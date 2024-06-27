На праздновании Дня независимости и 80-летия освобождения Белоруссии от немецких захватчиков почетный караул Народно-освободительной армии Китая будет участвовать в параде в Минске, как сообщил официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь на пресс-конференции в четверг.



Отряд почетного караула НОАК примет участие в военном параде 3 июля по случаю 80-летия освобождения Беларуси по приглашению министерства обороны Белоруссии.

В настоящее время военнослужащие уже проходят необходимую подготовку в Минске.



Мероприятие по случаю Дня Независимости Белоруссии и юбилея освобождения страны от нацистских захватчиков состоится возле стелы "Минск — город-герой".

В параде примут участие свыше 6 тысяч военнослужащих. В небе над городом будут демонстрироваться боевые самолеты и вертолеты.

Последней частью военного парада станет музыкальное выступление сводной роты.

Фото: commons.wikimedia.org/Julian Nyča (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license) ﻿