Генеральная прокуратура России направила в компетентные ведомства США и Германии новые запросы по поводу террористических актов и иных противоправных деяний на территории РФ, в том числе подрыва "Северных потоков" в сентябре 2022 года. Об этом сообщил официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.

"…Они обязаны принимать меры для расследования терроризма и его финансирования, а также оказывать максимальную помощь в расследовании таких противоправных деяний…" — заявил он.

Иванов заявил, что США, Германия, Франция и Кипр являются участниками Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом от 1997 года и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999г. Это значит, что они обязались оказывать максимальное содействие в расследовании террористических деяний в том числе, связанных с нападением на Россию.

Новые запросы были поданы с целью призвать вышеуказанные государства к исполнению своих международных обязательств по противодействию терроризму. Важно, чтобы эти государства вели активное расследование этих инцидентов и привлекли виновных к уголовной ответственности.

По словам политика, компетентные органы США, Кипра и Франции не проводили расследования финансирования террористических актов, а Германия отказалась от сотрудничества в своем расследовании с Россией, что может привести к сокрытию фактов.

Взрывы на Северных потоках произошли 26 сентября 2022 года. Дания, Швеция и Германия не исключили возможность целенаправленной диверсии. В компании, потерпевшей убытки заявили, что разрушения беспрецедентны, а материальные потери и сроки ремонта в ближайшие сроки оценить было невозможно.

Генпрокуратура возбудила дело об акте международного терроризма. За расследование взялись Германия, Швеция, Дания и Россия. Однако в феврале этого года Дания и Швеция прекратили расследование.

Фото: Forsvaret/Rune Dyrholm