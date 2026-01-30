Открыл для себя маленькие города Северной Ирландии — и поездка стала совсем другой: без толпы и суеты

Северная Ирландия часто ассоциируется с громкими достопримечательностями и известными маршрутами, но её настоящий характер раскрывается в небольших городках. Именно там история чувствуется не в музеях, а в повседневной жизни, а пейзажи становятся частью обычных прогулок. Малые города региона умеют удивлять не меньше, чем столица или знаменитые природные объекты.

Ройал-Хиллсборо, графство Даун

Ройал-Хиллсборо расположен всего в нескольких десятках километров от Белфаста, но по атмосфере кажется отдельным миром. Георгианская архитектура, аккуратные улицы и дизайнерские магазины создают ощущение ухоженного исторического поселения. Главная гордость города — замок и сады Хиллсборо, официальная королевская резиденция Северной Ирландии с обширной территорией и парадными залами.

Помимо дворцового комплекса, здесь можно увидеть здание суда XVIII века и приходскую церковь Святого Малахия. Любителям природы подойдёт лес Хиллсборо — заповедная зона с пешеходными маршрутами, игровыми площадками и спокойными видами. Завершить день удобно в одном из местных пабов, которые давно стали частью городской идентичности.

Кушендун, графство Антрим

Кушендун — небольшая прибрежная деревня у устья реки Дун, известная своей необычной архитектурой. Дома в корнуолльском стиле, нео-георгианский особняк Гленмона и руины средневекового замка создают ощущение путешествия во времени. Но главное здесь — природа, которая буквально окружает посёлок.

Красные пещеры, сформированные за сотни миллионов лет, стали не только геологической достопримечательностью, но и съёмочной площадкой популярных сериалов. Неподалёку проходят маршруты через прибрежные луга и холмы, а всего в двадцати минутах езды расположен лесной парк Гленарифф и дорога Торр-Хед с впечатляющими видами на скалы и море.

Портраш, графство Антрим

Портраш сочетает в себе черты рыбацкого городка и курортного центра. Он расположен на знаменитом прибрежном маршруте Козуэй и считается удобной точкой для путешествий по северному побережью. Город известен своими пляжами — Ист-Стрэнд, Вест-Стрэнд и Уайт-Рокс, которые привлекают туристов в любое время года.

В окрестностях популярны прогулочные маршруты, серфинг и поездки к руинам замка Данлюс. Отсюда также удобно добираться до Дороги гигантов — объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО с тысячами базальтовых колонн, окружённых легендами и морскими пейзажами.

Эннискиллен, графство Ферманах

Эннискиллен стоит между Верхним и Нижним озёрами Эрн и имеет более чем четырёхсотлетнюю историю. Город вырос вокруг замка XV века, который сегодня объединяет музей графства Ферманах и музей Иннискиллингса. Историческая застройка здесь органично сочетается с природным ландшафтом.

Неподалёку находится неоклассический особняк Касл-Кул, а для любителей активного отдыха открыты маршруты к пещерам Marble Arch и тропа Куилкаг-Легнаброки, известная как "Лестница в рай". Эти места делают город точкой притяжения для путешественников, ищущих сочетание истории и приключений.

Портстюарт, графство Лондондерри

Портстюарт — спокойный прибрежный город, который часто становится началом или завершением маршрута Causeway Coast Way. Здесь сохранился замок О'Хара XIX века, а протяжённый пляж Портстюарт-Стрэнд с золотым песком подходит для прогулок, купания и водных видов спорта.

Прогулочные тропы вдоль побережья соединяют город с другими частями региона, а местное поле для гольфа известно далеко за пределами графства. При этом до Белфаста можно добраться всего за час, что делает Портстюарт удобной базой для путешествий.

Каррикфергус, графство Антрим

Каррикфергус расположен на берегу залива Белфаст-Лох и известен своим нормандским замком, которому более восьми веков. Крепость хорошо сохранилась и сегодня служит музеем с коллекцией исторического оружия и экспозиций разных эпох.

Городская набережная, марина и близость к Белфасту делают Каррикфергус привлекательным для неспешных прогулок. Поблизости находятся и крупные музеи столицы, включая центр, посвящённый истории "Титаника", что позволяет совместить спокойный ритм небольшого города с насыщенной культурной программой.

Балликасл, графство Антрим

Балликасл считается одной из ключевых точек на побережье Козуэй. Город окружён долинами, лесами и прибрежными маршрутами, а также служит отправной точкой для поездок на остров Ратлин. Местный исторический маршрут и музей позволяют познакомиться с прошлым города без спешки.

Особое внимание привлекает канатный мост Каррик-а-Реде, ведущий к небольшому острову над морской пропастью. Это одно из самых запоминающихся мест региона, которое идеально подойдёт тем, кто ищет яркие впечатления и панорамные виды.

Маленькие города Северной Ирландии открывают страну с другой стороны — через тишину лесов, шум волн и размеренный ритм жизни. Они позволяют увидеть регион без суеты, оставаясь при этом рядом с главными достопримечательностями. Именно в этих местах путешествие становится по-настоящему личным и запоминающимся.