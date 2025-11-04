Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Тренировка по скандинавской ходьбе
Тренировка по скандинавской ходьбе
© Designed be Freepik by freepik is licensed under Public domain
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 5:10

Прогулка, которая сжигает больше калорий, чем бег: эффект, о котором мало кто знает

Скандинавская ходьба укрепляет мышцы всего тела — тренер Гэри Джонсон о пользе метода

Ходьба — одно из самых естественных и доступных движений, но если добавить к ней палки, она превращается в полноценную тренировку для всего тела. Скандинавская ходьба помогает не только укрепить мышцы ног, но и задействует пресс, спину, грудные и плечевые мышцы. Это делает её эффективным способом улучшить осанку, повысить выносливость и ускорить обмен веществ.

"Ходьба с палками требует большей работы мышц пресса, рук, спины, груди и плеч, формируя те зоны, которые обычно не задействуются при обычной прогулке", — пояснил тренер по нордик-ходьбе из Портленда Гэри Джонсон.

Как работает тренировка с палками

Во время движения палки активируют верхнюю часть тела: руки и плечи двигаются синхронно с шагом, а мышцы корпуса удерживают равновесие. Это заставляет ноги работать интенсивнее, темп увеличивается, и организм расходует больше энергии. По наблюдениям тренеров, при нордик-ходьбе сжигается примерно на 20 процентов больше калорий, чем при обычной.

Такой формат особенно полезен людям, ведущим сидячий образ жизни. Он улучшает циркуляцию крови, укрепляет суставы, помогает избавиться от болей в спине и восстановить тонус после долгих часов за компьютером.

Программа 33-минутной прогулки

  1. Разминка — 5 минут
    Начните с лёгкого темпа. Держите палки близко к телу, руки слегка согните (около 20 градусов). Раскачивайте их от плеч, не сгибая локти, и отталкивайтесь от земли, пока рука не дойдёт до бедра.

  2. Растяжка — 3 минуты
    Для подготовки ног поставьте одну ногу вперёд, другую назад, удерживая пятку задней ноги на земле. Слегка наклонитесь вперёд, опираясь на палки, и поднимайте носок передней ноги 10 раз. Затем поменяйте положение.

  3. Разогрев корпуса — 3 минуты
    Продолжайте идти в среднем темпе. Возьмитесь за концы палок и выполняйте движения, похожие на греблю — это расслабит верхнюю часть тела и улучшит координацию.

  4. Основная часть — 17 минут
    Увеличьте длину шага и силу отталкивания. Поддерживайте среднюю нагрузку: дыхание должно учащаться, но разговор всё ещё возможен.

  5. Заминка — 5 минут
    Плавно замедлите шаг, вернитесь к лёгкому темпу. Это поможет восстановить дыхание и снизить пульс.

Как усилить эффект

  • Используйте неровную местность — подъёмы и спуски активируют больше мышц.

  • Следите за осанкой: спина прямая, плечи расслаблены, взгляд направлен вперёд.

  • Подберите удобную обувь с хорошей амортизацией и лёгкие перчатки, чтобы избежать натираний.

  • Пейте воду до и после тренировки, особенно в жару.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: полная опора на палки.
    Последствие: нагрузка перераспределяется, снижается эффект тренировки.
    Альтернатива: используйте палки для отталкивания, а не поддержки.

  • Ошибка: слишком быстрый темп без контроля техники.
    Последствие: повышенный риск травм суставов.
    Альтернатива: увеличивайте скорость постепенно, концентрируйтесь на ритме и балансе.

  • Ошибка: пропуск разминки и растяжки.
    Последствие: мышечные зажимы и усталость.
    Альтернатива: всегда включайте подготовительные упражнения, чтобы тело привыкло к нагрузке.

А что если нет палок?

Если специализированных палок нет, попробуйте имитацию: активно двигайте руками, вовлекая плечи и пресс. Эффект будет немного слабее, но всё равно заметный. Зимой можно заменить ходьбу тренировкой на беговой дорожке с небольшим наклоном или использовать степ-платформу для кардионагрузки.

Плюсы и минусы скандинавской ходьбы

Скандинавская ходьба имеет множество преимуществ: она активирует всё тело, ускоряет обмен веществ, подходит людям любого возраста и практически не нагружает суставы. Кроме того, такие тренировки безопасны для сердца и улучшают настроение.

Из недостатков можно отметить лишь необходимость специального инвентаря, погодную зависимость и потребность в освоении правильной техники. Без неё эффективность снижается, а неправильная осанка может привести к перенапряжению мышц.

Часто задаваемые вопросы

Как подобрать палки для нордик-ходьбы?
Оптимальная длина определяется по формуле: рост умножить на 0,68. Палки должны быть лёгкими — алюминиевыми или карбоновыми, с удобными петлями на рукоятках.

Сколько калорий можно сжечь за прогулку?
Средняя 30-35-минутная тренировка помогает сжечь от 250 до 300 калорий, в зависимости от скорости и рельефа местности.

Можно ли заниматься зимой?
Да. Главное — обувь с нескользящей подошвой и насадки на палки для снега. Холод стимулирует обмен веществ, и эффект даже усиливается.

Мифы и правда

  • Миф: нордик-ходьба — это просто прогулка для пожилых людей.
    Правда: техника подходит всем, от начинающих до спортсменов, и эффективна при любой подготовке.

  • Миф: палки нужны лишь для равновесия.
    Правда: они помогают активировать верхнюю часть тела и увеличить расход энергии.

  • Миф: польза меньше, чем от бега.
    Правда: при правильной технике она сопоставима с лёгким бегом, но при этом щадит суставы.

Три интересных факта

  1. Этот вид ходьбы появился в Финляндии в 1930-х годах как летняя тренировка лыжников.

  2. Учёные доказали, что регулярные занятия снижают уровень стресса и улучшают концентрацию.

  3. Скандинавская ходьба задействует около 90 процентов всех мышц тела.

Исторический контекст

Впервые методика нордик-ходьбы возникла у финских лыжников, которым нужно было поддерживать форму в тёплое время года. Позже техника распространилась по всей Европе, став популярной среди горожан, ценящих здоровье и природное движение. Сегодня этот вид активности включают в программы реабилитации, профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и похудения.

