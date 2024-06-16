Норвегия хочет отправить 103 миллиона долларов Украине на восстановление общеэнергетической системы. О произошедшем информирует российское информационное агентство "Интерфакс" со ссылкой на западные СМИ.

Как сообщается, власти европейского государства Норвегия, расположенного в западной части Скандинавского полуострова, в ближайшее время собираются отправить Украине свыше 100 миллионов долларов (более 9 миллиардов рублей). Денежные средства они хотят направить на восстановление системы, в первую очередь предназначенную для предоставления энергетических услуг гражданам. Помощь Украине должна поступить до начала холодов.

Норвежский политический деятель, глава Рабочей партии, а также действующий премьер-министр Йонас Гар Стёре высказался, что Норвегия и Украина тщательно подходят к обсуждению, куда лучше направить эти денежные средства и где они могут пригодиться более эффективно.

Помимо этого отмечается, что более 11 миллионов долларов (почти 1 миллион рублей) предназначается на восстановление административно-территориальной единицы на северо-востоке Украины — Харьковской области. Денежные средства уйдут в большей степени на монтаж и подключение солнечных панелей.

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