренировочный стимул, не доводя организм до истощения, и напрямую влияют на показатель VO₂ max, который связывают с функциональным возрастом сердечно-сосудистой системы.

Что показывают исследования

Научные данные подтверждают эффективность протокола. В одном из долгосрочных исследований, опубликованных в журнале Circulation, у участников, регулярно выполнявших тренировки 4x4, наблюдался рост VO₂ max и снижение жёсткости сердечных стенок — фактора, связанного с риском сердечной недостаточности. Аналогичных изменений не было у людей, ограничивавшихся только лёгкой физической активностью.

Дополнительное значение имеет соблюдение базовых условий тренировки. Контроль пульса, обязательная разминка и дробное питье воды во время спорта помогают снизить риск головокружения, перегрева и преждевременного утомления при работе в высокой интенсивности.

Кому подойдёт протокол

Лучше всего методика работает для тех, кому важна способность долго держать высокий темп: бегунов, триатлетов, пловцов, велосипедистов и спортсменов игровых видов спорта. Она помогает легче переносить высокий пульс и быстрее восстанавливаться между нагрузками.

При этом протокол не рекомендован новичкам и людям в период восстановления после травм. Он требует умеренной частоты занятий и внимательного отношения к сигналам организма, поскольку чрезмерное увлечение интенсивными форматами может снизить адаптационный эффект.

Норвежский протокол 4x4 нельзя назвать универсальным решением, но его научная база и практические результаты делают метод ценным инструментом для тех, кто ставит во главу угла здоровье сердца и функциональную выносливость.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Дюков допускает возвращение клубов и сборной в Европу в 2026 году — Дюков 26.12.2025 в 18:15
Российский футбол может вернуться в Европу уже в 2026 году: РФС назвал месяц, когда начнёт переговоры

Российский футбол может вернуться в европейские турниры в 2026 году. Что Это значит для клубов и сборной? Узнайте детали обсуждений РФС и УЕФА.

Читать полностью » Работа более 40 часов в неделю сочеталась с тренировками и питанием — IE 26.12.2025 в 13:41
Работа по 10 часов в день — не приговор: привычки, из-за которых тело не разваливается без зала

Плотный график и работа по 40 часов в неделю не мешают поддерживать форму. Фитнес-тренер и нутрициолог объясняют, какие привычки действительно работают.

Читать полностью » Креатин в дозе 3–5 г улучшает выносливость на тренировках — Шубх Хамирвасия 26.12.2025 в 5:26
Минимальная доза — заметный сдвиг: добавки, которые убирают главные тормоза похудения

Фитнес-эксперт и клинический диетолог объяснили, почему популярные добавки для похудения не работают сами по себе и какую роль они играют в образе жизни.

Читать полностью » Бесконечные кардиотренировки не дают устойчивого снижения веса — Аниш Палеша 25.12.2025 в 20:04
50 километров впустую: популярная ошибка тренировок годами держит вес на мёртвой точке

Почему бесконечное кардио не гарантирует снижение веса и как силовые тренировки, гормоны и баланс энергии меняют подход к похудению.

Читать полностью » Наращивание мышц стало самым безопасным способом похудения — Агарвал учёный 25.12.2025 в 12:51
Быстро худеют все — и почти все возвращаются обратно: путь, который ломает этот круг

Быстрые диеты обещают результат без усилий, но вес возвращается. Почему наращивание мышечной массы считают самым устойчивым и безопасным путём к похудению.

Читать полностью » Смешанная йога с движением и паузами улучшила гибкость тела — The Indian Express 25.12.2025 в 4:08
Мышцы работают до жара, а внутри становится тихо: гибридная практика ломает привычную йогу

Гибрид йоги виньясы и Шивананды набирает популярность: как сочетание динамики и восстановления влияет на тело, стресс и безопасность практики.

Читать полностью » Подъем корпуса и ног на полу прорабатывает мышцы спины — Дмитрий Елисеев самбист 24.12.2025 в 19:26
Спина включается с первого движения: бутылка воды заменяет тренировку в зале

Чемпион мира по самбо объяснил, как тренировать спину дома без турника и тренажёров. Простые упражнения помогают осанке и снижают нагрузку от сидячей работы.

Читать полностью » Теннис задействует все группы мышц тела — тренеры 24.12.2025 в 11:58
Один спорт — три защиты сразу: тело, кости и память получают мощный запас прочности

Ученые выяснили, какой вид спорта может продлить активную жизнь. Он укрепляет мышцы и кости, развивает выносливость, поддерживает мозг и социальную активность.

Читать полностью »

Новости
Еда
Шеф Эндрю Циммерн советует доводить стейк до комнатной температуры
Дом
Перегрузка посудомойки оставила грязь на тарелках
Питомцы
Вечная мерзлота сохранила бурого медведя возрастом 3460 лет — Daily Galaxy
Садоводство
Плесень в горшке удалили полной заменой грунта
Красота и здоровье
Чередование сторон при сушке челки убирает естественный пробор — Хрисса Дарсакли
Еда
Классические орешки с начинкой заменяют икрой и сливочным сыром — повара
Авто и мото
Частые переключения селектора в пробках вредят автомату — автоэксперт
Туризм
Джирисан назвали первым национальным парком Южной Кореи — National Geographic
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet