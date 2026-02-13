Стамбул живёт над тихой бомбой: новая модель разлома выявила участки максимального накопления энергии

Под толщей воды и осадочных пород Мраморного моря скрывается участок разлома, который многие специалисты считают потенциальным источником следующего мощного землетрясения. Долгое время его структура оставалась недостаточно изученной, что осложняло оценку рисков для Стамбула и близлежащих регионов. Теперь ученые представили детальную трехмерную модель недр, способную пролить свет на скрытые процессы. Об этом сообщает журнал Geology.

Почему регион вызывает тревогу

Территория Турции расположена на стыке сразу нескольких тектонических плит — Евразийской, Африканской, Аравийской и Анатолийской. Их взаимодействие формирует сложную систему разломов, среди которых ключевую роль играет Северо-Анатолийский разлом (North Anatolian Fault). Именно он стал причиной целой серии разрушительных землетрясений в XX веке и остается одним из самых изучаемых в мире.

После катастрофического землетрясения в Эрзинджане в 1939 году, унесшего более 30 тысяч жизней, исследователи заметили важную закономерность: очаги сильных подземных толчков постепенно смещаются к западу вдоль линии разлома. Подобные процессы фиксируются и в других регионах, что подтверждает, как показало землетрясение в Чили показало новую природу глубоких разрывов, что глубинные механизмы разрыва могут усиливать разрушительный эффект.

Особое беспокойство вызывает тот факт, что в сегменте под Мраморным морем не происходило крупных землетрясений более 250 лет. За это время напряжение в земной коре могло постепенно накапливаться, увеличивая вероятность сильного события в будущем.

Первая 3D-модель скрытого разлома

Чтобы восполнить пробел в знаниях, международная группа исследователей под руководством доктора Ясуо Огавы из Токийского научного института совместно с доктором Тюлай Кая-Экен из Университета Богазичи провела масштабное исследование. Результатом стала первая полноценная трехмерная модель структуры под Мраморным морем, основанная на анализе электрических свойств пород.

В основе работы лежат данные магнитотеллурических измерений, собранные более чем на 20 станциях. Эти приборы фиксируют едва заметные изменения электрических и магнитных полей Земли, вызванные глубинными геологическими структурами. Схожие методы применяются и в планетарных исследованиях, в том числе когда ученые анализируют, как Марс изменяет орбитальные циклы Земли и климат, выявляя скрытые взаимосвязи в динамике небесных тел.

С помощью метода трехмерной инверсии специалисты реконструировали распределение удельного электрического сопротивления на глубине в десятки километров. Это позволило создать объемную картину подземных структур и выявить зоны различной прочности в пределах разлома.

Слабые зоны и возможные очаги будущих толчков

Анализ модели показал сложное чередование участков с высоким и низким удельным сопротивлением. Низкие значения чаще всего указывают на присутствие жидкостей, которые снижают прочность пород, тогда как зоны с высоким сопротивлением характеризуются большей жесткостью и способностью накапливать напряжение.

"Мы полагаем, что наблюдаемые аномалии удельного сопротивления указывают на области накопления напряжений, проливая свет на происходящие в этом критическом регионе процессы, связанные с механикой разломов", — подчеркивает Огава.

По оценке исследователей, будущие крупные землетрясения могут происходить на границах между более слабыми и более прочными участками земной коры, а также по краям зон с высоким сопротивлением. Именно такие контрасты создают условия для внезапного высвобождения накопленной энергии.

Разработка детальной 3D-модели не позволяет назвать точную дату возможного землетрясения, однако значительно уточняет картину распределения напряжений под Мраморным морем. Эти данные могут быть учтены при планировании городской инфраструктуры, строительстве и совершенствовании систем раннего предупреждения.

Постепенное накопление знаний о структуре Северо-Анатолийского разлома усиливает научную базу для оценки рисков. Чем глубже ученые понимают механизмы движения плит и свойства пород, тем выше шансы снизить потенциальные потери и подготовить регион к возможным природным испытаниям.