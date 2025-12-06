Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 11:26

Украли ваши данные и теперь угрожают коллекторы? Вот как выйти победителем в этой ситуации

Коллекторы не могут требовать оплату несуществующего долга — адвокат Князев

Если коллекторы требуют оплатить несуществующий долг, важно немедленно проверить законность их требований и, при необходимости, обратиться в суд. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал адвокат, председатель московской коллегии адвокатов и директор компании "Князев и партнеры" Андрей Князев.

Проверка законности требований коллекторов

По словам адвоката, коллекторы не могут действовать без законных оснований. Обычно они подключаются к делу только на основании судебного решения и исполнительного листа. Поэтому первым шагом необходимо выяснить, в каком суде и на каком основании было вынесено постановление о взыскании долга.

"Надо выяснять, какой суд это вынес, когда такое решение было и так далее. Коллекторы действуют только по исполнительному листу, поэтому необходимо уточнить эти данные", — объяснил Князев.

Если человек действительно не брал кредит, он легко может доказать свою правоту, и взыскание будет прекращено. Важно не игнорировать ситуацию и требовать официальных документов от коллекторов.

Действия при обнаружении незнакомого кредита

Если человек узнает о кредите, который он не оформлял, первым делом нужно обратиться в банк или микрофинансовую организацию, на которую ссылаются коллекторы. Важно запросить документы, подтверждающие наличие задолженности, и официально заявить, что кредит не был заключен.

"Если вы узнали, что на вас кто-то взял кредит, то необходимо обращаться сначала в этот банк, чтобы выяснить обстоятельства, а затем — в суд. Без разницы, идет ли речь о банке или микрофинансовой организации, порядок действий тот же", — уточнил эксперт.

Проблемы с кражей персональных данных

Князев отметил, что такие ситуации чаще всего происходят из-за кражи персональных данных, когда злоумышленники оформляют микрозаймы онлайн, используя чужие данные. Чтобы избежать подобных проблем, эксперт советует внимательно следить за сохранностью документов и не передавать личные данные третьим лицам.

Таким образом, если коллекторы требуют оплатить долг, который не был взят, важно не паниковать, а правильно проверить все документы и принять меры по защите своих прав.

