Северное сияние
Северное сияние
© commons.wikimedia.org by Nimuel23 is licensed under CC BY-SA 4.0
Дмитрий Гаврилов Опубликована сегодня в 15:17

Где поймать северное сияние в России: 10 мест, где небо действительно танцует

Северное сияние в России: путешественник советуют Мурманск, Ямал и плато Путорана

Сергей Тиняков много лет увлекается поездками по северу России и признаётся: наблюдать северное сияние — одно из самых завораживающих впечатлений в жизни. Это редкое природное явление происходит, когда солнечные частицы сталкиваются с магнитным полем Земли, заставляя небо вспыхивать зелёными, розовыми и фиолетовыми волнами света.

По словам Сергея, сезон охоты за сиянием в России длится с сентября по март, а лучшие кадры удаётся поймать за Полярным кругом. Ниже он делится регионами, где шансы увидеть северное сияние особенно высоки.

Мурманская область — столица северного сияния

"Мурманская область — мой личный фаворит. Тут сияние можно увидеть чуть ли не каждую ясную ночь с октября по март", — говорит Сергей.

Большая часть региона лежит за Полярным кругом, а полярная ночь длится 42 дня. Туристы обычно останавливаются в Мурманске, Териберке, Кировске или селе Ловозеро.

  • Как добраться: самолётом или поездом из Москвы и Санкт-Петербурга.
  • Цена тура: 5 000-64 400 ₽.

Архангельская область — северное сияние цвета морской волны

Сергей отмечает, что здесь сияние имеет нежный зеленовато-голубой оттенок и мягкое мерцание. Часто поездки совмещают с посещением музея "Малые Корелы", Соловецких островов или Северодвинска.

  • Как добраться: до Архангельска — самолётом или поездом из крупных городов.
  • Цена тура: 26 000-30 000 ₽.

Карелия — сияние над озёрами и снежными лесами

Здесь охота за сиянием превращается в настоящее приключение. Путешественники выезжают за Петрозаводск, пьют карельский чай и наблюдают танец огней над озёрами. Экстремалы отправляются на снегоходах в национальный парк Паанаярви.

  • Как добраться: поездом или самолётом до Петрозаводска.
  • Цена тура: 4 300-69 900 ₽.

Республика Коми — сияние над плато Маньпупунер

Сергей советует Коми тем, кто хочет соединить наблюдение за сиянием с дикой природой. Особенно часто огни видны в районе Воркуты.

  • Как добраться: до Сыктывкара — самолётом или поездом из Москвы, затем в Воркуту.
  • Цена тура: 70 000-119 200 ₽.

Ненецкий автономный округ — сияние в тундре

"Это место, где северное сияние бывает почти 200 ночей в году", — отмечает Сергей.

Во время поездок туристы знакомятся с культурой ненцев, наблюдают за стадами оленей и ночуют в чумах.

  • Как добраться: до Нарьян-Мара — самолётом из Москвы или Санкт-Петербурга.
  • Цена тура: 34 000-75 000 ₽.

Ямало-Ненецкий автономный округ — сияние над стойбищами оленеводов

На Ямале северное сияние часто видно в Салехарде, Надыме и Новом Уренгое. Лучшие фото получаются, если поймать момент, когда огни вспыхивают над тундрой и чумами кочевников.

  • Как добраться: самолётом из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга.
  • Цена тура: 5 200-75 000 ₽.

Красноярский край — сияние над плато Путорана

Самое живописное место для наблюдения — Норильск и плато Путорана. Здесь сияние сочетается с горами, водопадами и озёрами.

  • Как добраться: до Норильска — самолётом из Москвы и других крупных городов.
  • Цена тура: 121 000-242 000 ₽.

Якутия — сияние на "полюсе холода"

В Якутии северное сияние видно даже в суровые морозы. Самые популярные места — Якутск, Тикси, Верхоянск и Оймякон.

  • Как добраться: до Якутска — самолётом из Москвы, затем перелёт в Тикси.
  • Цена тура: 4 700-331 000 ₽.

Чукотка — сияние на краю России

В Анадыре сияние можно увидеть прямо из города, а самые смелые путешественники едут в Певек или вглубь тундры на вездеходах.

  • Как добраться: самолётом из Москвы, Хабаровска, Владивостока.
  • Цена тура: от 395 000 ₽.

Санкт-Петербург и Ленинградская область — северное сияние "для терпеливых"

Иногда слабое сияние можно заметить даже в Петербурге и его окрестностях. Оно появляется низко над горизонтом, поэтому лучше выезжать за город — к Ладожскому озеру, Лемболовскому озеру или Сестрорецкому разливу.

Сергей признаётся, что однажды видел слабое зелёное сияние прямо с набережной Финского залива — "короткий миг, но невероятное ощущение".

Советы путешественника

  • Лучшее время наблюдения — с 21:00 до 2:00 ночи, вдали от городских огней.
  • Одевайтесь теплее: на Севере даже осенью температура может опускаться до -20 °C.
  • И главное — терпение: иногда приходится ждать часами, но когда небо вспыхивает, это того стоит.

