Деньги любят тишину и счёт: жители Северной Осетии массово осваивают секреты личного бюджета
В Северной Осетии подвели итоги реализации региональной Стратегии повышения финансовой грамотности за 2025 год. За отчетный период профильные занятия, тренинги и лектории посетили свыше 8,5 тысяч человек. В программу вошли 379 мероприятий, организованных местным Министерством финансов при поддержке Отделения Банка России. Проекты затронули не только крупные города, но и отдаленные поселения, охватив различные социальные группы населения.
Акцент на экономическую стабильность
Ключевой задачей стратегии стало обучение взрослого экономически активного населения навыкам управления личным бюджетом. Специалисты региона сосредоточились на вопросах планирования доходов, грамотного обращения с кредитной нагрузкой и методах противодействия кибермошенникам. Развитие этих компетенций напрямую влияет на общую экономическую устойчивость республики.
В пресс-службе Минфина подчеркнули, что именно этот сегмент жителей формирует потребительский спрос и обеспечивает налоговую базу. Финансовая грамотность сегодня рассматривается не просто как полезная привычка, а как обязательный инструмент защиты от рыночных рисков и повышения общего качества жизни граждан.
"Эффективное управление региональной экономикой невозможно без понимания гражданами базовых финансовых механизмов. Обучение взрослых специалистов и предпринимателей позволяет минимизировать риски возникновения долговых ям и повышает доверие к банковской системе. Мы видим, что запрос на качественные знания растет во всех муниципальных образованиях республики. Системный подход к просвещению формирует фундамент для более уверенного финансового будущего всей территории", — отметил эксперт по вопросам развития регионов Дмитрий Корнилов
Охват и форматы взаимодействия
Программа мероприятий охватила широкие слои населения: от школьников, посещавших "Уроки цифры", до пенсионеров, обучавшихся основам финансовой безопасности. Особое внимание уделили уязвимым категориям граждан, в частности людям с ограниченными возможностями здоровья и детям-сиротам. Такой инклюзивный подход помог сделать обучение доступным в самых удаленных населенных пунктах.
Важную роль сыграли федеральные инициативы Центробанка, такие как олимпиады, онлайн-зачеты и дистанционные курсы. Подобные форматы позволили участникам проверить свои знания в интерактивной среде, что значительно повысило вовлеченность молодежи. На сегодняшний день охват населения такими цифровыми проектами показывает стабильную положительную динамику.
Профессиональная поддержка предпринимательства
Значительная часть работы была направлена на поддержку малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых граждан. Для бизнес-сообщества организовали более 550 тематических мероприятий, включая круглые столы и специализированные мастер-классы. Встречи позволили предпринимателям глубже разобраться в тонкостях финансового планирования и законодательства.
Кроме того, 160 человек прошли специализированные программы переподготовки в сфере финансового просвещения. Эти специалисты призваны стать связующим звеном в дальнейшем распространении актуальных знаний внутри своих коллективов и муниципальных структур. Стратегия, успешно реализуемая с 2024 года, продолжает развиваться, адаптируясь под запросы местного рынка.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru