Девушка наслаждается путешествием в горах
Девушка наслаждается путешествием в горах
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 0:48

Щадяще лишь на словах: формат с палками включает тело так, будто это полноценная тренировка

Скандинавская ходьба за последние годы перестала быть редким увлечением и уверенно вошла в число самых популярных форм физической активности. Ее выбирают те, кто хочет поддерживать здоровье и форму без изнурительных тренировок и высокого риска травм. Простота техники сочетается с ощутимым эффектом для всего тела. Об этом сообщает Shape.

Что такое скандинавская ходьба

Скандинавская ходьба — это разновидность кардионагрузки, основанная на обычной ходьбе с использованием специальных палок. За счет них в движение включаются не только ноги, но и руки, плечи, спина и мышцы корпуса. В итоге привычная прогулка превращается в полноценную тренировку с равномерной нагрузкой на все тело.

Этот формат появился еще в 1930-х годах, когда лыжники искали способ поддерживать форму вне зимнего сезона. Позднее методика получила распространение в Европе и США под названием nordic walking, а в России начала активно развиваться в начале 2000-х годов. Со временем скандинавская ходьба вышла за рамки реабилитационных программ и стала самостоятельным направлением фитнеса.

Распространенное мнение о том, что такая активность подходит только пожилым людям, давно утратило актуальность. Сегодня ее выбирают люди разных возрастов и уровня подготовки, включая тех, кто рассматривает ходьбу как альтернативу бегу или залу.

Польза для здоровья и физической формы

Главное преимущество скандинавской ходьбы — комплексное воздействие на организм. Во время занятия активно работает сердечно-сосудистая система, поскольку в движение вовлекается больше мышц, чем при обычной прогулке. Пульс повышается мягко, без резких скачков, что делает нагрузку контролируемой.

Опора на палки снижает давление на колени, тазобедренные суставы и позвоночник. Это особенно важно для людей с избыточным весом, болями в спине или ограничениями по суставам. Дополнительная работа рук и плечевого пояса способствует улучшению осанки и координации.

По своей эффективности скандинавская ходьба сопоставима с другими форматами активной прогулки, где ключевую роль играет темп и техника, как, например, при интервальной ходьбе. Такой подход позволяет увеличить энергозатраты без ударной нагрузки и перегрузок.

Техника и правила занятий

Несмотря на внешнюю простоту, техника скандинавской ходьбы имеет принципиальное значение. Плечи должны оставаться расслабленными, корпус — слегка наклоненным вперед, а палки — двигаться близко к телу. Руки не сжимают рукояти постоянно: кисть работает свободно, опора фиксируется ремнями.

При шаге палка отталкивается назад, рука выпрямляется и образует с ней прямую линию. Движения должны быть плавными и ритмичными, без рывков. Такой принцип схож с тем, как обычная прогулка превращается в тренировку за счет техники и ритма, что используется и в формате оздоровительной ходьбы.

Новичкам часто рекомендуют начинать занятия под контролем инструктора. Это помогает быстрее освоить правильные движения и избежать ошибок, которые снижают эффективность нагрузки.

Почему скандинавская ходьба так популярна

Популярность скандинавской ходьбы объясняется ее доступностью и универсальностью. Для занятий не требуется спортзал или сложное оборудование, а тренироваться можно практически в любом месте. При этом нагрузка остается эффективной и ощутимой.

Этот формат движения легко вписывается в повседневную жизнь, помогает поддерживать физическую форму и подходит тем, кто ищет устойчивый и комфортный способ заботы о здоровье без экстремальных нагрузок.

Анастасия Белова — эксперт по адаптивной физкультуре (НГУ им. Лесгафта). Специалист по женскому здоровью и послеродовому восстановлению с 10-летним стажем.

