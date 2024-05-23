Колебания курсов доллара и евро помноженные на грядущий отпускной сезон ставят многих россиян перед выбором, когда и как приобретать валюту, сейчас когда официальный курс ниже 90 рублей за доллар или есть вариант дождаться более выгодных предложений, что предпочтительнее: кэш или безнал, финансист Эван Голованов рассказал в интервью "Российской газете".