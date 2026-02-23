Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© freepik.com is licensed under Public domain
Михаил Волков Опубликована сегодня в 14:05

Штрафы за шум выписывают не всегда — ключевую роль играет один показатель

Шум за стеной способен превратить обычный вечер в испытание на терпение. Разговоры с соседями не всегда помогают, а штрафы порой не дают ожидаемого эффекта. Эксперты объясняют, какие инструменты действительно работают и почему проблема нередко кроется глубже, чем кажется. Об этом сообщает MoneyTimes.

Когда шум становится нарушением

Даже незначительное превышение допустимого уровня шума может обернуться для соседей официальным предписанием. Исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина напоминает, что ключевое значение имеют объективные замеры.

"Шум нужно измерять специальным прибором, шумомером. Если шум превышает сорок децибел, тогда это нарушение и соседям выпишут предписание. Если шум меньше, это считается нормой, например, заплакал ребенок, залаяла собака", — отметила Москвина.

По действующим санитарным нормам, уровень шума в жилых помещениях ограничен, и его превышение фиксируется только с помощью сертифицированного оборудования. Именно поэтому жалобы "на слух" не становятся основанием для санкций. Если показатели подтверждают нарушение, жилищная инспекция вправе вынести предписание об устранении проблемы.

При этом единичные бытовые звуки — плач ребенка или лай собаки — не считаются правонарушением. Закон различает систематический, продолжительный шум и кратковременные естественные бытовые проявления.

Почему стены "слышат" всё

Как отмечает Вера Москвина, в новых жилых комплексах проблема часто связана с отсутствием полноценной звукоизоляции. Застройщики, по её словам, не всегда включают такие работы в базовую смету, и квартиры передаются владельцам фактически как "бетонная коробка".

"Ни в каком проекте, ни в одном проекте это не предусматривается, покупаем просто бетонную коробку. Первое, что закладываем в смету своего ремонта это звукоизоляцию", — подчеркнула эксперт.

В результате собственники вынуждены самостоятельно заботиться о шумоизоляции во время ремонта. Речь идёт о дополнительных слоях материалов на стенах, потолке и полу, которые снижают передачу ударного и воздушного шума.

В домах старого фонда ситуация ещё сложнее. При строительстве хрущёвок и ранних панельных домов современные требования к акустическому комфорту не учитывались. Тонкие перегородки и особенности конструкций способствуют тому, что звуки распространяются практически без препятствий.

Куда обращаться и на что рассчитывать

Эксперт по разрешению споров в сфере ЖКХ Сергей Сергеев обращает внимание, что при систематических нарушениях обращаться следует в полицию. Именно правоохранительные органы уполномочены реагировать на сообщения о нарушении общественного порядка.

По его словам, при подтверждении факта превышения допустимого уровня шума нарушителя могут привлечь к административной ответственности. Такие случаи рассматриваются аналогично другим правонарушениям, связанным с хулиганством или дебошем.

В то же время рассчитывать на выселение шумного соседа практически невозможно, если он не представляет прямой угрозы и не причиняет физического вреда окружающим. Административные штрафы применяются, но их воздействие, по оценке эксперта, не всегда оказывается достаточным для изменения поведения.

Автор Михаил Волков
Михаил Волков — строитель, инженер ПГС, опыт 25 лет. Эксперт в технадзоре, аудите строительных процессов и промышленно-гражданском строительстве.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

