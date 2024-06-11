Норвежское минобороны сообщает о выделении для Украины 240 миллионов евро на систему противовоздушной обороны.
Заранее ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявлял, что Германия вместе с Данией, Нидерландами и Норвегией передаст Киеву дополнительные 100 ракет для системы Пэтриот, из которых уже 32 прибыли в Украину в последние несколько дней.
"Норвежская держава выделит 240 миллионов евро на противовоздушную оборону Украины. Сегодня Германия объявила, что передаст Украине ещё 100 ракет Пэтриот вместе с Данией, Нидерландами и Норвегией. Норвегия внесёт в эту идею 125 миллионов евро", — информирует норвежское ведомство обороны в своем профиле в соцсетях.
Предварительно Норвегия и Украина заключили двусторонний договор о сотрудничестве в области безопасности, норвежское правительство присвоит Киеву в общей сложности более 328 миллиона долларов.
Россия полагает, что поставки вооружений Украине мешают договоренности, напрямую замешивают страны НАТО в конфликт и считают это "игрой с огнем".
Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что все грузы, содержащие вооружение для Украины, станут легальными целями для страны.
По его мнению, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, включая не только поставки оружия, но и подготовка кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
В Кремле утверждали, что насыщение Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и имеет отрицательный эффект.
Фото: commons.wikimedia.org/Bjørn Erik Pedersen (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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