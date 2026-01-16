Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Сергей Герасимов Опубликована сегодня в 18:35

Камеры штрафуют даже за минутную остановку под запрещающим знаком: срочно научитесь их различать

Нарушение знака Остановка запрещена приводит к эвакуации автомобиля — автоэксперт

Даже опытные водители нередко теряются, увидев знакомые, но почти одинаковые дорожные знаки с красными линиями. Ошибка в их трактовке может обернуться штрафом или эвакуацией автомобиля. Инспектор ГАИ подробно объяснил, в чем принципиальная разница между запретом остановки и стоянки и почему путаница обходится так дорого. Об этом сообщает портал naavtotrasse. ru.

Что означает знак "Остановка запрещена"

Знак "Остановка запрещена" легко узнать по синему фону, красной окантовке и двум пересекающимся красным линиям. Его действие самое строгое: в зоне такого знака водителю нельзя даже кратковременно останавливаться. Исключения минимальны и касаются лишь вынужденных ситуаций, связанных с безопасностью, включая случаи спорной остановки автомобиля.

Чаще всего этот знак устанавливают возле остановок общественного транспорта, на узких участках дорог, перед перекрестками и в местах с интенсивным движением. Даже короткая пауза здесь может создать помехи другим участникам движения и спровоцировать аварийную ситуацию.

Где действует запрет только на стоянку

Знак "Стоянка запрещена" внешне похож, но отличается одной красной диагональной линией. Он вводит менее жесткое ограничение. В зоне его действия нельзя оставлять автомобиль на длительное время, однако кратковременная остановка правилами допускается.

Обычно такие знаки ставят там, где припаркованные машины мешают проезду спецтехники, коммунального транспорта или грузовых автомобилей. При этом водитель вправе остановиться, например, чтобы высадить пассажира или быстро загрузить вещи, если это не создает помех, как и в ситуациях с временной остановкой на парковке.

"Если остановка запрещена, то и стоянка автоматически невозможна, но при запрете стоянки кратковременная остановка допускается", — пояснил инспектор ГАИ в интервью порталу naavtotrasse. ru.

Штрафы и эвакуация: что грозит водителю

Нарушение требований этих знаков чаще всего заканчивается не только штрафом, но и эвакуацией автомобиля. Особенно строго за этим следят в крупных городах, где эвакуаторы работают оперативно, а решение может быть принято за считанные минуты.

Если водитель успевает вернуться до начала эвакуации, он, как правило, отделывается штрафом. Его размер варьируется от 500 до 3 тысяч рублей в зависимости от региона. В Москве и Санкт-Петербурге санкции максимальные, и контроль осуществляется не только инспекторами, но и камерами.

Камеры и временные остановки

Системы автоматической фиксации нарушений сегодня активно используются в мегаполисах. Поэтому даже короткая остановка под запрещающим знаком может привести к штрафу, который придет по почте. Надежда на то, что "никто не видел", уже не работает.

При этом правила допускают кратковременную остановку в отдельных местах, например, для посадки или высадки пассажиров на остановках общественного транспорта. Однако и здесь действуют ограничения по времени, которые в крупных городах соблюдаются особенно строго.

Понимание различий между этими знаками помогает избежать ненужных расходов и сохранить время. Визуальное сходство не должно вводить в заблуждение — за одинаковым фоном скрываются принципиально разные требования.

Автор Сергей Герасимов
Сергей Герасимов — автоюрист (КФУ) с 20-летним стажем. Эксперт по ДТП, защите прав потребителей и спорам со страховыми компаниями. Судебный защитник.
Редактор Алина Семёнова
Алина Семёнова — журналист, корреспондент новостной службы Ньюсинфо

