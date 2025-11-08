Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
магнитные поля
магнитные поля
© https://commons.wikimedia.org by Gribkov is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
Алексей Кузнецов Опубликована сегодня в 3:27

Невзаимные магнитные взаимодействия: японцы нашли способ управлять материей с помощью света, нарушая третий закон Ньютона

Японские ученые продемонстрировали возможность создания невзаимных магнитных взаимодействий с помощью света

Недавнее открытие группы японских ученых в области магнетизма может существенно изменить подходы к управлению квантовыми материалами. Исследователи продемонстрировали возможность создания невзаимных взаимодействий в магнитных материалах с помощью света. Это открытие, опубликованное в журнале Nature Communications, ставит перед учеными новые задачи и открывает широкие горизонты для разработки инновационных технологий, включая спинтронные устройства и квантовую электронику. Данное исследование не только расширяет наши представления о поведении магнетизма в неравновесных системах, но и подчеркивает связь между физикой твердых тел и биологическими системами.

Основные идеи и подходы

Важнейшей частью работы японских исследователей, возглавляемой Рё Ханаи из Токийского института, является демонстрация того, как свет может изменять магнитные взаимодействия в материалах. В частности, ученые использовали световое излучение с тщательно подобранной частотой для того, чтобы переключить спин-обменное взаимодействие, которое обычно проявляется как взаимное. Благодаря этому взаимодействие стало невзаимным — то есть нарушался принцип третьего закона Ньютона, что ранее казалось невозможным в таких материалах.

Инновационный подход заключается в применении так называемой "диссипационной инженерии", когда свет активирует только определенные каналы распада для спинов, оставляя другие вне резонанса. Это приводит к асимметричной передаче энергии между спинами и нарушает привычные законы взаимодействия, характерные для систем, находящихся в термодинамическом равновесии.

Экспериментальная модель

Для проверки гипотезы исследователи использовали двухслойную ферромагнитную систему, облучая ее светом. В результате один из магнитных слоев стремится выстроиться относительно другого, в то время как второй — к анти-выстраиванию. Это приводит к созданию нового состояния вещества, характеризующегося хиральной фазой — состоянием с устойчивыми и непрерывно "преследующими" друг друга вращениями намагниченности. Такая динамика невозможна в условиях термодинамического равновесия и возникает только при нарушении симметрии действия-противодействия.

Технологические последствия

Открытие японских ученых имеет значительные технологические перспективы. Возможность создания невзаимных магнитных взаимодействий с помощью света может стать основой для разработки нового поколения спинтронных устройств. Спинтроника — это область технологий, в которой информация кодируется не в заряде электронов, а в их спине. В частности, подобные технологии могут найти применение в квантовой электронике и телекоммуникациях, где управление состоянием спина может обеспечить новые уровни производительности и надежности.

Кроме того, управление светом и частотой его излучения откроет новые возможности для создания перестраиваемых генераторов и других оптических устройств. Эти устройства могут быть использованы в различных сферах, от передачи данных до создания новых типов квантовых компьютеров.

Применение к более сложным системам

Заявленное исследование представляет собой мост между двумя областями физики: физикой активных сред и физикой конденсированных сред. Применение такого подхода может быть полезно не только в спинтронных технологиях, но и в разработке новых материалов, таких как моттовские диэлектрические фазы или многозонная сверхпроводимость. Эти материалы требуют точного контроля над состоянием их магнитных и электронных свойств, что делает исследование актуальным для разработки будущих высокотехнологичных устройств.

Как отметил Рё Ханаи, данная методология может стать ключевым инструментом для управления квантовыми системами, открывая новые горизонты для использования световых технологий в различных сложных материалах.

Дальнейшие шаги

Для того чтобы подтвердить эти теоретические предсказания, ученым предстоит провести серию экспериментов с использованием передовых методов оптической спектроскопии и магнитных измерений с временным разрешением. На данный момент задача состоит в поиске наиболее подходящих ферромагнитных материалов и точной настройке частоты излучения для того, чтобы максимально усилить невзаимный эффект.

Дальнейшие исследования будут направлены на проверку стабильности полученных результатов и их применимости в реальных условиях. Экспериментальное подтверждение теории откроет новую эру в области квантового управления материалами и разработке устройств, которые работают в состояниях, недоступных для обычных термодинамических систем.

Сравнение с предыдущими исследованиями

Исследование Основные результаты Влияние на науку и технологии
Открытие в области биологических систем Невзаимные взаимодействия в биологических объектах Влияние на нейробиологию и биофизику
Текущие исследования в магнетизме Переключение РККИ из взаимного в невзаимное Новая основа для квантовых технологий и спинтроники
Эксперименты в области коллоидов Асимметричные взаимодействия в жидких системах Потенциал для мягкой материи и жидкостей

Советы по применению

  1. Использование света для управления магнитными свойствами: Для активации невзаимных взаимодействий в материалах необходимо точно настроить частоту света, с которым будет облучаться материал.

  2. Применение в спинтронных устройствах: Чтобы внедрить эти технологии в спинтронные устройства, потребуется разработать методы для более точного управления спинами в материалах с учетом их неравновесных свойств.

  3. Перестраиваемые генераторы: Для создания перестраиваемых оптических генераторов будет необходимо дополнительно исследовать влияние различных световых частот на магнетизм.

Ошибки и альтернативы

  1. Ошибка: Попытки использовать свет для управления магнитными взаимодействиями без учета неравновесных условий могут не привести к желаемым результатам.
    Последствия: Невозможность создания стабильных и управляемых магнитных состояний.
    Альтернатива: Использование новых методов настройки световых частот и материалов для более точного управления магнетизмом.

  2. Ошибка: Применение теории в реальных условиях без экспериментальной проверки.
    Последствия: Возможные ошибки в прогнозировании поведения материалов.
    Альтернатива: Проведение более точных экспериментов с учетом реальных условий.

FAQ

Как выбрать подходящий материал для экспериментов с невзаимными магнитными взаимодействиями?
Для экспериментов лучше всего подходят ферромагнитные материалы с возможностью точной настройки частоты светового излучения.

Сколько стоит создание подобных спинтронных устройств?
Стоимость разработки спинтронных устройств зависит от сложности материалов и технологий, но предполагается, что в будущем цена может значительно снизиться.

Что лучше для квантовых технологий: традиционные магнетики или новые невзаимные материалы?
Новые невзаимные материалы открывают больше возможностей для управления квантовыми состояниями, что делает их перспективнее для квантовых технологий.

Мифы и правда

  1. Миф: Невзаимные взаимодействия возможны только в биологических системах.
    Правда: Невзаимные взаимодействия могут быть реализованы и в твердотельных материалах, если они находятся в неравновесных состояниях.

  2. Миф: Спинтроника уже исчерпала свои возможности.
    Правда: Спинтроника продолжает развиваться, и новые открытия в области магнитных взаимодействий могут значительно улучшить существующие технологии.

Интересные факты

  1. В магнетизме традиционно действует третий закон Ньютона, но в условиях неравновесия он может быть нарушен.

  2. Свет может быть использован не только для передачи информации, но и для управления состоянием материи на квантовом уровне.

  3. Японские ученые впервые показали, как можно использовать свет для создания асимметричных магнитных взаимодействий в твердотельных системах.

Исторический контекст

  • 1960-е годы: Начало исследований в области квантового управления и спинтроники.

  • 1990-е годы: Развитие технологий, связанных с магнетизмом и квантовыми материалами.

  • 2025 год: Открытие, которое открывает новые горизонты в области квантового магнетизма и оптических технологий.

