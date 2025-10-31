Богачи разворачивают самолёты: Мальдивы больше не в моде, теперь зима под северным сиянием

Пока одни собирают чемоданы на Мальдивы и в Куршевель, всё больше обеспеченных россиян решают провести зиму иначе — под северным сиянием. Это новое направление для тех, кто ищет не роскошь тропиков, а тишину, снег и ощущение настоящего зимнего праздника. Однако стоимость такого отдыха порой не уступает зарубежным курортам премиум-класса. Об этом рассказал Александр Мазуров, на канале Дзен "В поисках света".

Север вместо океана: почему тренд набирает обороты

По данным Российского союза туриндустрии, спрос на элитные туры внутри страны растёт рекордными темпами. Лидером остаётся Горный Алтай — регион, где уже открылись семь пятизвёздочных отелей. Здесь развитая инфраструктура, спа-комплексы, горнолыжные трассы, прогулки на снегоходах и экологичные отели с панорамными окнами на заснеженные хребты.

Другой зимний хит — Мурманская область, Карелия и Ямал. Туристы едут сюда за северным сиянием, чтобы провести ночь в чуме у оленеводов и прикоснуться к культуре народов Севера. Популярны и вертолётные экскурсии, позволяющие увидеть сияние с высоты — дорого, но впечатления стоят каждой потраченной копейки.

"Северное сияние в Карелии или на Ямале — это то, ради чего стоит мерзнуть", — отметил фотограф Александр Мазуров.

Атмосфера Арктики: опыт глазами путешественника

Автор говорит, что никакая камера не передаёт то чувство, когда небо вспыхивает зелёными и фиолетовыми волнами света. Ради одного кадра он готов был стоять с камерой до рассвета.

Такие программы — удовольствие не из дешёвых: тур на семью из четырёх человек обойдётся минимум в миллион рублей за 5-6 дней, без учёта вертолётных перелётов. Но спрос не падает: брони на новогодние праздники в популярных отелях Мурманска и Карелии закончились ещё осенью.

Сравнение направлений

Направление Формат отдыха Примерная стоимость Впечатления Мальдивы Пляж, дайвинг, виллы от 1,2 млн руб. Тропическая роскошь Горный Алтай Горы, бани, лыжи от 800 тыс. руб. Эко-комфорт, уединение Карелия, Ямал Сияние, этнотуры от 1 млн руб. Атмосфера Севера Антарктида Круиз, ледники от 4 млн руб. Уникальное приключение

Как видно, северные направления не дешевле пляжных, но дают нечто иное — эмоции, которых не купишь за деньги.

Как организовать зимний тур на Север

Забронировать проживание заранее — в декабре найти места почти невозможно. Подобрать экипировку: термобельё, пуховик, обувь с подошвой Vibram, перчатки для съёмки на морозе. Выбрать программу — от классического тура до VIP-пакета с вертолётными экскурсиями. Не забыть фототехнику: штатив, запасные аккумуляторы, объектив с высокой светосилой. Уточнить транспортную доступность — в ряде районов Карелии зимой добираются только на снегоходах.

Ошибки и как их избежать

Ошибка: бронировать тур в последний момент.

Последствие: отсутствие мест или завышенная цена.

Альтернатива: планировать поездку за 2-3 месяца.

Ошибка: ехать без тёплой экипировки.

Последствие: переохлаждение, испорченные впечатления.

Альтернатива: арендовать туристическое снаряжение на месте — в Мурманске и Сортавале есть такие сервисы.

Ошибка: экономить на гиде.

Последствие: упущенные моменты — северное сияние можно просто не заметить.

Альтернатива: выбрать тур с опытным фотографом или местным проводником.

А что если выбрать Антарктиду?

Для тех, кто хочет абсолютной экзотики, существует вариант новогоднего круиза в Антарктиду. Это дорого — от четырёх миллионов рублей, но тур включает проживание на борту экспедиционного лайнера, высадки на ледники и встречу рассвета среди айсбергов.

И всё же многие предпочитают Карелию или Ямал — ближе, проще и не менее впечатляюще. Север становится доступным люкс-направлением, где есть всё: комфорт, эмоции и ощущение первозданной природы.

Плюсы и минусы северного отдыха

Плюсы Минусы Уникальная природа и культура Высокие цены Возможность увидеть сияние Сложная логистика Эко-отели и локальная кухня Короткий световой день Минимум людей и тишина Риск морозов до -40 °C Возможность индивидуальных туров Долгая дорога до локаций

FAQ

Как выбрать тур на северное сияние?

Ищите программы с профессиональными гидами и гарантией фотоохоты. Надёжные операторы сотрудничают с местными общинами и знают, где сияние видно чаще всего.

Сколько стоит проживание в люкс-отеле в Мурманске?

От 70 до 150 тысяч рублей за ночь в зависимости от категории и вида — особенно дорого стоят купольные глэмпинги с панорамой на Баренцево море.

Что лучше — Алтай или Карелия?

Если вам ближе горы и драйв — выбирайте Алтай. Для романтики, сияний и этноопыта подойдёт Карелия.

Мифы и правда

Миф: северное сияние видно каждую ночь.

Правда: оно зависит от солнечной активности и погоды, поэтому туры длительностью 5-7 дней дают больше шансов.

Миф: в Арктике нет комфорта.

Правда: новые эко-отели предлагают уровни сервиса, сравнимые с курортами Европы.

Миф: путешествия на Север только для экстремалов.

Правда: всё больше маршрутов ориентировано на семейный и фото-туризм.

Исторический контекст

Первые зимние экспедиции на Север начались ещё в XIX веке. Сегодня на их месте стоят глэмпинги и купольные отели, но дух приключений остался тем же.