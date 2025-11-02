Полетела в прошлое, а уезжать не захотелось: что удивило россиянку в Северной Корее
Россиянка Татьяна Николаева из Благовещенска посетила Северную Корею и описала страну, как "приземлившуюся в прошлом". Впечатлениями от поездки она поделилась с платформой Amur. life. Татьяна отправилась в Пхеньян в рамках рабочей поездки для турагентов и была поражена многими аспектами северокорейской реальности.
Впечатления от встречи с северокорейцами
Первые впечатления Татьяна получила уже в аэропорту Владивостока, когда встретила группу северокорейцев, которые также отправлялись в Северную Корею. Она заметила, что мужчины были небольшого роста, жилистые и одеты в униформу синего цвета. "Это базовый комплект одежды, который полагается всем", — вспоминает она.
"Небольшого роста, достаточно жилистые мужчины в синей одежде, униформе. Это базовый комплект одежды, который полагается всем", — рассказала Татьяна.
Путеводители по Северной Корее
По приезде в Пхеньян, туристов разделили на группы, каждая из которых отправилась по заранее подготовленному маршруту с двумя гидами. Татьяне выпал тур по достопримечательностям Пхеньяна. Перед выездом проверили телефоны и гаджеты, а также указали, что все туристы будут передвигаться исключительно группой. "У нас не было возможности куда-то пойти отдельно от группы", — добавила она.
"Ни к кому из нас конкретного сотрудника не приставляли, мы везде передвигались вместе на автобусе", — пояснила Татьяна.
Первые впечатления от Северной Кореи
Из-за ремонта основной дороги группа Татьяны поехала в Пхеньян другим маршрутом. Это позволило ей увидеть красочные рисовые поля, перемежающиеся сои, которые особенно ярко выделялись в конце сентября. Татьяна отметила, что поля были устроены необычно, и природа в целом произвела на неё сильное впечатление.
"Очень красивые поля — конец сентября, краски играют, и поля устроены очень интересно — рисовые посадки перемежаются узкими посадками сои", — рассказала она.
Пхеньян: соцреализм и высотки
Татьяна также была удивлена архитектурой Пхеньяна. По её словам, в столице Северной Кореи здания в стиле соцреализма, напоминающие российские спальные районы, гармонично сочетаются с высотными зданиями в стиле Сингапура или другого азиатского мегаполиса. Это сочетание традиций и модерна оставило глубокое впечатление.
Преимущества поездки в Северную Корею
|Преимущества
|Описание
|Необычная архитектура
|В Пхеньяне здания в стиле соцреализма сочетаются с современными высотками.
|Природа
|Очень красивые рисовые поля и уникальное расположение посевов.
|Уникальный опыт
|Путешествие в страну с ограниченным доступом — шанс увидеть закрытое общество.
Недостатки и особенности
|Недостатки
|Описание
|Ограниченная свобода передвижения
|Нет возможности путешествовать отдельно от группы.
|Проверка гаджетов
|Все телефоны и гаджеты проверяются перед поездкой.
|Изоляция
|Строгая изоляция туристов от местных жителей и от возможности общения с местными людьми.
А что если вы хотите посетить Северную Корею?
Если вы хотите поехать в Северную Корею, стоит понимать, что путешествие в эту страну — это не просто отдых, а скорее уникальный опыт, погружение в атмосферу закрытого общества. Согласитесь, что поездка в такую страну может быть интересной для тех, кто хочет увидеть что-то совершенно новое и не похожее на обычные туристические направления.
FAQ
1. Насколько безопасно путешествовать в Северную Корею?
Северная Корея — это страна с очень строгими правилами для туристов, но при соблюдении всех инструкций путешествие будет безопасным.
2. Есть ли возможность общаться с местными жителями в Северной Корее?
В Северной Корее общение с местными ограничено. Туристы передвигаются исключительно группами и не имеют возможности выйти за рамки предписанных маршрутов.
3. Чем уникальна Северная Корея для туристов?
Это одна из немногих стран, куда туристы могут попасть только в составе организованных туров, что делает поездку уникальной и интересной для тех, кто ищет что-то необычное.
Мифы и правда о Северной Корее
Миф: Северная Корея — это исключительно опасная страна для туристов.
Правда: Северная Корея строго контролирует туризм, но поездка в страну проходит с соблюдением всех правил безопасности.
Миф: В Северной Корее нельзя найти никаких современных объектов.
Правда: В Пхеньяне можно увидеть как здания в стиле соцреализма, так и современные высотки.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru