Полетела в прошлое, а уезжать не захотелось: что удивило россиянку в Северной Корее

Россиянка Татьяна Николаева из Благовещенска посетила Северную Корею и описала страну, как "приземлившуюся в прошлом". Впечатлениями от поездки она поделилась с платформой Amur. life. Татьяна отправилась в Пхеньян в рамках рабочей поездки для турагентов и была поражена многими аспектами северокорейской реальности.

Впечатления от встречи с северокорейцами

Первые впечатления Татьяна получила уже в аэропорту Владивостока, когда встретила группу северокорейцев, которые также отправлялись в Северную Корею. Она заметила, что мужчины были небольшого роста, жилистые и одеты в униформу синего цвета. "Это базовый комплект одежды, который полагается всем", — вспоминает она.

Путеводители по Северной Корее

По приезде в Пхеньян, туристов разделили на группы, каждая из которых отправилась по заранее подготовленному маршруту с двумя гидами. Татьяне выпал тур по достопримечательностям Пхеньяна. Перед выездом проверили телефоны и гаджеты, а также указали, что все туристы будут передвигаться исключительно группой. "У нас не было возможности куда-то пойти отдельно от группы", — добавила она.

"Ни к кому из нас конкретного сотрудника не приставляли, мы везде передвигались вместе на автобусе", — пояснила Татьяна.

Первые впечатления от Северной Кореи

Из-за ремонта основной дороги группа Татьяны поехала в Пхеньян другим маршрутом. Это позволило ей увидеть красочные рисовые поля, перемежающиеся сои, которые особенно ярко выделялись в конце сентября. Татьяна отметила, что поля были устроены необычно, и природа в целом произвела на неё сильное впечатление.

"Очень красивые поля — конец сентября, краски играют, и поля устроены очень интересно — рисовые посадки перемежаются узкими посадками сои", — рассказала она.

Пхеньян: соцреализм и высотки

Татьяна также была удивлена архитектурой Пхеньяна. По её словам, в столице Северной Кореи здания в стиле соцреализма, напоминающие российские спальные районы, гармонично сочетаются с высотными зданиями в стиле Сингапура или другого азиатского мегаполиса. Это сочетание традиций и модерна оставило глубокое впечатление.

Преимущества поездки в Северную Корею

Преимущества Описание Необычная архитектура В Пхеньяне здания в стиле соцреализма сочетаются с современными высотками. Природа Очень красивые рисовые поля и уникальное расположение посевов. Уникальный опыт Путешествие в страну с ограниченным доступом — шанс увидеть закрытое общество.

Недостатки и особенности

Недостатки Описание Ограниченная свобода передвижения Нет возможности путешествовать отдельно от группы. Проверка гаджетов Все телефоны и гаджеты проверяются перед поездкой. Изоляция Строгая изоляция туристов от местных жителей и от возможности общения с местными людьми.

А что если вы хотите посетить Северную Корею?

Если вы хотите поехать в Северную Корею, стоит понимать, что путешествие в эту страну — это не просто отдых, а скорее уникальный опыт, погружение в атмосферу закрытого общества. Согласитесь, что поездка в такую страну может быть интересной для тех, кто хочет увидеть что-то совершенно новое и не похожее на обычные туристические направления.

FAQ

1. Насколько безопасно путешествовать в Северную Корею?

Северная Корея — это страна с очень строгими правилами для туристов, но при соблюдении всех инструкций путешествие будет безопасным.

2. Есть ли возможность общаться с местными жителями в Северной Корее?

В Северной Корее общение с местными ограничено. Туристы передвигаются исключительно группами и не имеют возможности выйти за рамки предписанных маршрутов.

3. Чем уникальна Северная Корея для туристов?

Это одна из немногих стран, куда туристы могут попасть только в составе организованных туров, что делает поездку уникальной и интересной для тех, кто ищет что-то необычное.

Мифы и правда о Северной Корее

Миф: Северная Корея — это исключительно опасная страна для туристов.

Правда: Северная Корея строго контролирует туризм, но поездка в страну проходит с соблюдением всех правил безопасности.

Миф: В Северной Корее нельзя найти никаких современных объектов.

Правда: В Пхеньяне можно увидеть как здания в стиле соцреализма, так и современные высотки.