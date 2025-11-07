Где поймать северное сияние в России: 10 мест, где небо действительно танцует
Сергей Тиняков много лет увлекается поездками по северу России и признаётся: наблюдать северное сияние — одно из самых завораживающих впечатлений в жизни. Это редкое природное явление происходит, когда солнечные частицы сталкиваются с магнитным полем Земли, заставляя небо вспыхивать зелёными, розовыми и фиолетовыми волнами света.
По словам Сергея, сезон охоты за сиянием в России длится с сентября по март, а лучшие кадры удаётся поймать за Полярным кругом. Ниже он делится регионами, где шансы увидеть северное сияние особенно высоки.
Мурманская область — столица северного сияния
"Мурманская область — мой личный фаворит. Тут сияние можно увидеть чуть ли не каждую ясную ночь с октября по март", — говорит Сергей.
Большая часть региона лежит за Полярным кругом, а полярная ночь длится 42 дня. Туристы обычно останавливаются в Мурманске, Териберке, Кировске или селе Ловозеро.
- Как добраться: самолётом или поездом из Москвы и Санкт-Петербурга.
- Цена тура: 5 000-64 400 ₽.
Архангельская область — северное сияние цвета морской волны
Сергей отмечает, что здесь сияние имеет нежный зеленовато-голубой оттенок и мягкое мерцание. Часто поездки совмещают с посещением музея "Малые Корелы", Соловецких островов или Северодвинска.
- Как добраться: до Архангельска — самолётом или поездом из крупных городов.
- Цена тура: 26 000-30 000 ₽.
Карелия — сияние над озёрами и снежными лесами
Здесь охота за сиянием превращается в настоящее приключение. Путешественники выезжают за Петрозаводск, пьют карельский чай и наблюдают танец огней над озёрами. Экстремалы отправляются на снегоходах в национальный парк Паанаярви.
- Как добраться: поездом или самолётом до Петрозаводска.
- Цена тура: 4 300-69 900 ₽.
Республика Коми — сияние над плато Маньпупунер
Сергей советует Коми тем, кто хочет соединить наблюдение за сиянием с дикой природой. Особенно часто огни видны в районе Воркуты.
- Как добраться: до Сыктывкара — самолётом или поездом из Москвы, затем в Воркуту.
- Цена тура: 70 000-119 200 ₽.
Ненецкий автономный округ — сияние в тундре
"Это место, где северное сияние бывает почти 200 ночей в году", — отмечает Сергей.
Во время поездок туристы знакомятся с культурой ненцев, наблюдают за стадами оленей и ночуют в чумах.
- Как добраться: до Нарьян-Мара — самолётом из Москвы или Санкт-Петербурга.
- Цена тура: 34 000-75 000 ₽.
Ямало-Ненецкий автономный округ — сияние над стойбищами оленеводов
На Ямале северное сияние часто видно в Салехарде, Надыме и Новом Уренгое. Лучшие фото получаются, если поймать момент, когда огни вспыхивают над тундрой и чумами кочевников.
- Как добраться: самолётом из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга.
- Цена тура: 5 200-75 000 ₽.
Красноярский край — сияние над плато Путорана
Самое живописное место для наблюдения — Норильск и плато Путорана. Здесь сияние сочетается с горами, водопадами и озёрами.
- Как добраться: до Норильска — самолётом из Москвы и других крупных городов.
- Цена тура: 121 000-242 000 ₽.
Якутия — сияние на "полюсе холода"
В Якутии северное сияние видно даже в суровые морозы. Самые популярные места — Якутск, Тикси, Верхоянск и Оймякон.
- Как добраться: до Якутска — самолётом из Москвы, затем перелёт в Тикси.
- Цена тура: 4 700-331 000 ₽.
Чукотка — сияние на краю России
В Анадыре сияние можно увидеть прямо из города, а самые смелые путешественники едут в Певек или вглубь тундры на вездеходах.
- Как добраться: самолётом из Москвы, Хабаровска, Владивостока.
- Цена тура: от 395 000 ₽.
Санкт-Петербург и Ленинградская область — северное сияние "для терпеливых"
Иногда слабое сияние можно заметить даже в Петербурге и его окрестностях. Оно появляется низко над горизонтом, поэтому лучше выезжать за город — к Ладожскому озеру, Лемболовскому озеру или Сестрорецкому разливу.
Сергей признаётся, что однажды видел слабое зелёное сияние прямо с набережной Финского залива — "короткий миг, но невероятное ощущение".
Советы путешественника
- Лучшее время наблюдения — с 21:00 до 2:00 ночи, вдали от городских огней.
- Одевайтесь теплее: на Севере даже осенью температура может опускаться до -20 °C.
- И главное — терпение: иногда приходится ждать часами, но когда небо вспыхивает, это того стоит.
