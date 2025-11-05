Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Андрей Волков Опубликована сегодня в 23:26

Зарплаты — как у министра, расходы — как у миллиардера: почему норвежцы живут скромно

Российская путешественница назвала Норвегию страной с "ювелирными" ценами на мясо

Российская тревел-блогерша Валерия, автор блога "Валери лайт" на платформе "Дзен", рассказала о своём месячном пребывании в Норвегии и призналась, что цены на продукты в стране шокировали её. По словам девушки, стоимость еды здесь настолько высока, что "мясной отдел напоминал ювелирный магазин".

"Мясной отдел напоминал ювелирный магазин", — отметила блогерша, описывая впечатления от норвежских супермаркетов.

Цены, от которых теряешь аппетит

Путешественница месяц прожила в северной стране и подробно изучила ассортимент популярных сетей Rema 1000 и Kiwi. Уже после первых походов за продуктами она осознала, что даже базовые покупки обходятся во внушительные суммы.

Так, по её наблюдениям:

  • килограмм томатов стоит 89 крон (примерно 713 рублей);

  • болгарский перец - 120 крон (около 962 рублей);

  • огурцы - 70 крон (около 561 рубля);

  • булка хлеба - от 28 крон (около 224 рублей);

  • десяток яиц - от 45 крон (около 360 рублей);

  • курица - 220 крон за килограмм (примерно 843 рубля).

"Обычные продукты на два дня — молоко, сыр, хлеб, яйца, макароны — обошлись в 7,6 тысячи рублей", — рассказала девушка.

Почему еда в Норвегии такая дорогая

Автор объяснила высокие цены суровыми климатическими условиями: из-за короткого лета и холмов большую часть продуктов приходится импортировать. Сельское хозяйство здесь развито слабо, а внутреннее производство — дорогостоящее.

Кроме того, Норвегия не входит в Евросоюз, и многие товары облагаются дополнительными пошлинами, что повышает их конечную стоимость для потребителя.

"Здесь не только еда дорогая — всё импортное. Но норвежцы привыкли к этому и покупают только самое необходимое", — отметила Валерия.

Зарплаты и привычки местных жителей

При средней зарплате в стране около 45 тысяч крон (примерно 172 тысячи рублей) норвежцы всё же могут позволить себе комфортный уровень жизни. Однако, по словам блогерши, жители скандинавской страны гораздо бережнее относятся к деньгам, чем россияне.

Они стараются не покупать лишнего, предпочитают готовить дома и заранее планируют меню на неделю. В магазинах можно заметить, как покупатели долго выбирают продукты, сверяя цены и состав.

"В России я могла зайти в магазин и накупить всякой ерунды — снеки, печенье, сладости. Здесь каждая покупка обдуманна", — призналась путешественница.

Культура потребления: меньше — значит лучше

В Норвегии принято покупать меньше, но качественнее. Вместо больших упаковок — небольшие порции свежих продуктов. Норвежцы не делают больших запасов: холодильники здесь компактные, а фраза "купи на неделю вперёд" звучит почти экзотично.

Такой подход, по словам Валерии, воспитывает осознанность и уважение к еде. За месяц жизни в стране блогерша заметила, что стала тратить меньше, но есть полезнее, полностью отказавшись от спонтанных покупок и сладостей.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: планировать бюджет по российским меркам.
    Последствие: расходы превышают ожидания в несколько раз.
    Альтернатива: заранее рассчитать средние цены и увеличить дневной лимит хотя бы на 50%.

  • Ошибка: питаться только в кафе.
    Последствие: ежедневные расходы на еду могут превысить 10 000 рублей.
    Альтернатива: готовить самостоятельно, покупать местные продукты и хлеб в пекарнях.

  • Ошибка: пытаться найти дешёвый фастфуд.
    Последствие: качество ниже, а цена всё равно высокая.
    Альтернатива: искать Coop Extra, Rema 1000 или Kiwi - это самые доступные сети.

Плюсы и минусы жизни в Норвегии глазами россиянки

Плюсы Минусы
Высокий уровень жизни и экологии Очень дорогие продукты и услуги
Безопасность и порядок Холодный климат и короткий день зимой
Уважение к личному пространству Медленный темп жизни
Качественные продукты и медицина Небольшой выбор товаров

Как сэкономить в Норвегии

  1. Готовить дома. Даже при дорогих ингредиентах это дешевле, чем ресторан.

  2. Покупать по скидкам. Супермаркеты часто снижают цены на продукты с истекающим сроком годности.

  3. Использовать туристические бонус-карты. Во многих городах действуют скидки на транспорт и питание.

  4. Выбирать жильё с кухней. Это позволяет экономить на еде и завтраках.

Интересные факты

  1. Норвежцы тратят до 12% зарплаты на продукты, что значительно меньше, чем россияне (в среднем 30%).

  2. В стране действует строгий контроль качества: даже в бюджетных магазинах продают экологически чистые продукты.

  3. Мясо и молочная продукция стоят дорого из-за квот и ограниченного поголовья скота.

  4. Алкоголь продаётся только в специализированных магазинах Vinmonopolet, а его цена в несколько раз выше, чем в Европе.

А что если поехать туда жить?

По мнению блогерши, жизнь в Норвегии подходит тем, кто ценит размеренность, природу и порядок. Однако переезд потребует значительных финансовых вложений и адаптации к северному климату.

"Я бы не смогла жить здесь постоянно — слишком холодно и дорого. Но провести пару месяцев в этой красоте определённо стоит", — заключила Валерия.

