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Норвегия выделит 240 миллионов евро на ПВО для Украины
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 1:40

Норвегия выделит 240 миллионов евро на ПВО для Украины

Норвежское минобороны сообщает о выделении для Украины 240 миллионов евро на систему противовоздушной обороны.

Заранее ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявлял, что Германия вместе с Данией, Нидерландами и Норвегией передаст Киеву дополнительные 100 ракет для системы Пэтриот, из которых уже 32 прибыли в Украину в последние несколько дней.

"Норвежская держава выделит 240 миллионов евро на противовоздушную оборону Украины. Сегодня Германия объявила, что передаст Украине ещё 100 ракет Пэтриот вместе с Данией, Нидерландами и Норвегией. Норвегия внесёт в эту идею 125 миллионов евро", — информирует норвежское ведомство обороны в своем профиле в соцсетях.

Предварительно Норвегия и Украина заключили двусторонний договор о сотрудничестве в области безопасности, норвежское правительство присвоит Киеву в общей сложности более 328 миллиона долларов.

Россия полагает, что поставки вооружений Украине мешают договоренности, напрямую замешивают страны НАТО в конфликт и считают это "игрой с огнем".

Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что все грузы, содержащие вооружение для Украины, станут легальными целями для страны.

По его мнению, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, включая не только поставки оружия, но и подготовка кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.

В Кремле утверждали, что насыщение Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и имеет отрицательный эффект.

Фото: commons.wikimedia.org/Bjørn Erik Pedersen (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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