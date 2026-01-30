Попал на "спецпредложение без взноса" — оказалось, под него подходит считаное число ЖК и вариантов

Идея купить квартиру без накоплений звучит как спасательный круг для тех, кто устал откладывать годами. Но уже в ближайшие дни рынок может лишиться одной из самых "хитрых" лазеек — сделок без первоначального взноса. Банки и застройщики ещё пытаются успеть закрыть такие заявки, однако правила становятся жёстче, а выбор — уже. Об этом сообщает MoneyTimes.

Почему схемы без взноса уходят с рынка

Ипотечный брокер Дмитрий Ракута отмечает, что формально покупка жилья без первоначального взноса возможна, но с 1 февраля 2026 года такие варианты станут фактически недоступны. Подобные сделки и раньше существовали не как массовый продукт, а как точечные предложения — часто в связке "банк + застройщик" и только по ограниченному числу объектов.

"В теории покупка жилья без первоначального взноса возможна. До конца прошлого года эта история рекламировалась, не массово, потому что Центробанк запретил такие сделки с недвижимостью. Тем не менее, на рынке недвижимости они сохранялись. Сейчас рынок перестраивается, ждут все изменений с первого февраля", — пояснил эксперт.

По сути, речь идёт о перестройке правил игры: рынок заранее закладывает ограничения, а участники постепенно сворачивают нестандартные схемы, чтобы не попасть в серую зону и не усложнять последующее сопровождение сделок.

Где такие предложения встречались и почему выбор был узким

Даже до ужесточения условий покупка без взноса оставалась вариантом "не для всех". Ракута подчёркивает, что ассортимент объектов особенно скромный в крупных городах: в московском регионе это, по его оценке, всего несколько жилых комплексов. В более отдалённых областях подобные предложения попадались чаще — в том числе из-за особенностей локальных застройщиков и более гибкого подхода к продажам.

Для покупателя это означало важный компромисс: отсутствие взноса не превращалось в свободу выбора. Скорее наоборот — приходилось подстраиваться под конкретные проекты и условия, а иногда и принимать дополнительные требования, которые в обычной ипотеке не встречаются.

Что меняется в льготных программах и на что обратить внимание

Отдельно эксперт говорит о заметном ужесточении семейной ипотеки. По его словам, корректируются параметры программы — включая требования к количеству объектов и размеру первоначального взноса, что напрямую влияет на доступность льготного кредита.

"В первую очередь это касается семейной ипотеки. Теперь семейная ипотека возможна на один объект в рамках семьи. Если супруги ранее могли купить два объекта недвижимости, то сейчас только один объект недвижимости на семью возможен", — отметил он.

Ракута добавляет, что дальнейшие шаги будут зависеть от реакции рынка: часть решений может вводиться постепенно, но потенциальным заёмщикам уже сейчас стоит учитывать рост первоначального взноса и вероятность пересмотра ставок по льготным программам.