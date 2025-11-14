Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Андрей Власов Опубликована сегодня в 16:39

Эти киоски могут исчезнуть навсегда: как Екатеринбург справляется с протестами предпринимателей

На Урале создали рабочую группу для решения проблемы демонтажа киосков — глава города Алексей Орлов

Что делать, если демонтаж киосков в городе приводит к волнениям среди предпринимателей? Этот вопрос стал актуален в Екатеринбурге, где в начале ноября губернатор Свердловской области Денис Паслер поручил приостановить демонтаж, вызвавший массовые протесты.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов решил собрать рабочую группу, чтобы обсудить дальнейшие шаги и найти решение, которое устроит все стороны. В группу вошли представители регионального министерства агропромышленного комплекса, вице-мэр города Дмитрий Ноженко, главы районов, депутаты гордумы и предприниматели. Орлов отметил, что группа будет встречаться каждую неделю, чтобы проработать все возможные меры.

Что обсуждают в рабочей группе?

На первом заседании рабочей группы, которое состоялось на днях, Алексей Орлов рассказал о целях их работы. Он подчеркнул, что основной задачей является выработка таких решений, которые смогут "снять градус напряжения", а также решить вопросы предпринимателей, не нарушая при этом правил и норм.

"Мы должны создать для предпринимателей прозрачные и понятные условия работы, при этом сохранить сферу нестационарной торговли (НТО)", — объяснил Орлов.

Кроме того, мэр отметил, что Минпромторг России уже рекомендовал нормативы по количеству мест для киосков, а муниципалитет обязан обеспечивать горожан товарами, создав соответствующие условия для малого бизнеса. Однако, несмотря на это, в Екатеринбурге в начале 2025 года было зарегистрировано около 1700 НТО, и многие договоры аренды уже истекли. Около 1400 киосков, срок аренды которых закончился, не были продлены, что стало причиной массового демонтажа.

Как это отразилось на предпринимателях?

Демонтаж киосков начался после того, как городские власти обнаружили, что многие НТО были размещены в неподобающих местах, таких как инженерные сети или зоны, ограничивающие видимость для ГИБДД. Это вызвало резкое недовольство как со стороны предпринимателей, так и среди жителей.

Продолжение демонтажа стало причиной еще большего возмущения, что в конце сентября привело к отмене постановления правительства Свердловской области, которое ограничивало срок аренды киосков двумя годами. Несмотря на это, работы по сносу НТО не были приостановлены.

Реакция властей: что будет дальше?

В ответ на массовые волнения губернатор Паслер поручил приостановить демонтаж и создать рабочую группу для разработки более взвешенных решений. Орлов отметил, что группа будет собираться регулярно, чтобы разобраться в ситуации и найти способы улучшить положение предпринимателей, не нарушая закон.

Рабочая группа будет продолжать свои встречи, чтобы разработать систему, которая обеспечит баланс интересов всех сторон: городских властей, предпринимателей и жителей Екатеринбурга.

