Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Лосось с травами на гриле
Лосось с травами на гриле
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 18:34

Скандинавская диета становится щитом долголетия: привычки северян рубят смертность, как ледорубом

Скандинавская диета снизила смертность на 23% — The Journal of Nutrition

Скандинавская диета давно ассоциируется с простотой, естественностью и продуманным подходом к питанию, но теперь у неё появляется серьёзное научное подтверждение. Исследование Орхусского университета показывает: такой рацион может не только поддерживать здоровье, но и продлевать жизнь. Удивительно, как совмещаются польза для организма и экологическая устойчивость, и именно это делает северный подход особенно ценным. Об этом сообщает Орхусский университет со ссылкой на публикацию в The Journal of Nutrition.

Как появились обновлённые северные рекомендации

В 2023 году несколько стран Северной Европы одновременно обновили свои рекомендации по питанию. Эти правила разработаны учёными, которые учитывают сразу два ключевых фактора: достаточное количество питательных веществ и влияние продуктов на климат. Такой сбалансированный подход стал важным шагом вперёд, поскольку акцент сместился с отдельных продуктов на общую модель питания.

Суть рекомендаций проста: уменьшить потребление красного мяса и сахара, а взамен увеличить долю цельнозерновых продуктов, бобовых культур, нежирных молочных продуктов и рыбы. Такой рацион считается более полезным и для здоровья, и для окружающей среды.

Исследовательская группа Орхусского университета решила проверить, насколько следование этим правилам отражается на продолжительности жизни людей в долгосрочной перспективе. Для анализа использовались масштабные массивы данных жителей Швеции.

"Смертность среди тех, кто следует рекомендациям, на 23% ниже, чем среди тех, кто их игнорирует", — отмечает Кристина Дам.

После этой части исследования учёные решили посмотреть на связь между скандинавским рационом и риском смерти от разных заболеваний, таких как рак или проблемы с сердечно-сосудистой системой. Результаты оказались схожими, что усилило уверенность специалистов в надёжности выводов.

Как проводилось исследование

В исследовании приняли участие более 76 000 человек. Это взрослые мужчины и женщины, которые с 1997 года участвовали в двух крупных шведских популяционных проектах. Участники регулярно описывали свой рацион, физическую активность и привычки. Это создало уникальную базу данных, позволяющую изучать влияние питания на здоровье десятилетиями.

Анализировали не только продукты, но и образ жизни в целом. Выяснилось, что люди, которые ближе всего следовали обновлённым рекомендациям, имели существенно меньший риск преждевременной смерти. При этом учёные учитывали уровень образования, доход, образ жизни и другие факторы, которые могли бы повлиять на результаты.

Подход исследователей подчёркивает важную мысль: влияние скандинавской диеты не связано с тем, что её придерживаются обеспеченные люди. Даже с учётом социальных и поведенческих особенностей связь между качеством питания и низким риском преждевременной смерти сохраняется.

Это делает выводы исследования особенно весомыми, поскольку они демонстрируют значимость именно модели питания, а не образа жизни в целом.

Почему эта диета полезна для людей и планеты

Скандинавская диета интересна тем, что она объединяет два важных аспекта: пользу для здоровья и снижение климатического воздействия. Производство пищи — один из самых крупных источников антропогенных выбросов парниковых газов, и доля продуктов животного происхождения в этом процессе очень высока. Чем больше в рационе красного мяса, тем выше углеродный след.

Между тем северные рекомендации включают больше растительной пищи и рыбы, что снижает нагрузку на окружающую среду. Такой подход становится двойной выгодой: меньше выбросов и больше пользы для здоровья.

"Наши результаты показывают, что рацион, который полезен для населения Северной Европы, также снижает климатическую нагрузку", — отмечает Кристина Дам.

Модель питания, которая одновременно улучшает здоровье и помогает планете, может стать примером для других регионов. В разных странах уже рассматривают возможность адаптировать северный подход к своим условиям.

Скандинавская диета отличается тем, что её можно внедрять постепенно, не меняя резко образ жизни. Она учитывает локальные особенности климата, сезонность продуктов и традиции употребления пищевых ингредиентов. Это делает её универсальной — и удобной в долгосрочной перспективе.

Сравнение скандинавской диеты и привычного рациона

Скандинавский рацион заметно отличается от привычного для многих варианта питания, состоящего из большого количества переработанного мяса, сахара, сладких напитков и рафинированных продуктов. Северная модель предлагает более сбалансированный подход с упором на натуральные, малообработанные ингредиенты.

В этой модели больше рыбы, цельнозерновых круп, бобовых и овощей. Сладкие продукты занимают небольшую часть рациона, а жиры поступают преимущественно из рыбы и молочных продуктов с низкой жирностью. Такой рацион богат клетчаткой, витаминами и полезными жирными кислотами.

Обычный рацион во многих странах часто включает избыток насыщенных жиров и простых углеводов. В скандинавской диете акцент делается на постепенное замещение менее полезных продуктов более здоровыми аналогами. Например, красное мясо можно заменить рыбой или бобовыми, а сладкое — фруктами или несладким йогуртом.

Подход отличается гибкостью: он не требует строгих запретов, а предлагает ориентироваться на качество пищи и натуральность продуктов. Это делает его удобным для долгосрочного соблюдения, а не временной диетой.

Плюсы и минусы скандинавской диеты

Скандинавская диета имеет ряд важных преимуществ. Она проста, доступна и не требует сложных рецептов или экзотических ингредиентов.

Преимущества включают:

  • большое количество овощей, цельнозерновых круп и бобовых;

  • регулярное потребление рыбы, богатой полезными жирами;

  • снижение сахара и переработанного мяса;

  • ориентацию на местные сезонные продукты, что уменьшает нагрузку на климат.

К возможным трудностям относятся:

  • высокая стоимость качественной рыбы в некоторых регионах;

  • меньшая доступность свежих овощей зимой;

  • необходимость менять привычки питания, что требует времени.

Тем не менее, при постепенном внедрении диета становится комфортной, а её плюсы значительно перевешивают минусы.

Советы по переходу на скандинавскую модель питания

  1. Начните с замены завтрака на более полезный вариант: цельнозерновой хлеб, овсянка или несладкий йогурт.

  2. Включайте рыбу два-три раза в неделю. Подойдут нежирные сорта и блюда с минимальной обработкой.

  3. Заменяйте часть мясных блюд бобовыми — супами, рагу, салатами.

  4. Постепенно сокращайте количество сахара и сладких напитков.

  5. Выбирайте молочные продукты с низким содержанием жира.

  6. Планируйте покупки и держите под рукой простые полезные ингредиенты.

Такие шаги помогают приблизить рацион к скандинавским рекомендациям, которые доказали свою связь с более низкой смертностью.

Популярные вопросы о скандинавской диете

Что делает скандинавскую диету особенной?
Она опирается на локальные продукты северных стран: рыбу, цельные крупы, корнеплоды, сезонные овощи и молочные продукты с низкой жирностью..

Дорого ли придерживаться такого питания?
Стоимость зависит от региона. Но многие составляющие рациона — крупы, бобовые, сезонные овощи — стоят недорого.

Что лучше — скандинавская или средиземноморская диета?
Обе модели полезны. Главное — устойчивый рацион, богатый природными продуктами и низким содержанием сахара.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Овощные консервы поддерживают уровень витаминов круглый год — диетолог Джонсон сегодня в 11:56
Консервы открыла — и была в шоке: эти продукты заменяют свежие лучше, чем многие думают

Полезные консервы могут стать достойной альтернативой свежим продуктам. Какие виды стоит держать в запасе и как выбрать их правильно, чтобы поддерживать здоровье.

Читать полностью » Кофеин без еды усиливает гормональные колебания — по данным эндокринологов сегодня в 10:28
Две привычки утром медленно разрушают поджелудочную: почти все делают их каждый день

Узнайте, какие две утренние привычки вредят поджелудочной железе! Эти привычки могут привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Читать полностью » Dior выпустил лёгкий тон для естественного макияжа кожи лица — ITG сегодня в 8:10
Попробовала новый тон Dior — теперь даже утром кожа выглядит как после спа

Лёгкий, сияющий и естественный — Dior Skin Tint стал золотой серединой между уходом и макияжем. Почему этот продукт называют новой классикой красоты?

Читать полностью » Пять порций фруктов и овощей улучшили качество сна за сутки — Sleep Health сегодня в 6:33
Овощи и фрукты работают как натуральное снотворное: один день рациона меняет ночь до неузнаваемости

Новое исследование показывает, что рацион, богатый фруктами, овощами и цельнозерновыми продуктами, способен улучшить качество сна уже в ближайшую ночь.

Читать полностью » Изменения стиля вождения могут предсказывать ухудшение памяти с высокой точностью – Ганеш Бабулал сегодня в 4:18
Поехал по знакомому маршруту — и вдруг начал путать повороты: одно наблюдение заставило насторожиться

Исследователи обнаружили, что изменения в стиле вождения могут заранее подсказать о скрытых нарушениях работы мозга. Как дорога отражает состояние человека?

Читать полностью » Белковый завтрак снижает висцеральный жир после 40 — диетологи сегодня в 2:44
После 40 ела на завтрак как раньше — а живот рос: один продукт всё изменил

После сорока метаболизм замедляется, но правильный завтрак помогает поддерживать мышцы и уменьшать жир в области талии. Разбираем лучшие варианты утренних блюд для здоровья и энергии.

Читать полностью » Семена чиа улучшают работу кишечника и обмен веществ — La Rép des Pyrénées сегодня в 0:25
Добавила ложку семян в кашу — и живот стал плоским без тренировок

Четыре вида семян, которые диетологи называют самыми полезными: узнайте, как они помогают сердцу, коже и пищеварению, и почему важно есть их каждый день.

Читать полностью » Белый хлеб вызывает вздутие вместе с алкоголем — по данным специалистов вчера в 22:22
Выпил бокал вина и заел чипсами — зря: одно сочетание делает вечер в разы тяжелее

Узнайте, какие 5 закусок не просто портят вечер с алкоголем, но и вредят вашему организму. Подробные рекомендации для комфортного отдыха.

Читать полностью »

Новости
Наука
Недостаток корма провоцирует у синиц устранение слабых — орнитолог Мишин
Дом
Дизайнер создала ванную вокруг мягкого розового тона — Homes & Gardens
Авто и мото
Плавное вождение снижает расход топлива на 30% — моторист
Еда
Яйца с чеддером делают начинку картофеля насыщенной
Питомцы
Смешанное кормление кошки с паштетом поддерживает баланс питания – Wamiz
Наука
У микроорганизма из Хорватии обнаружили уникальное ядро и митохондрии — ученые
Садоводство
Ткань в горшке равномерно распределила влагу
Спорт и фитнес
Зимний бег увеличил расход калорий за счёт холода — тренеры
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet