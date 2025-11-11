Автомобили под прицелом: как новые камеры могут изменить уличный шум

В последние годы в крупных городах, таких как Москва, всё чаще обсуждается проблема громких автомобилей и их воздействия на уровень шума в городской среде. В ответ на эти вызовы, власти города предложили внедрить систему камер-шумомеров, которые смогут автоматически фиксировать нарушения по шуму и штрафовать водителей, превышающих допустимый уровень. Однако на пути реализации таких технологий стоят определённые юридические и технические барьеры. Разберемся, как всё будет устроено, что нужно для эффективного применения камер, и какие сложности могут возникнуть на пути к запуску системы.

Законопроект о штрафах за шум от автомобилей

В 2023 году мэр Москвы Сергей Собянин инициировал законопроект, который должен был увеличить штрафы за излишний шум, создаваемый автомобилями и мотоциклами. Этот законопроект был внесён в Государственную Думу и прошел только первое чтение. Однако его принятие в ближайшее время, по мнению экспертов, вполне возможно. По словам Сергея Колунова, заместителя председателя Госдумы, проект активно поддерживается на всех уровнях, поскольку власти Москвы очень ждут его принятия, чтобы запустить систему камер-шумомеров.

Основные положения законопроекта таковы: за превышение уровня шума от транспортных средств гражданам будут выписываться штрафы от 5 тысяч рублей. Такой законопроект даст регионам право устанавливать камеры и штрафовать водителей, а также варьировать размер наказания в зависимости от конкретных решений властей. В Москве штраф может достигать 30 тысяч рублей в случае грубых нарушений. Основные штрафы будут касаться автомобилей с мощностью мотора более 200 лошадиных сил, что будет приводить к увеличению штрафов в зависимости от каждой дополнительной лошадиной силы.

Кроме того, документ предусматривает, что инспекторы ГИБДД получат право задерживать автомобили, оснащённые модифицированными глушителями, что, по мнению разработчиков закона, поможет снизить уровень шума на дорогах.

Почему это важно?

Депутат Колунов подчеркивает, что уровень шума, который издают современные автомобили, зачастую превышает нормы. Например, по действующему законодательству уровень шума для легковых автомобилей не должен превышать 96 децибелов, однако некоторые машины могут производить звук до 120 децибелов — это эквивалентно звуку отбойного молотка или взлетающего вертолёта. Такие шумы оказывают негативное влияние на здоровье и психоэмоциональное состояние горожан, особенно в ночное время, когда уровень шума воспринимается острее.

Законопроект, по мнению многих, позволит не только улучшить экологическую ситуацию, но и создать дополнительные возможности для обеспечения правопорядка на дорогах. Также новая система даст возможность штрафовать водителей автоматически, без участия инспекторов.

Камеры "Эфир" и их особенности

Для мониторинга уровня шума будут использоваться специализированные камеры "Эфир", которые получили сертификат Росстандарта в январе 2025 года. Камера оснащена четырьмя микрофонами и видеомодулем, что позволяет точно определять источник шума и фиксировать его уровень в диапазоне от 60 до 120 децибелов. Как заявляют представители ЦОДД, эти камеры смогут определить, какой именно автомобиль создает шум, даже в условиях плотного трафика.

Предполагается, что первая волна установки камер начнется в местах с наибольшим количеством жалоб от граждан. Уже планируется установить около 30 таких камер в таких местах, как Патриаршие пруды и зоны отдыха у водоемов. В дальнейшем система будет расширяться и покрывать другие районы столицы, в том числе по заявкам местных жителей.

"Мы будем использовать камеры, чтобы точно определить источник шума, даже если поток машин плотный", — заявил представитель ЦОДД.

Как работают камеры?

Камеры "Эфир" могут работать в реальном времени и фиксировать не только уровень шума, но и точно определять, какой транспортное средство его создает. Водителям будет направляться панорамная фотография, на которой будет указана информация о звуковом уровне в различных точках пути. Этот процесс позволит избежать ошибок в определении нарушителей, так как вся информация будет фиксироваться автоматически и проверяться в режиме реального времени.

Проблемы и сомнения экспертов

Однако внедрение системы встречает ряд критических замечаний со стороны экспертов и представителей отрасли. Одним из основных вопросов является наличие достаточной методики измерения шума. Проблема заключается в том, что для точного измерения необходимо соблюдать строгие стандарты: микрофон должен находиться на определённом расстоянии от выхлопной трубы и должен измерять шум при определённых оборотах двигателя. В реальных условиях города соблюсти эти параметры будет непросто.

"Пока не ясно, как будет происходить проверка правильности измерений, и как будут фиксироваться ошибки", — отметил эксперт по камерам Григорий Шухман.

Также в ассоциации производителей камер "ОКО" считают, что точность системы в условиях плотного движения может быть под вопросом. Особенно если говорить о мотоциклах, у которых номера расположены только сзади. Это создаёт дополнительные сложности при точной идентификации источника шума. Вдобавок, наличие отражающих поверхностей в городе может нарушить точность замеров, усиливая шум и искажая результаты.

"Необходимо соблюдать строгие условия для точности измерений, иначе система будет ошибаться, и это приведет к наказанию невиновных", — добавил Шухман.

Ответы властей

Тем не менее, власти Москвы уверены, что все технические вопросы будут решены в ближайшее время. Как пояснили в ЦОДД, шумомеры уже тестируются на дорогах с 2021 года, и камерам удаётся точно определять источники шума, даже если автомобили находятся в разных полосах движения. Специалисты уверены, что с погрешностью в 2 децибела можно будет достаточно точно определять, кто именно нарушает правила.

Кроме того, для правильной работы системы предстоит внести изменения в законодательную базу. Как заявил Сергей Колунов, принятие изменений в Госдуме ожидается до конца года. После этого, по его словам, система будет оперативно внедрена в Москве, и штрафы за шумные автомобили станут реальностью.

Как это будет работать?

По словам специалистов, после завершения всех законодательных изменений будут установлены дополнительные камеры на улицах Москвы. Власти уверены, что появление таких камер значительно снизит уровень шума в мегаполисе и улучшит качество жизни горожан.

Плюсы и минусы системы

Плюсы Минусы Точное определение источника шума Возможность ошибок в условиях плотного трафика Автоматизация процесса штрафования Проблемы с методикой измерения шума в реальных условиях Снижение уровня шума в городе Возможность штрафования мотоциклистов с ошибочной идентификацией Возможность расширения системы по заявкам граждан Необходимость внесения изменений в законодательство

FAQ

Как будут работать камеры-шумомеры?

Камеры фиксируют уровень шума с помощью четырёх микрофонов и видеомодуля. Они способны определить источник шума в потоке автомобилей и мотоциклов. Когда камеры начнут штрафовать водителей?

После внесения изменений в законодательство, что, согласно текущим данным, может случиться до конца года. Какие штрафы грозят водителям за шум?

В зависимости от мощности двигателя и уровня шума штрафы могут составлять от 5 до 30 тысяч рублей.

Мифы и правда

Миф: Камеры всегда точно определяют, кто именно создаёт шум.

Правда: Существуют проблемы с точностью в условиях плотного движения, особенно с мотоциклами. Миф: Камеры не смогут правильно измерить шум в реальных условиях.

Правда: Шумомеры уже тестируются на дорогах Москвы и показывают хорошие результаты. Миф: Законопроект о штрафах за шум не будет принят.

Правда: Законопроект активно поддерживается и может быть принят до конца года.

Интересные факты

Согласно исследованиям, уровень шума выше 85 децибелов может привести к развитию хронических заболеваний у человека. Шумовое загрязнение в крупных городах увеличивает уровень стресса и снижает качество жизни. Камеры, способные фиксировать шум, использовались в некоторых странах Европы и показали свою эффективность.

Исторический контекст