Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил телекомпании NRK, что считает приемлемым применение украинскими вооруженными силами западного вооружения для нанесения ударов по территории России.



Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что Украина "имеет право" атаковать "военные объекты на территории России". Он также отметил, что "некоторые партнеры" сняли соответствующие ограничения по ударам и считает, что "пришло время снять и другие ограничения".





По мнению Эйде, Украина имеет абсолютное право в соответствии с международным правом наносить удары по России внутри ее территории и использовать оружие, предоставленное западными странами, против военных объектов, связанных с проводимой Россией операцией. Эйде считает такую ситуацию "совершенно нормальной" во время конфликта.



В Российской Федерации комментаторы из Запада, относительно ударов по российской территории, были названы безрассудными и утверждали, что они провоцируют непосредственное вооруженное противостояние с Москвой.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление генсека НАТО провокационным. По его мнению, возможный ответ России на удары по своей территории известен президенту и военным, которые предпримут соответствующие контрмеры. Россия считает, что поставки оружия в Украину затрудняют урегулирование конфликта, прямо втягивают страны НАТО в конфликт и представляют собой "игру с огнем".



Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые поставки, включающие в себя вооружение для Украины, станут легитимной целью для России. По его мнению, США и НАТО принимают прямое участие в конфликте не только через передачу оружия, но и через подготовку кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.



В Кремле отмечали, что наращивание арсенала Украины оружием со стороны Запада не способствует мирным переговорам и окажет негативное воздействие.

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