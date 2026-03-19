ночное апноэ у мужчины
Марина Егорова Опубликована сегодня в 15:52

Сердце стучит в пустоту: ночные пробуждения часто скрывают серьезные сбои в работе дыхания

Внезапные ночные пробуждения, сопровождающиеся тахикардией или ощущением нехватки воздуха, зачастую сигнализируют о серьезных сбоях в работе организма. Подобные инциденты могут быть как следствием накопленного психоэмоционального напряжения, так и признаком опасных физиологических нарушений, требующих пристального медицинского контроля. Эксперты подчеркивают важность диагностики при регулярном повторении таких симптомов, так как они серьезно ухудшают физическое состояние пациента. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Специалисты указывают на то, что такие резкие переходы от сна к бодрствованию нередко связаны с паническими атаками или нарушениями сердечного ритма, которые могут проявляться даже в отсутствие видимых внешних раздражителей. В других случаях провокаторами выступают апноэ — кратковременные остановки дыхания, заставляющие мозг экстренно активизировать системы организма для восстановления газообмена.

"Внезапное пробуждение может сопровождаться чувством удушья или сильным сердцебиением. В ряде случаев это может быть паническая атака, которая возникает как днем, так и ночью. Такие состояния могут проявляться спонтанно, без очевидных причин и внешних факторов. При этом человек просыпается резко и испытывает выраженный дискомфорт, который может усиливать тревогу. Подобные эпизоды требуют внимания, особенно если они повторяются и начинают влиять на качество сна", — отметил врач-терапевт и сомнолог Павел Кудинов.

Согласно заявлению врача, длительность дыхательных пауз может варьироваться от десяти секунд до полутора минут, при этом человек не всегда осознает истинную причину своего внезапного пробуждения. Недостаток кислорода в крови провоцирует защитную реакцию, вынуждающую организм резко прерывать фазу сна, чтобы совершить полноценный вдох. По словам Павла Кудинова, подобные эпизоды требуют профессиональной оценки врачей, так как они оказывают колоссальную нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Чтобы установить точную этиологию бессонницы и ночных алармов, современная медицина использует методы полисомнографии и другие специализированные исследования сна. Своевременное обращение к сомнологическому центру позволяет выявить скрытые патологии на ранней стадии и исключить риски развития осложнений. Специалист призывает не заниматься самолечением, так как за ночными пробуждениями могут скрываться нарушения, требующие специфической терапии.

Автор Марина Егорова
Марина Егорова — врач-терапевт (НГМУ) с 8-летним стажем. Эксперт по доказательной медицине, профилактике вирусных и сердечно-сосудистых заболеваний.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

