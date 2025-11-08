Когда в Свердловской области нельзя шуметь: закон, который защитит ваш покой

В Свердловской области существует закон, который регулирует шум в определённые часы, чтобы обеспечить покой жителей. Нарушение этого закона может повлечь за собой штрафы. URA.RU рассказывает, когда нельзя нарушать тишину и как можно действовать в случае нарушения.

Что считается нарушением тишины

Закон строго запрещает громкие звуки в определённые часы, в том числе:

Использование фейерверков,

Проведение громких ремонтных и строительных работ,

Использование громкой бытовой техники, погрузочные работы, танцы, музыка, крики в запрещённое время.

Тем не менее, есть исключения, например, в случае аварий или необходимости обеспечения безопасности граждан.

Когда нельзя шуметь

Запрещённые для шума часы и дни следующие:

В будние дни : Днём с 13:00 до 15:00 - "тихий час". Ночью с 23:00 до 08:00 - запрещено производить шум.

В выходные и праздники, а также в пятницу вечером нельзя проводить ремонтные работы с 18:00 до 11:00 следующего дня. В выходные также действует "тихий час" с 13:00 до 15:00.

Как действовать, если нарушают тишину

Если соседи шумят в запрещённое время, необходимо:

Позвонить в дежурную часть территориального отдела полиции или на номер 02. При необходимости, на место будет направлен патруль. Если шум является систематическим, следует обратиться к участковому.

Какое наказание за нарушение

За нарушение тишины и покоя граждан в ночное время предусмотрены следующие штрафы:

Для граждан: от 500 до 2000 рублей ,

Для должностных лиц: от 1000 до 5000 рублей ,

Для юридических лиц: от 3000 до 7000 рублей.

Если нарушения продолжаются, участковый может провести профилактическую беседу и составить протокол об административном правонарушении.