На праздновании Дня независимости и 80-летия освобождения Белоруссии от немецких захватчиков почетный караул Народно-освободительной армии Китая будет участвовать в параде в Минске, как сообщил официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь на пресс-конференции в четверг.
Отряд почетного караула НОАК примет участие в военном параде 3 июля по случаю 80-летия освобождения Беларуси по приглашению министерства обороны Белоруссии.
В настоящее время военнослужащие уже проходят необходимую подготовку в Минске.
Мероприятие по случаю Дня Независимости Белоруссии и юбилея освобождения страны от нацистских захватчиков состоится возле стелы "Минск — город-герой".
В параде примут участие свыше 6 тысяч военнослужащих. В небе над городом будут демонстрироваться боевые самолеты и вертолеты.
Последней частью военного парада станет музыкальное выступление сводной роты.
Фото: commons.wikimedia.org/Julian Nyča (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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