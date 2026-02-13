Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Скульптурный массаж лица
Скульптурный массаж лица
Анастасия Шевелева Опубликована сегодня в 16:21

Лицо выглядит моложе без хирургии: курс из 10 процедур меняет рельеф и возвращает чёткий контур

Инъекции давно перестали быть единственным способом сохранить чёткий овал лица и упругость кожи. Всё больше пациентов выбирают щадящие методы, которые не требуют уколов и хирургического вмешательства. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на руководителя клиники, бьюти-эксперта и косметолога Василину Миронову.

Курс вместо укола

По словам специалиста, не все готовы к инъекционным процедурам. Причины разные: от медицинских противопоказаний до страха боли или личных убеждений. Для таких пациентов в клиниках существуют альтернативы, которые работают без повреждения кожи и дают накопительный эффект.

"Омолодиться без инъекций действительно можно. В любой клинике есть пациенты, которые выбирают только безинъекционные методики — иногда по медицинским показаниям, иногда просто из личных предпочтений. Для них работают косметологи-эстетисты — специалисты с медицинским образованием, которые выполняют процедуры без повреждения кожи. Один из самых эффективных методов — скульптурный массаж лица. Это курсовая процедура, минимум десять сеансов, и эффект от нее накопительный", — отметила Василина Миронова.

Эксперт подчёркивает, что речь идёт не о разовом визите, а о системной работе. Регулярный скульптурный массаж укрепляет мышцы, улучшает лимфоотток и снижает выраженность отёков. При последовательном подходе лицо приобретает более чёткий рельеф, а ткани становятся плотнее.

Аппаратные методики и их сочетание

Помимо ручных техник, в клинической практике активно применяются аппаратные процедуры. Среди наиболее востребованных — RF-лифтинг и микротоковая терапия. Они воздействуют на разные уровни тканей и могут усиливать действие друг друга.

Миронова объясняет, что радиочастотное воздействие стимулирует выработку коллагена и способствует уплотнению кожи. Микротоки действуют мягче: улучшают отток жидкости, возвращают тонус и поддерживают свежий вид. Дополнительно используются профессиональные уходовые программы с масками, которые закрепляют результат и усиливают лифтинг-эффект без уколов.

Домашний уход как продолжение терапии

Клинические процедуры, по словам специалиста, не исключают самостоятельный уход. Современные бьюти-гаджеты, представленные на маркетплейсах, помогают поддерживать достигнутый результат между визитами к косметологу. Однако их применение требует грамотного подхода.

"Мы всегда рекомендуем хотя бы раз прийти к специалисту, чтобы он показал правильные лимфотоковые линии и технику движений. Глубокий массаж нужно делать только в условиях клиники, а дома достаточно легких, мягких движений по утрам. Пяти минут перед зеркалом вполне достаточно, чтобы убрать утренние отеки и запустить лимфоотток. Главное — не надавливать, не оставлять следов и не делать себе больно. Такой массаж станет отличной профилактикой возрастных изменений", — заключила косметолог.

Эксперт подчёркивает, что ключевым фактором остаётся регулярность. Именно системный подход — сочетание курсовых процедур и корректного домашнего ухода — позволяет добиться выраженного визуального омоложения без инвазивных вмешательств.

Автор Анастасия Шевелева
Анастасия Шевелева — врач-косметолог, дерматолог (КГМУ, РУДН) с 10-летним стажем. Эксперт по аппаратной терапии, инъекционным методикам и составу косметики.

