Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
человек спит
человек спит
© Designed by Freepik by gpointstudio is licensed under publik domain
Главная / Уральский федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 17:56

Когда в Свердловской области нельзя шуметь: закон, который защитит ваш покой

В Свердловской области с 23:00 до 08:00 запрещены шумные работы — как действовать при нарушении

В Свердловской области существует закон, который регулирует шум в определённые часы, чтобы обеспечить покой жителей. Нарушение этого закона может повлечь за собой штрафы. URA.RU рассказывает, когда нельзя нарушать тишину и как можно действовать в случае нарушения.

Что считается нарушением тишины

Закон строго запрещает громкие звуки в определённые часы, в том числе:

  • Использование фейерверков,

  • Проведение громких ремонтных и строительных работ,

  • Использование громкой бытовой техники, погрузочные работы, танцы, музыка, крики в запрещённое время.

Тем не менее, есть исключения, например, в случае аварий или необходимости обеспечения безопасности граждан.

Когда нельзя шуметь

Запрещённые для шума часы и дни следующие:

  • В будние дни:

    • Днём с 13:00 до 15:00 - "тихий час".

    • Ночью с 23:00 до 08:00 - запрещено производить шум.

  • В выходные и праздники, а также в пятницу вечером нельзя проводить ремонтные работы с 18:00 до 11:00 следующего дня. В выходные также действует "тихий час" с 13:00 до 15:00.

Как действовать, если нарушают тишину

Если соседи шумят в запрещённое время, необходимо:

  1. Позвонить в дежурную часть территориального отдела полиции или на номер 02.

  2. При необходимости, на место будет направлен патруль.

  3. Если шум является систематическим, следует обратиться к участковому.

Какое наказание за нарушение

За нарушение тишины и покоя граждан в ночное время предусмотрены следующие штрафы:

  • Для граждан: от 500 до 2000 рублей,

  • Для должностных лиц: от 1000 до 5000 рублей,

  • Для юридических лиц: от 3000 до 7000 рублей.

Если нарушения продолжаются, участковый может провести профилактическую беседу и составить протокол об административном правонарушении.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Челябинской области построено более 8700 частных домов в 2025 году — как правильно начать строительство сегодня в 18:16
Как не запутаться в бумагах: всё, что нужно для строительства собственного дома в Челябинской области

Челябинцы активно строят собственные дома. Узнайте, какие документы вам потребуются для начала строительства, и как правильно оформить все этапы.

Читать полностью » Алексей Текслер призвал студентов ВШЭ вернуться работать в Челябинскую область вчера в 20:27
Из Москвы — в Челябинск: Текслер зовёт талантливую молодёжь вернуться домой

Алексей Текслер встретился со студентами ВШЭ и пригласил их после окончания вуза вернуться в Челябинскую область. Чем регион может заинтересовать молодых специалистов?

Читать полностью » Авито Работа: в Тюменской области чаще всего ищут машинистов спецтехники и сварщиков вчера в 19:18
Рабочие кадры снова в цене: кого не хватает предприятиям Тюменской области

В Тюменской области растёт спрос на технические профессии. Кто сейчас в лидерах по вакансиям и сколько предлагают работодатели?

Читать полностью » В Свердловской области снизилась доля курильщиков до 11% — данные областной больницы №1 вчера в 18:16
Область выдыхает: вредная привычка уходит в прошлое

В Свердловской области всё меньше курильщиков: за год их доля снизилась с 12,5% до 11%. Что помогло этому и какие болезни выявили врачи?

Читать полностью » УрФУ вошёл в топ-10 лучших университетов России по подготовке специалистов в сфере ГМУ — рейтинг RAEX вчера в 17:16
Вчера видел рейтинг вузов — и не поверил глазам: УрФУ обогнал десятки столичных

УрФУ вошёл в десятку лучших вузов России по направлению госуправления. Как университету удалось достичь этого и кто ещё вошёл в рейтинг RAEX?

Читать полностью » Учёные УрФУ: экосистемы России поглощают углерода в три раза больше, чем выделяют вчера в 16:58
Прочитал про карту углерода и обомлел: вот где Россия оказалась впереди всего мира

Россия поглощает углерода в несколько раз больше, чем выделяет. Ученые создали первую карту углеродного баланса и выяснили, как природа спасает климат.

Читать полностью » Текслер: Челябинская область показала лучший результат в УрФО по сбору зерновых культур 06.11.2025 в 12:16
Четвёртый год подряд — выше двух миллионов: Челябинская область удерживает рекорд урожайности

Челябинская область собрала 2,3 млн тонн зерна — лучший результат в УрФО. Как региону удаётся держать рекорд по урожайности и экспорту продукции?

Читать полностью » Аналитики: в Челябинской области на Lada Granta можно накопить менее чем за девять месяцев 06.11.2025 в 11:17
От Granta до Camry: челябинцам показали, сколько лет придётся копить на разные авто

Жителям Челябинской области нужно меньше девяти месяцев, чтобы накопить на Lada Granta. А вот на Camry придётся копить три года — подсчёты аналитиков.

Читать полностью »

Новости
СФО
В ХМАО снова выросли зарплаты работников нефтегазовой отрасли — в августе 163 425 рублей
Садоводство
Озимый чеснок высаживают в конце сентября, яровой — с конца февраля
Спорт и фитнес
Делала всего 8 минут в день — и джинсы снова сидят идеально: вот что помогло вернуть форму
Питомцы
Детский тон усиливает внимание и отклик собак
Красота и здоровье
Не знала, что это СДВГ: почему женщинам так сложно поставить этот диагноз
Туризм
Туристы всё чаще выбирают Торчелло и Сан-Серволо вместо центра Венеции
Спорт и фитнес
Беру обычную резинку для фитнеса — и фигура становится как у актрисы: сама не верю в результат
Еда
Больше не пересушиваю мясо — готовлю по-новому, и оно тает во рту: результат поражает
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet