Зарплаты — как у министра, расходы — как у миллиардера: почему норвежцы живут скромно
Российская тревел-блогерша Валерия, автор блога "Валери лайт" на платформе "Дзен", рассказала о своём месячном пребывании в Норвегии и призналась, что цены на продукты в стране шокировали её. По словам девушки, стоимость еды здесь настолько высока, что "мясной отдел напоминал ювелирный магазин".
"Мясной отдел напоминал ювелирный магазин", — отметила блогерша, описывая впечатления от норвежских супермаркетов.
Цены, от которых теряешь аппетит
Путешественница месяц прожила в северной стране и подробно изучила ассортимент популярных сетей Rema 1000 и Kiwi. Уже после первых походов за продуктами она осознала, что даже базовые покупки обходятся во внушительные суммы.
Так, по её наблюдениям:
-
килограмм томатов стоит 89 крон (примерно 713 рублей);
-
болгарский перец - 120 крон (около 962 рублей);
-
огурцы - 70 крон (около 561 рубля);
-
булка хлеба - от 28 крон (около 224 рублей);
-
десяток яиц - от 45 крон (около 360 рублей);
-
курица - 220 крон за килограмм (примерно 843 рубля).
"Обычные продукты на два дня — молоко, сыр, хлеб, яйца, макароны — обошлись в 7,6 тысячи рублей", — рассказала девушка.
Почему еда в Норвегии такая дорогая
Автор объяснила высокие цены суровыми климатическими условиями: из-за короткого лета и холмов большую часть продуктов приходится импортировать. Сельское хозяйство здесь развито слабо, а внутреннее производство — дорогостоящее.
Кроме того, Норвегия не входит в Евросоюз, и многие товары облагаются дополнительными пошлинами, что повышает их конечную стоимость для потребителя.
"Здесь не только еда дорогая — всё импортное. Но норвежцы привыкли к этому и покупают только самое необходимое", — отметила Валерия.
Зарплаты и привычки местных жителей
При средней зарплате в стране около 45 тысяч крон (примерно 172 тысячи рублей) норвежцы всё же могут позволить себе комфортный уровень жизни. Однако, по словам блогерши, жители скандинавской страны гораздо бережнее относятся к деньгам, чем россияне.
Они стараются не покупать лишнего, предпочитают готовить дома и заранее планируют меню на неделю. В магазинах можно заметить, как покупатели долго выбирают продукты, сверяя цены и состав.
"В России я могла зайти в магазин и накупить всякой ерунды — снеки, печенье, сладости. Здесь каждая покупка обдуманна", — призналась путешественница.
Культура потребления: меньше — значит лучше
В Норвегии принято покупать меньше, но качественнее. Вместо больших упаковок — небольшие порции свежих продуктов. Норвежцы не делают больших запасов: холодильники здесь компактные, а фраза "купи на неделю вперёд" звучит почти экзотично.
Такой подход, по словам Валерии, воспитывает осознанность и уважение к еде. За месяц жизни в стране блогерша заметила, что стала тратить меньше, но есть полезнее, полностью отказавшись от спонтанных покупок и сладостей.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: планировать бюджет по российским меркам.
Последствие: расходы превышают ожидания в несколько раз.
Альтернатива: заранее рассчитать средние цены и увеличить дневной лимит хотя бы на 50%.
-
Ошибка: питаться только в кафе.
Последствие: ежедневные расходы на еду могут превысить 10 000 рублей.
Альтернатива: готовить самостоятельно, покупать местные продукты и хлеб в пекарнях.
-
Ошибка: пытаться найти дешёвый фастфуд.
Последствие: качество ниже, а цена всё равно высокая.
Альтернатива: искать Coop Extra, Rema 1000 или Kiwi - это самые доступные сети.
Плюсы и минусы жизни в Норвегии глазами россиянки
|Плюсы
|Минусы
|Высокий уровень жизни и экологии
|Очень дорогие продукты и услуги
|Безопасность и порядок
|Холодный климат и короткий день зимой
|Уважение к личному пространству
|Медленный темп жизни
|Качественные продукты и медицина
|Небольшой выбор товаров
Как сэкономить в Норвегии
-
Готовить дома. Даже при дорогих ингредиентах это дешевле, чем ресторан.
-
Покупать по скидкам. Супермаркеты часто снижают цены на продукты с истекающим сроком годности.
-
Использовать туристические бонус-карты. Во многих городах действуют скидки на транспорт и питание.
-
Выбирать жильё с кухней. Это позволяет экономить на еде и завтраках.
Интересные факты
-
Норвежцы тратят до 12% зарплаты на продукты, что значительно меньше, чем россияне (в среднем 30%).
-
В стране действует строгий контроль качества: даже в бюджетных магазинах продают экологически чистые продукты.
-
Мясо и молочная продукция стоят дорого из-за квот и ограниченного поголовья скота.
-
Алкоголь продаётся только в специализированных магазинах Vinmonopolet, а его цена в несколько раз выше, чем в Европе.
А что если поехать туда жить?
По мнению блогерши, жизнь в Норвегии подходит тем, кто ценит размеренность, природу и порядок. Однако переезд потребует значительных финансовых вложений и адаптации к северному климату.
"Я бы не смогла жить здесь постоянно — слишком холодно и дорого. Но провести пару месяцев в этой красоте определённо стоит", — заключила Валерия.
