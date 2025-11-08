Когда в Свердловской области нельзя шуметь: закон, который защитит ваш покой
В Свердловской области существует закон, который регулирует шум в определённые часы, чтобы обеспечить покой жителей. Нарушение этого закона может повлечь за собой штрафы. URA.RU рассказывает, когда нельзя нарушать тишину и как можно действовать в случае нарушения.
Что считается нарушением тишины
Закон строго запрещает громкие звуки в определённые часы, в том числе:
-
Использование фейерверков,
-
Проведение громких ремонтных и строительных работ,
-
Использование громкой бытовой техники, погрузочные работы, танцы, музыка, крики в запрещённое время.
Тем не менее, есть исключения, например, в случае аварий или необходимости обеспечения безопасности граждан.
Когда нельзя шуметь
Запрещённые для шума часы и дни следующие:
-
В будние дни:
-
Днём с 13:00 до 15:00 - "тихий час".
-
Ночью с 23:00 до 08:00 - запрещено производить шум.
-
-
В выходные и праздники, а также в пятницу вечером нельзя проводить ремонтные работы с 18:00 до 11:00 следующего дня. В выходные также действует "тихий час" с 13:00 до 15:00.
Как действовать, если нарушают тишину
Если соседи шумят в запрещённое время, необходимо:
-
Позвонить в дежурную часть территориального отдела полиции или на номер 02.
-
При необходимости, на место будет направлен патруль.
-
Если шум является систематическим, следует обратиться к участковому.
Какое наказание за нарушение
За нарушение тишины и покоя граждан в ночное время предусмотрены следующие штрафы:
-
Для граждан: от 500 до 2000 рублей,
-
Для должностных лиц: от 1000 до 5000 рублей,
-
Для юридических лиц: от 3000 до 7000 рублей.
Если нарушения продолжаются, участковый может провести профилактическую беседу и составить протокол об административном правонарушении.
