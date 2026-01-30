Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Дверь с ключом
Дверь с ключом
© Designed by Freepik by pvproductions is licensed under public domain
Главная / Недвижимость
Артём Кожин Опубликована сегодня в 19:14

Попал на "спецпредложение без взноса" — оказалось, под него подходит считаное число ЖК и вариантов

Идея купить квартиру без накоплений звучит как спасательный круг для тех, кто устал откладывать годами. Но уже в ближайшие дни рынок может лишиться одной из самых "хитрых" лазеек — сделок без первоначального взноса. Банки и застройщики ещё пытаются успеть закрыть такие заявки, однако правила становятся жёстче, а выбор — уже. Об этом сообщает MoneyTimes.

Почему схемы без взноса уходят с рынка

Ипотечный брокер Дмитрий Ракута отмечает, что формально покупка жилья без первоначального взноса возможна, но с 1 февраля 2026 года такие варианты станут фактически недоступны. Подобные сделки и раньше существовали не как массовый продукт, а как точечные предложения — часто в связке "банк + застройщик" и только по ограниченному числу объектов.

"В теории покупка жилья без первоначального взноса возможна. До конца прошлого года эта история рекламировалась, не массово, потому что Центробанк запретил такие сделки с недвижимостью. Тем не менее, на рынке недвижимости они сохранялись. Сейчас рынок перестраивается, ждут все изменений с первого февраля", — пояснил эксперт.

По сути, речь идёт о перестройке правил игры: рынок заранее закладывает ограничения, а участники постепенно сворачивают нестандартные схемы, чтобы не попасть в серую зону и не усложнять последующее сопровождение сделок.

Где такие предложения встречались и почему выбор был узким

Даже до ужесточения условий покупка без взноса оставалась вариантом "не для всех". Ракута подчёркивает, что ассортимент объектов особенно скромный в крупных городах: в московском регионе это, по его оценке, всего несколько жилых комплексов. В более отдалённых областях подобные предложения попадались чаще — в том числе из-за особенностей локальных застройщиков и более гибкого подхода к продажам.

Для покупателя это означало важный компромисс: отсутствие взноса не превращалось в свободу выбора. Скорее наоборот — приходилось подстраиваться под конкретные проекты и условия, а иногда и принимать дополнительные требования, которые в обычной ипотеке не встречаются.

Что меняется в льготных программах и на что обратить внимание

Отдельно эксперт говорит о заметном ужесточении семейной ипотеки. По его словам, корректируются параметры программы — включая требования к количеству объектов и размеру первоначального взноса, что напрямую влияет на доступность льготного кредита.

"В первую очередь это касается семейной ипотеки. Теперь семейная ипотека возможна на один объект в рамках семьи. Если супруги ранее могли купить два объекта недвижимости, то сейчас только один объект недвижимости на семью возможен", — отметил он.

Ракута добавляет, что дальнейшие шаги будут зависеть от реакции рынка: часть решений может вводиться постепенно, но потенциальным заёмщикам уже сейчас стоит учитывать рост первоначального взноса и вероятность пересмотра ставок по льготным программам.

Автор Артём Кожин
Артём Кожин — инженер-строитель (УГНТУ), эксперт по технадзору с 20-летним опытом. Специалист по энергоэффективным технологиям и аудиту зданий.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Льготная ставка ускорила рост цен на квадратный метр - Нилов 23.01.2026 в 10:44
Льготная ипотека разогнала цены на жильё: дешёвые ставки превратились в схему заработка

Льготная ипотека превратилась в инструмент для заработка: дешёвые кредиты разогнали спрос и цены, лишая семьи шансов купить жильё — что предложил Нилов.

Читать полностью » Повышающий коэффициент не начисляют без счётчика, если есть акт невозможности — эксперт ЖКХ Юнисова 17.01.2026 в 8:50
Открываю квитанцию за воду в 2026 — сумма резко выше: причина не в тарифах, а в одном документе

С 2026 года плата за воду может заметно увеличиться для собственников без счётчиков. Узнайте, кто попадает под новые правила, и как избежать повышенных тарифов!

Читать полностью » Застройщика проверяют по судебным делам и их содержанию — Барсуков 15.01.2026 в 13:07
Покупатель перевёл деньги — и началось: один шаг перед договором с застройщиком спасает от долгостроя

Узнайте, как избежать долгостроя и финансовых потерь. Эксперт делится простым способом проверки застройщика перед покупкой квартиры.

Читать полностью » ДОМ.РФ расширил список городов для семейной ипотеки на вторичку - ДОМ.РФ 12.01.2026 в 14:49
Семейная ипотека на вторичку расширилась: в список внезапно попали новые города

ДОМ.РФ обновил список городов, где семьи с детьми могут использовать льготные ставки по семейной ипотеке. 891 город и 6% — это новое правило игры.

Читать полностью » Мошенники чаще нацеливаются на квартиры с одним собственником — депутат Гаврилов 12.01.2026 в 7:31
Вы живёте один и дети далеко: вот что делает вас идеальной мишенью для мошенников

Мошенники все чаще нацеливаются на квартиры с одним собственником. Депутат рассказал, как шаг за шагом выстраивается опасная схема.

Читать полностью » Неисполнение судебного решения о квартире может повлечь уголовное дело — адвокат Жорин 12.01.2026 в 7:16
Не отдал квартиру по решению суда — готовься к последствиям: объясняет адвокат

Задержка с исполнением решения суда по квартире в центре Москвы может повлечь не только иски, но и уголовные последствия.

Читать полностью » Самовольная пристройка к МКД считается реконструкцией — Бердникова 12.01.2026 в 7:09
Штраф — это только начало: что на самом деле ждёт тех, кто строит без разрешения соседей

Незаконная пристройка к дому может обернуться не только штрафом и сносом, но и уголовным делом. Юристы объяснили, где проходит грань.

Читать полностью » Площадь нового жилья в ЮФО падает до 45 кв. м — РБК Краснодар 10.01.2026 в 16:58
Метры уходят, цены растут: новое жильё на юге страны стремительно уменьшается

Квартиры на юге России уменьшаются уже третье десятилетие подряд — демография, ипотека и экономика формируют новый стандарт жилья.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Двигатель живёт своей жизнью: плавающие обороты сигналят о поломке, которая тянет деньги из бака
Еда
Открыл холодильник — шпинат и яйца спасли ужин: тёплое блюдо собрано за минуты
Питомцы
Заметил зимой, как пёс вылизывает пол и ковёр — оказалось, он "ищет" совсем не то, о чём думала
Туризм
Пляжи без толп и минус 30% в чеке: март открыл неожиданное окно дешёвого отдыха
Туризм
Одной поездки недостаточно: города и курорты, которые тянут обратно из года в год
Туризм
Открыл для себя маленькие города Северной Ирландии — и поездка стала совсем другой: без толпы и суеты
Авто и мото
Увидел новый силуэт Toyota — корма и световая полоса выдали больше, чем хотелось бренду
Авто и мото
То, что росло четверть века, вдруг остановилось: легковые автомобили нарушили главный тренд
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet