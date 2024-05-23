Норвегия ужесточает условия въезда для россиян, говорится в пресс-релизе на сайте правительства страны. Из сообщения следует, что во въезде будет отказано гражданам РФ, прибывающим в Норвегию с целями не первостепенной важности.
Экономист Голованов представил стратегию выгодной покупки валюты перед отпуском
Колебания курсов доллара и евро помноженные на грядущий отпускной сезон ставят многих россиян перед выбором, когда и как приобретать валюту, сейчас когда официальный курс ниже 90 рублей за доллар или есть вариант дождаться более выгодных предложений, что предпочтительнее: кэш или безнал, финансист Эван Голованов рассказал в интервью "Российской газете".
РБК: чем грозят вступившие в силу санкции ЕС в отношении активов из РФ
23 мая вступило в законную силу решение, обязывающее европейские депозитарии переводить 90% чрезвычайных доходов, получаемых сейчас от заблокированных на их счетах российских суверенных активов в бюджет ЕС, из которого далее эти деньги пойдут на военную помощь Украине, сообщает РБК.
Мошенники покупают использованные SIM-карты и через них воруют персональные данные пользователей
Мошенники получают персональные данные людей в "Госуслугах" и банковских приложениях через использованные SIM-карты. Об этом сообщает "Известия".
УАЗ представил бронированную версию внедорожника "Патриот"
Завод УАЗ разработал бронированную версию внедорожника УАЗ "Патриот". В автомобиле применены стационарное бронирование дверей и съемные бронелисты для защиты окон и задней стенки салона.