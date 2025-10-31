Богачи разворачивают самолёты: Мальдивы больше не в моде, теперь зима под северным сиянием
Пока одни собирают чемоданы на Мальдивы и в Куршевель, всё больше обеспеченных россиян решают провести зиму иначе — под северным сиянием. Это новое направление для тех, кто ищет не роскошь тропиков, а тишину, снег и ощущение настоящего зимнего праздника. Однако стоимость такого отдыха порой не уступает зарубежным курортам премиум-класса. Об этом рассказал Александр Мазуров, на канале Дзен "В поисках света".
Север вместо океана: почему тренд набирает обороты
По данным Российского союза туриндустрии, спрос на элитные туры внутри страны растёт рекордными темпами. Лидером остаётся Горный Алтай — регион, где уже открылись семь пятизвёздочных отелей. Здесь развитая инфраструктура, спа-комплексы, горнолыжные трассы, прогулки на снегоходах и экологичные отели с панорамными окнами на заснеженные хребты.
Другой зимний хит — Мурманская область, Карелия и Ямал. Туристы едут сюда за северным сиянием, чтобы провести ночь в чуме у оленеводов и прикоснуться к культуре народов Севера. Популярны и вертолётные экскурсии, позволяющие увидеть сияние с высоты — дорого, но впечатления стоят каждой потраченной копейки.
"Северное сияние в Карелии или на Ямале — это то, ради чего стоит мерзнуть", — отметил фотограф Александр Мазуров.
Атмосфера Арктики: опыт глазами путешественника
Автор говорит, что никакая камера не передаёт то чувство, когда небо вспыхивает зелёными и фиолетовыми волнами света. Ради одного кадра он готов был стоять с камерой до рассвета.
Такие программы — удовольствие не из дешёвых: тур на семью из четырёх человек обойдётся минимум в миллион рублей за 5-6 дней, без учёта вертолётных перелётов. Но спрос не падает: брони на новогодние праздники в популярных отелях Мурманска и Карелии закончились ещё осенью.
Сравнение направлений
|
Направление
|
Формат отдыха
|
Примерная стоимость
|
Впечатления
|
Мальдивы
|
Пляж, дайвинг, виллы
|
от 1,2 млн руб.
|
Тропическая роскошь
|
Горный Алтай
|
Горы, бани, лыжи
|
от 800 тыс. руб.
|
Эко-комфорт, уединение
|
Карелия, Ямал
|
Сияние, этнотуры
|
от 1 млн руб.
|
Атмосфера Севера
|
Антарктида
|
Круиз, ледники
|
от 4 млн руб.
|
Уникальное приключение
Как видно, северные направления не дешевле пляжных, но дают нечто иное — эмоции, которых не купишь за деньги.
Как организовать зимний тур на Север
- Забронировать проживание заранее — в декабре найти места почти невозможно.
- Подобрать экипировку: термобельё, пуховик, обувь с подошвой Vibram, перчатки для съёмки на морозе.
- Выбрать программу — от классического тура до VIP-пакета с вертолётными экскурсиями.
- Не забыть фототехнику: штатив, запасные аккумуляторы, объектив с высокой светосилой.
- Уточнить транспортную доступность — в ряде районов Карелии зимой добираются только на снегоходах.
Ошибки и как их избежать
Ошибка: бронировать тур в последний момент.
Последствие: отсутствие мест или завышенная цена.
Альтернатива: планировать поездку за 2-3 месяца.
Ошибка: ехать без тёплой экипировки.
Последствие: переохлаждение, испорченные впечатления.
Альтернатива: арендовать туристическое снаряжение на месте — в Мурманске и Сортавале есть такие сервисы.
Ошибка: экономить на гиде.
Последствие: упущенные моменты — северное сияние можно просто не заметить.
Альтернатива: выбрать тур с опытным фотографом или местным проводником.
А что если выбрать Антарктиду?
Для тех, кто хочет абсолютной экзотики, существует вариант новогоднего круиза в Антарктиду. Это дорого — от четырёх миллионов рублей, но тур включает проживание на борту экспедиционного лайнера, высадки на ледники и встречу рассвета среди айсбергов.
И всё же многие предпочитают Карелию или Ямал — ближе, проще и не менее впечатляюще. Север становится доступным люкс-направлением, где есть всё: комфорт, эмоции и ощущение первозданной природы.
Плюсы и минусы северного отдыха
|
Плюсы
|
Минусы
|
Уникальная природа и культура
|
Высокие цены
|
Возможность увидеть сияние
|
Сложная логистика
|
Эко-отели и локальная кухня
|
Короткий световой день
|
Минимум людей и тишина
|
Риск морозов до -40 °C
|
Возможность индивидуальных туров
|
Долгая дорога до локаций
FAQ
Как выбрать тур на северное сияние?
Ищите программы с профессиональными гидами и гарантией фотоохоты. Надёжные операторы сотрудничают с местными общинами и знают, где сияние видно чаще всего.
Сколько стоит проживание в люкс-отеле в Мурманске?
От 70 до 150 тысяч рублей за ночь в зависимости от категории и вида — особенно дорого стоят купольные глэмпинги с панорамой на Баренцево море.
Что лучше — Алтай или Карелия?
Если вам ближе горы и драйв — выбирайте Алтай. Для романтики, сияний и этноопыта подойдёт Карелия.
Мифы и правда
Миф: северное сияние видно каждую ночь.
Правда: оно зависит от солнечной активности и погоды, поэтому туры длительностью 5-7 дней дают больше шансов.
Миф: в Арктике нет комфорта.
Правда: новые эко-отели предлагают уровни сервиса, сравнимые с курортами Европы.
Миф: путешествия на Север только для экстремалов.
Правда: всё больше маршрутов ориентировано на семейный и фото-туризм.
Исторический контекст
Первые зимние экспедиции на Север начались ещё в XIX веке. Сегодня на их месте стоят глэмпинги и купольные отели, но дух приключений остался тем же.
