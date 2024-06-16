Норвегия хочет отправить 103 миллиона долларов Украине на восстановление общеэнергетической системы. О произошедшем информирует российское информационное агентство "Интерфакс" со ссылкой на западные СМИ.
Как сообщается, власти европейского государства Норвегия, расположенного в западной части Скандинавского полуострова, в ближайшее время собираются отправить Украине свыше 100 миллионов долларов (более 9 миллиардов рублей). Денежные средства они хотят направить на восстановление системы, в первую очередь предназначенную для предоставления энергетических услуг гражданам. Помощь Украине должна поступить до начала холодов.
Норвежский политический деятель, глава Рабочей партии, а также действующий премьер-министр Йонас Гар Стёре высказался, что Норвегия и Украина тщательно подходят к обсуждению, куда лучше направить эти денежные средства и где они могут пригодиться более эффективно.
Помимо этого отмечается, что более 11 миллионов долларов (почти 1 миллион рублей) предназначается на восстановление административно-территориальной единицы на северо-востоке Украины — Харьковской области. Денежные средства уйдут в большей степени на монтаж и подключение солнечных панелей.
Фото: Flickr / Julian-G. Albert (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
The Guardian: Обстрел судна в Красном море спровоцировал серьёзные последствия
Атака хуситов вынудила экипаж судна с углём покинуть его. Нападение йеменских боевиков на Tutor лишило его манёвренности, один член экипажа по-прежнему числится пропавшим. Британское Управление UKMTO сообщает, что экипаж греческого судна был эвакуирован, а само судно, дрейфующее в Красном море, повреждено.
На борт фрегата ВМФ РФ "Адмирал Горшков" хотели подняться 1000 кубинцев
Около тысячи кубинцев выразили большое желание подняться на борт российского фрегата "Адмирал Горшков". Об этом пишет агентство РИА Новости. Фрегат прибыл в Гавану вместе с другими кораблями Северного флота ВМФ России.
Депутат Нилов: необходимо установить алкотестеры в общепите и на заправках
Глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) в беседе с РИА Новости заявил, что необходимо установить алкотестеры на заправках и в местах общественного питания. Своё предложение он уже направил в МВД и Минтранс Российской Федерации.
Эксперт Балашова рассказала, какой способ поможет сохранить витамины в ягодах
Варенье или заморозка: как сохранить полезные свойства ягод