Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Брежневка
Брежневка
© commons.wikimedia.org by User:Vario Solo is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Дом
Артём Кожин Опубликована сегодня в 14:46

Я наконец узнала, что это за жуткий звук шаров по потолку – и успокоилась

Звук катающихся шаров в потолке связан с деформацией металлической арматуры

Многие жители многоэтажек хотя бы раз просыпались среди ночи от странного звука — будто по потолку катится металлический шарик. В голове сразу возникают тревожные мысли: кто-то двигает мебель, падают предметы или, того хуже, в стенах завелись грызуны. Но физики давно нашли этому феномену простое и безопасное объяснение.

Откуда берётся "звук шариков"

Панельные дома строятся из железобетонных плит, внутри которых проложена металлическая арматура - прочный каркас, обеспечивающий устойчивость конструкции. Именно с ним и связано загадочное ночное "катание шаров".

Днём, когда солнечные лучи прогревают стены, металлические прутья внутри панелей немного изгибаются. Ночью температура падает, и арматура сжимается, возвращаясь в исходное положение. В момент этого движения возникает щелчок или вибрация, которые мы и воспринимаем как звук падающего или катящегося предмета.

Почему кажется, что шум идёт именно сверху

Эффект усиливается из-за особенностей акустики железобетона. Звук отлично передаётся по монолитным конструкциям и может отражаться от пустот внутри плит. Такие пустоты работают как резонаторы, усиливающие даже незначительные колебания.

Поэтому создаётся иллюзия, что звук доносится строго с потолка, хотя на самом деле он может исходить из другой части конструкции - из соседней комнаты, лестничной клетки или вовсе из стены.

Кроме того, снизу мы почти не слышим эти звуки, потому что полы покрыты ламинатом, линолеумом, коврами - все эти материалы глушат вибрации. А вот сверху, где потолок не имеет дополнительной звукоизоляции, шум воспринимается гораздо отчётливее.

Безопасно ли это явление

Да, абсолютно. Эти деформации естественны для железобетона и не влияют на прочность здания. Металлический каркас, наоборот, делает конструкции гибкими и устойчивыми.

Такое поведение материалов учитывается на стадии проектирования: инженеры закладывают запас прочности и возможность температурных расширений. Поэтому даже при ежедневных колебаниях температуры никаких трещин или смещений плит не происходит.

Как уменьшить слышимость

Если звуки мешают спать, можно немного снизить их интенсивность:

  • установить натяжной потолок - он частично поглощает вибрации;
  • сделать дополнительную шумоизоляцию из минваты или гипсокартона;
  • закрывать окна на ночь — чтобы снизить перепады температуры в помещении;
  • использовать мягкие покрытия (ковры, шторы), которые уменьшают отражение звука.

Эти меры не устранят физическую причину шума, но сделают её практически незаметной.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: думать, что шум — из-за соседей.
    Последствие: бессмысленные жалобы и конфликты.
    Альтернатива: понять, что источник — естественные вибрации арматуры.
  • Ошибка: пытаться разобрать потолок или искать трещины.
    Последствие: риск повредить конструкцию.
    Альтернатива: использовать звукоизоляцию.
  • Ошибка: паниковать при каждом звуке.
    Последствие: стресс и бессонница.
    Альтернатива: воспринимать шум как естественное явление.

Таблица "Почему звук похож на катящиеся шары"

Фактор Что происходит Как проявляется
Температурное сжатие арматуры Металл возвращается в исходное состояние Щелчок или удар
Колебания конструкции Прутья вибрируют при охлаждении Дрожание, "катание шарика"
Пустоты в панелях Усиление звуковой волны Эффект движения по потолку

Частые вопросы

Можно ли считать такие звуки тревожным сигналом?
Нет, если нет трещин или видимых деформаций, беспокоиться не о чем. Это естественная реакция металла на температуру.

Почему шум слышен только ночью?
Потому что именно ночью дом остывает быстрее, металл сжимается, и звуки становятся более выраженными.

Почему соседи сверху ничего не слышат?
Потому что вибрации передаются не вертикально, а по плоскости плит — они просто не ощущают их так сильно.

Мифы и правда

Миф: в потолке кто-то катает шарики.
Правда: это колебания арматуры в бетонных плитах.

Миф: здание разрушается.
Правда: шум не связан с повреждением конструкции.

Миф: звук слышен только в старых домах.
Правда: такое же явление бывает и в новых панельных зданиях.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Роскачество: картофель нужно хранить в тёмном и сухом месте, а не под раковиной сегодня в 8:21
Я больше не храню картошку под раковиной – вот где она теперь лежит и не портится

Эксперты Роскачества рассказали, почему нельзя хранить картофель под раковиной и какое место в квартире поможет сохранить его свежим надолго.

Читать полностью » Причины неприятного запаха в ванной комнате: от стакана для ершика до стен за унитазом сегодня в 7:18
Я наконец избавилась от зловония в ванной – причина оказалась совсем не там, где я думал

Пять неожиданных источников неприятного запаха в ванной комнате — где искать причину зловония и как устранить его простыми средствами.

Читать полностью » Вернуть блеск пригоревшему противню: домашний рецепт с содой, уксусом и лимонным соком сегодня в 6:10
Я отмыла пригоревший противень до блеска – всего за несколько минут и без химии

Узнайте, как вернуть пригоревшему противню блеск и чистоту с помощью простой и безопасной домашней смеси из соды, уксуса и лимона.

Читать полностью » Как не испортить интерьер во время уборки: советы по уходу за паркетом, мебелью и сантехникой сегодня в 5:06
Мыла паркет каждый день — и не поняла, почему он вздулся: вот где допустила ошибку

Узнайте, какие ошибки при уборке могут испортить мебель, полы и декор, и как сохранить интерьер в идеальном состоянии.

Читать полностью » Важно чистить манжету стиральной машины и дренажные отверстия сегодня в 4:17
Я узнала, как очистить стиральную машину и избежать запаха плесени

Проблемы с влагой и запахом в стиральной машине можно предотвратить простыми действиями. Узнайте, как ухаживать за манжетой и дренажными отверстиями, чтобы ваша машина служила долго.

Читать полностью » Удаление запаха плесени с одежды: от простых домашних средств до специализированных продуктов сегодня в 3:13
Я избавилась от запаха плесени на одежде — вот что мне помогло

Избавиться от затхлого запаха плесени на одежде и белье можно с помощью простых домашних средств. Узнайте, как бороться с этой проблемой без лишних затрат.

Читать полностью » Доступные методы обновления интерьера: покраска, декор и зонирование сегодня в 2:18
Я обновила интерьер без капитального ремонта — вот как я освежила свой дом с минимальными затратами

Освежить интерьер без дорогостоящего ремонта можно с помощью простых и недорогих дизайнерских решений. Узнайте, как обновить ваш дом без значительных затрат.

Читать полностью » Дизайнер Антонова рассказала о популярных трендах в зонировании жилого пространства сегодня в 1:44
Когда я добавила рельефные панели на стену, интерьер стал намного интереснее и многослойнее

Современные тренды в зонировании жилого пространства позволяют не только эффективно использовать пространство, но и создавать уютные уголки для отдыха и работы. Узнайте, как обновить интерьер с помощью простых решений.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Новые питомцы быстрее адаптируются, если в доме уже есть спокойная собака
Дом
Грамотное оформление прачечной превращает бытовую зону в элемент интерьера
Питомцы
Теобромин в шоколаде вызывает отравление, рвоту и судороги у кошек
Красота и здоровье
Стилист Оно: японская техника мытья головы улучшает рост и блеск волос
Красота и здоровье
Кристина Эрнест: нижний пресс — часть ядра, которое поддерживает позвоночник и осанку
Туризм
Северное сияние в России: путешественник советуют Мурманск, Ямал и плато Путорана
Спорт и фитнес
Бёрпи помогает сжигать калории и улучшать тонус — считают фитнес-тренеры
Наука
Древние лишайники были первыми колонизаторами суши и создателями почв — Бруно Беккер-Кербер
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet