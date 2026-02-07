Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ханой, Вьетнам
Ханой, Вьетнам
© commons.wikimedia.org by Jakub Hałun is licensed under CC BY 4.0
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 10:11

Север Вьетнама оказался совсем другим — туманные горы, поезда и деревни без туристов

Север Вьетнама легко спутать с открыткой: туманные горы, рисовые "лестницы", реки в джунглях и рынки, где встречаются десятки народностей. За неделю-две здесь можно собрать путешествие, в котором день в поезде сменяется ночёвкой в деревне, а шумный сук — купанием у водопада. И главное — регион стал заметно доступнее: дороги, сервис и навигация упростили самостоятельные маршруты, но за пределами раскрученных точек всё ещё много "белых пятен".

Дорога как часть приключения

Поезд вместо спешки

Начать маршрут удобно из Ханоя: железная дорога позволяет комфортно добраться до Ниньбиня или к побережью, а ночной поезд в Лаокай экономит день и подводит к горным тропам. В вагоне проще прочувствовать сельский ритм: за окном меняются рисовые поля и деревни, а дорога превращается в отдельное впечатление. Если нужного направления по рельсам нет, выручает ночной автобус — он часто оказывается практичным вариантом для провинциальных столиц.

Мотоцикл для свободы

Вьетнамские провинции по-прежнему живут "на двух колёсах": на мотоцикле проще сворачивать к смотровым, деревням и перевалам, куда автобусу неудобно. В туристических узлах вроде Сапы и Хазянга много прокатов, а в дороге обычно легко найти помощь и ремонт, если что-то пойдёт не так.

Культура и быт северных провинций

Ночь в традиционном гостевом доме

Один из самых "человечных" опытов — остановка в доме семьи из местной этнической группы. Обычно это простой быт, общая крыша, домашний ужин и утро под звуки деревни. Важно отличать такие ночёвки от эко-лоджей, которые называют себя "хоумстеями", но предлагают формат отеля: для полного погружения лучше искать именно традиционный вариант.

Ремесленные деревни и горные рынки

На севере много сообществ, где до сих пор живут ремёсла: кузнечное дело, шелководство, производство рисовой бумаги, керамики и утилитарных вещей. Ещё один ключ к региону — еженедельные горные рынки: они работают не только как торговля, но и как социальное событие с едой и встречами, ради которых люди добираются из удалённых деревень.

Природа, ради которой сюда едут

Лайчау и "фронтир" без толп

Тем, кто ищет менее освоенные маршруты, подойдёт провинция Лайчау: горные виды, уединённые долины и ощущение дальнего края. Здесь иногда требуются местные разрешения, а выбор размещения может быть ограничен, поэтому пригодятся копии документов и запасной план ночёвки.

Куангнинь без круизной суеты

Даже если залив Халонг кажется слишком туристическим, сама идея островного путешествия работает отлично: можно соединять паромы и острова, добираясь до пляжей и маленьких посёлков, где проще увидеть "обычную" жизнь региона.

Террасы, фестивали и вода

Му Канг Чай знаменит рисовыми террасами: летом они ярко-зелёные, а к сезону созревания становятся золотыми. В начале лунного года на севере проходят праздники общин — игры, соревнования, музыка, и часто всё это почти не рекламируется, поэтому помогает сарафанное радио. А в жаркие месяцы стоит держать при себе купальные вещи: реки, водопады и горячие источники превращаются в естественные "спа-точки" на маршруте.

Северный Вьетнам ценят за сочетание дикости и гостеприимства: можно ехать по плану, а можно собирать впечатления по дороге — и почти всегда находить что-то неожиданное за ближайшим перевалом.

Автор Елена Кузнецова
Елена Кузнецова — эксперт по сервисному менеджменту (РГУТИС) с 15-летним стажем. Специалист по аудиту отелей и стратегии развития внутреннего туризма.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

