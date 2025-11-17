Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Северное сияние
Северное сияние
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Туризм
Андрей Волков Опубликована сегодня в 22:26

Забронировал жильё на русском севере на Новый Год — рассказываю, как получить максимум приключений за разумные деньги

Зимой 2025 года бронирования туров на север выросли почти на 50% — исследователи

Зимний отдых для многих россиян в этом сезоне связан не с пляжами, а с северными пейзажами, уникальной природой и настоящими приключениями. Впервые за последние годы лидерами рейтинга популярных направлений стали именно холодные регионы — и бронирования здесь выросли почти на 50%. На что рассчитывают путешественники и как выгодно спланировать поездку в Арктику — рассказываем по ключевым пунктам.

Куда поедут россияне этой зимой

В топ-3 направлений вошли Мурманская область, Карелия и Иркутская область. Эти регионы привлекают не только своей природой, но и впечатлениями, которые не встретишь больше нигде.

"Путешественники собираются в Мурманскую область, чтобы увидеть северное сияние, китов, а также побывать на знаменитом пляже "Яйца драконов" в Териберку", — рассказали исследователи.

Почему выбирают север

  1. Мурманская область - увидеть северное сияние, китов, пляж "Яйца драконов", отправиться в арктический круиз.

  2. Карелия - зимние походы по нацпаркам, прогулки по горным маршрутам, заснеженные водопады.

  3. Иркутская область - ледяной Байкал, катание на коньках по прозрачному льду, уникальные туры по малолюдным местам.

Сравнение: стоимость аренды по регионам

Регион Средняя цена посуточной аренды, руб.
Коми 2 700
Красноярский край 3 600
Магаданская обл. 3 700
Иркутская обл. 3 700
Мурманская обл. -
Карелия -

В наиболее популярных локациях цены могут быть чуть выше, особенно в новогодние даты.

Советы шаг за шагом: как спланировать зимний отпуск на Севере

  1. Выберите регион исходя из желаемых впечатлений — сияние, парки, озёра.

  2. Забронируйте жильё заранее — ближе к сезону выбор значительно сокращается.

  3. Уточните возможности экскурсий: арктические круизы, сафари на снегоходах, фототуры.

  4. Проверьте погоду и подготовьте зимнюю экипировку.

  5. Оформите страховку и сохраните контакты местных гидов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Оставить поиск жилья на последний момент — высокие цены, мало вариантов → бронируйте за 1-2 месяца.

  2. Недооценить морозы — риск простудиться, неудобства в поездке → инвестируйте в тёплую одежду и обувь.

  3. Не проверить расписание экскурсий — можно не попасть на желаемое мероприятие → уточняйте даты заранее.

А что если бюджет ограничен?

Выгоднее всего арендовать жильё в Коми — от 2 700 руб./сутки. Следом идут Красноярский край, Магаданская и Иркутская области. Даже если не получится поехать в топовые регионы, практически в каждом северном субъекте есть своя "изюминка" для зимних приключений.

Плюсы и минусы зимнего отдыха в холодных регионах

Плюсы Минусы
Уникальная природа и впечатления Холод, необходимость специального снаряжения
Меньше туристов, новые знакомства Сложности с логистикой
Шанс увидеть северное сияние Иногда высокие цены на туры и экскурсии
Доступные цены на аренду Меньше развитой инфраструктуры

FAQ

Зачем ехать зимой на Байкал или в Мурманск?
Ради северного сияния, кристального льда, катания на коньках, снегоходах, знакомства с арктической фауной.

Когда лучше бронировать жильё?
Минимум за месяц до поездки, особенно на Новый год и праздники.

Можно ли поехать в Арктику самостоятельно?
Да, но лучше пользоваться услугами гидов или готовых туров для безопасности.

Мифы и правда

Миф: На севере зимой делать нечего.
Правда: Именно зимой доступны уникальные развлечения: полярное сияние, катание по Байкалу, северные фестивали.

Миф: Север — только для экстремалов.
Правда: Есть семейные и комфортные туры с проживанием в современных апарт-отелях.

Миф: Все поездки в Арктику очень дорогие.
Правда: Посуточная аренда жилья в ряде регионов — одна из самых доступных в России.

3 интересных факта

• В Териберке, на пляже "Яйца драконов", регулярно снимают художественные фильмы и фотопроекты.
• На Байкале зимой можно увидеть "гул льда" — уникальное природное явление.
• В Карелии популярны гастротуры: даже в холода здесь пробуют свежую рыбу и дичь.

Исторический контекст

  1. Еще 10 лет назад зимой на север ехали в основном любители экстремального туризма.

  2. В 2020-х зимний север стал модным направлением для семейных и корпоративных туров.

  3. К 2025-2026 годам спрос вырос настолько, что многие регионы вложились в туристическую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Туристы посетили деревню Холлокё с сохранённым укладом XIX века — по данным гидов сегодня в 17:57
Венгрия открыла свои сокровища ЮНЕСКО, где время может идти по-другому

Познайте уникальное наследие Венгрии, где история, культура и природа переплетаются в удивительной симфонии. Узнайте интересные факты и советуйте по маршруту.

Читать полностью » Контрастные условия Мозамбика формируют уникальный маршрут — по данным путешественников сегодня в 16:51
ЮАР удивила сдержанностью людей — а сафари в Крюгере перевернуло представления о дикой природе навсегда

Нора Таснади рассказывает, как Африка перевернула её представления о путешествиях: океан, дельфины, львы в двух метрах и "армия бабуинов", появившаяся у порога.

Читать полностью » Путешественники отметили удобство поездок по Улан-Батору сегодня в 15:45
Исторический музей Монголии втянул в прошлое за секунду: юрта, оленные камни и залы Чингисхана взяли своё

Улан-Батор — это не только столица Монголии, но и настоящая сокровищница буддийских святынь, архитектурных чудес и исторических артефактов. Узнайте о главных достопримечательностях.

Читать полностью » Туристы отметили мягкий сезон для поездки в Камбоджу сегодня в 14:36
Камбоджа за 10 дней перевернула отпуск: Сием Рип, Пномпень и Ко Ронг показали три разные реальности

Откройте для себя Камбоджу: смесь древних храмов, невероятных пляжей и уникальной культуры в одном незабываемом путешествии.

Читать полностью » Туристы выбрали блокноты с ковровыми обложками сувениром года сегодня в 13:28
Приехал в Стамбул с пустым чемоданом — и понял, зачем это делают бывалые путешественники

Что привезти из Стамбула, чтобы сувенир не пылился на полке, а стал частью жизни? Катя Косова собрала идеи, которые точно сохранят атмосферу города.

Читать полностью » Температура в глубинке Карелии зимой опускается до минус 25 — синоптики сегодня в 2:34
Нашла способ смотреть Карелию зимой без толп — жаль, раньше не догадывалась

Зимняя Карелия удивляет переменчивой погодой, сиянием снега и тишиной озёр. Разбираемся, что посмотреть, как подготовиться и чем заняться в этом северном регионе.

Читать полностью » Эксперты назвали стоимость бюджетных поездок по России — АТОР сегодня в 1:58
Нашла способ улететь в Дагестан за копейки — сама не верю, что так работает

Как выбрать путешествие, которое подарит яркие впечатления и не потребует больших затрат? Обзор направлений, где природа, колорит и эмоции стоят разумных денег.

Читать полностью » Гонконг повысил турпоток в центр города — специалисты туриндустрии сегодня в 0:25
Гонконг давит небоскрёбами, а Макао убаюкивает Европой: путешественники раскрывают контраст двух миров

Как за несколько дней увидеть два разных мира — шумный Гонконг и спокойный Макао. Рассказываю, как спланировать маршрут, избежать лишних трат и получить максимум впечатлений.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес
Круз Бекхэм лишён водительских прав за превышение скорости в жилой зоне Великобритании — источник
ЦФО
Губернатор Хинштейн: В Курской области решили возродить выпуск конфет "Курские"
Еда
Профитроли создают эффектную подачу оливье — кулинарные эксперты
Наука
Новый вид птерозавра Bakiribu waridza обитал в раннем мелу Бразилии — Гиларди
Еда
Крольчатина — недооценённый деликатес: почему шефы всё чаще выбирают её вместо курицы
Питомцы
Рост рынка pet-friendly отелей в России: отель для каждого питомца
Спорт и фитнес
Отжимания на бицепс: как улучшить технику и избежать прогиба в пояснице
Спорт и фитнес
Аштавакрасана: как развить силу, гибкость и баланс с помощью этой сложной асаны
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet