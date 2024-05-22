Норвегия признает Палестину, как государство. Решение вступит в силу 28 мая.

Правительство Норвегии решило, что признает Палестину в качестве государства. Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте норвежского правительства.

Официальное признание Палестины, как государства, вступает в силу 28 мая. Кроме этого, упомиинается, что некоторые европейские государства признают палестинское государство в тот же день.

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