Картофель фри
Картофель фри
© unsplash.com by Jay Gajjar is licensed under Free to use under the Unsplash License
Артём Соколов Опубликована сегодня в 20:24

Перестала жарить картофель "как обычно" — плита чистая, а ломтики хрустят

Жареная картошка — блюдо простое только на словах. На деле она часто превращается в кухонную "битву": масло стреляет, плита в пятнах, а картофель вместо корочки начинает тушиться и размягчаться. Но есть способ, который помогает получить золотистые, хрустящие ломтики без брызг и лишнего жира — за счёт правильной нарезки, одного слоя и жарки под плотно закрытой крышкой. Об этом пишет obchodpromiminko.

Подготовка картофеля: важен размер и сухость

Начать нужно с самой базы — нарезки. Картофель очищают и сразу режут ломтиками толщиной примерно 1 сантиметр. Важно не делать их слишком тонкими, иначе они быстро пересохнут и начнут ломаться, а не держать форму.

Ещё один принцип — не добавлять лишнюю влагу. Картофель не рекомендуют замачивать в воде и не советуют промывать после нарезки. Чем больше влаги окажется на поверхности, тем сильнее будет "стрельба" масла и тем сложнее получить ровную корочку.

Также стоит заранее оценить объём: нарезайте ровно столько картофеля, сколько ляжет на сковороду одним слоем. Если насыпать горкой, картофель начнёт не жариться, а тушиться в собственном паре, и вкус будет совсем другим.

Как жарить без брызг: метод "крышка + пауза"

Главный кухонный трюк здесь — плотная крышка и правильный ритм приготовления. Сковороду сначала хорошо разогревают на среднем огне. Затем наливают растительное масло так, чтобы оно полностью покрывало дно, и выкладывают картофель ровным слоем.

Дальше сковороду нужно плотно накрыть крышкой. В этом и смысл метода: крышка помогает контролировать процесс, а конденсат не разлетается вокруг в виде горячих брызг. Благодаря этому жарка получается более спокойной и чистой.

После этого картофель жарят около пяти минут на огне чуть выше среднего. Затем плиту выключают и ждут, пока шипение полностью прекратится. Только после этого крышку аккуратно снимают и сливают конденсат в раковину — именно этот момент позволяет не возвращать лишнюю влагу обратно в сковороду.

Затем картофель перемешивают, снова плотно накрывают крышкой и повторяют цикл. Обычно хватает 2-3 повторений, чтобы ломтики стали равномерно золотисто-коричневыми со всех сторон и приобрели правильную корочку.

Почему картофель получается хрустящим, но не сухим

Этот способ работает сразу по нескольким причинам. Во-первых, картофель жарится одним слоем, поэтому каждая сторона получает прямой контакт со сковородой и маслом. Во-вторых, чередование жара и пауз помогает довести картофель до мягкости внутри без перегрева снаружи.

И главное — контроль влаги. Конденсат не остаётся внутри, его каждый раз убирают, поэтому картофель не превращается в "тушёный". В итоге получается ровная корочка, а серединка остаётся мягкой и нежной.

Солить только в конце — и это не каприз

Соль добавляют только тогда, когда картофель уже готов и стал золотистым. Это важный момент: ранняя соль вытягивает влагу, из-за чего ломтики могут начать размягчаться и хуже подрумяниваться. Если посолить в финале, картофель останется хрустящим и будет выглядеть аппетитнее.

Подавать такую картошку лучше сразу, пока она максимально горячая и "звенит" корочкой. По вкусу она хорошо сочетается с маринованными овощами, свежим салатом или может быть самостоятельным блюдом — особенно если хочется чего-то простого, но идеально приготовленного.

Что нужно из ингредиентов

Состав здесь минимальный, но именно в этом и сила рецепта:

  • картофель — столько, сколько помещается одним слоем;
  • растительное масло — чтобы покрыть дно сковороды;
  • соль — по вкусу, строго в конце.
Автор Артём Соколов
Артём Соколов — бренд-шеф и технолог (РГУТИС). Эксперт по ресторанному консалтингу, итальянской кухне и концепции Slow Food. Опыт в индустрии — 13+ лет.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

