Шум из соседней квартиры не исчезает: где новостройки чаще всего пропускают звук

В новостройке тишина не приходит по щелчку. Пока соседи сверлят стены, дом гудит, как большой цех, и непонятно, что именно мешает сильнее — чужой ремонт или сам дом. Потом отделка заканчивается, а в одних квартирах становится спокойно, в других по-прежнему слышны шаги сверху, разговоры за стеной и лифт, который будто ездит прямо по коридору. Проверить это можно без сложных приборов, но с одной оговоркой: слушать нужно не абы когда, а в реальной нагрузке, когда у соседей идёт жизнь, а не мёртвая тишина. Андрей Стоянец, руководитель компании "Экстра-Ремонт", объяснил, где у монолитных домов чаще всего сдают нервы и какие решения действительно режут шум, а не только съедают сантиметры.

"Никакого прибора для проверки шумоизоляции не нужно — только чуткие уши. Зайти в квартиру, отключить все гаджеты и бытовую технику, издающую звуки, и внимательно прислушаться. Лучше всего проверять квартиру тогда, когда у соседей что-то происходит: праздник, ремонтные работы, детская беготня. В такие моменты хорошо слышны сразу три типа звука, и у каждого своя физика". строитель, эксперт по строительным и отделочным работам Артём Кожин

Какая громкость считается нормой

По СанПиН 1.2.3685-21 днём, с 7:00 до 23:00, в квартире допускается 40 дБ обычного фона и 55 дБ максимума. Ночью, с 23:00 до 7:00, планка ниже: 30 дБ и 45 дБ. Для ориентира: шёпот — это примерно 30 дБ, спокойный разговор — 60-65 дБ, а перфоратор даёт от 90 до 115 дБ.

Разница тут простая и неприятная: одна дрель за стеной легко перекрывает дневную норму в несколько раз. Если шумят вечером или ночью, это уже не бытовая мелочь, а нарушение. Отдельно закон ограничивает и время ремонта: в будни можно шуметь с 9:00 до 19:00, не больше шести часов в сумме и с обязательным перерывом.

Во многих регионах ещё действует тихий час с 13:00 до 15:00. Поэтому, если сосед сверлит в десять вечера или в разгар обеда, тут уже всё понятно без долгих разговоров. Дом может быть хоть свежим, хоть с иголочки, но закон от этого не меняется.

Как проверить квартиру без приборов

Проверка начинается с обычной тишины. В квартире нужно выключить технику, убрать всё, что гудит и жужжит, и просто постоять несколько минут. Но настоящий тест проходит не тогда, когда в подъезде тихо, а когда сверху топают, за стеной разговаривают, а где-то рядом идёт ремонт.

Топот и стук сверху слышны особенно отчётливо, если в коридоре и на кухне у соседа лежит плитка, а под стяжкой нет шумоизоляции. Твёрдое покрытие передаёт удары дальше по конструкции, и звук идёт не только вниз, но и вбок. Музыка с сильным басом тоже не прячется: низкие частоты проходят через тонкую перегородку почти без потерь.

Отдельная история — разговоры и запахи через вентиляцию. В старых домах прямые бетонные каналы нередко передают звук почти без ослабления, поэтому на кухне можно услышать чужую беседу. В новостройках вентиляционные рукава чаще металлические, и это обычно тише, но чудес тут тоже нет.

Где у новостройки слабые места

Монолитный дом держится на бетонном каркасе и арматуре, а межквартирные перегородки часто делают из пеноблока толщиной 200 мм. Если застройщик не экономил, между квартирами кладут два ряда блоков и оставляют воздушный зазор. Такая прослойка помогает гасить звук, и это рабочая схема.

Но слабое место у неё очень конкретное — стык блока и плиты перекрытия. Туда нередко закладывают минвату, которая со временем сминается, и образуются пустоты. Так появляется сквозная щель между квартирами, а вместе с ней и лишний звук, который идёт туда, куда не надо.

Эту проблему лучше закрыть ещё до чистовой отделки. Минвату проталкивают глубже, а все примыкания тщательно пропенивают. Слабые места монолитного дома обычно не выглядят страшно на глаз, но именно через такие щели и утекает тишина.

"Ударный шум и воздушный шум гасятся по-разному. Топот, падение предметов и стук мебели создают вибрацию, которая идёт по жёстким конструкциям. Здесь помогают демпферы и разрыв жёсткого контакта между слоями. Голоса, музыка и телевизор передаются по воздуху, и тут нужны другие материалы — минвата, термозвукоизоляция, воздушные зазоры и правильный каркас. Полной тишины не даст ни одна система, но уровень звука снизить можно". строитель, эксперт по строительным и отделочным работам Артём Кожин

Что помогает со стенами, полом и потолком

Со стенами вариантов больше всего. Каркасная схема считается самой заметной по результату: на стену укладывают термозвукоизол, потом минеральную вату 50 мм, затем виброизолированный металлический профиль 27 мм и уже после этого — два слоя гипсокартона. За это приходится платить площадью: стена съедает примерно 8-9 см, зато соседей слышно куда слабее.

Есть и вариант попроще — панели ZIPS. Там слой тоньше: панель 55 мм и сверху гипсокартон. Такое решение подходит и для стен, и для потолка, но до каркасной схемы по результату не дотягивает. Бескаркасные RUS-панели ставятся ещё проще, занимают 2-4 см, однако и шум убирают скромнее.

С полом всё жёстче. От ударного шума защищает демпферная лента, которую кладут по периметру перед стяжкой. Она отделяет стяжку от стен и плиты перекрытия, чтобы вибрация от шагов не шла дальше по дому. Если ремонт уже готов, выбор почти исчезает — такие вещи закладывают на черновом этапе.

Потолок тоже требует отдельного подхода. Сейчас чаще используют термозвукоизол, акустическую минеральную вату и подвесной гипсокартонный потолок. Натяжной потолок сам по себе звук не держит совсем, так что плиты под ним нужно закрывать отдельно.

Чем отличаются ударный и воздушный шум

Ударный шум — это топот, падение вещей и стук мебели. Он идёт как вибрация по жёстким конструкциям монолита, быстро и без лишних церемоний. Чтобы его приглушить, нужны демпферы, которые разрывают прямой контакт между слоями.

Воздушный шум ведёт себя иначе. Голоса, телевизор и музыка проходят по воздуху и пробиваются через промежуточные слои. Здесь работают акустическая минвата, термозвукоизоляция, песочные панели и воздушные зазоры в каркасе.

Как проверить квартиру без приборов и как закрыть слабые стыки — вопрос не только комфорта, но и здравого смысла. Андрей Стоянец отдельно советует по возможности договориться с соседом сверху и уложить шумогидроизоляцию под его стяжку. Многие застройщики уже даже требуют это делать, и не зря: такой шаг часто даёт больше, чем все работы внутри своей квартиры.

FAQ

Можно ли понять качество шумоизоляции сразу при приёмке квартиры?

Да, если зайти в квартиру в момент реального шума. В тишине дом может казаться спокойным, а при ремонте сверху или разговоре за стеной всё быстро встаёт на свои места.

Что важнее — стены или пол?

Смотря от чего защищаться. От голосов важнее стены и примыкания, а от шагов и падения предметов — пол и стык со стяжкой.

Натяжной потолок помогает от шума?

Нет, сам по себе не помогает. Если нужен результат, под ним должен быть отдельный звукоизоляционный слой.

Можно ли убрать шум полностью?

Нет, ни одна система этого не делает. Задача — заметно снизить уровень звука, а не обещать полную тишину там, где её всё равно не будет.

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