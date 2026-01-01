Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
торт наполеон
торт наполеон
© Designed by Freepik by azerbaijan_stockers is licensed under Public domain
Главная / Еда
Артём Соколов Опубликована сегодня в 0:57

Челюсть отвисает у всех: такой Наполеон готовится за минуты, а выглядит как шедевр

Торт Наполеон без выпечки можно приготовить из слоёного печенья ушки — повар

Порой хочется приготовить что-то "как из кондитерской", но без духовки, сложных коржей и долгих часов у плиты. Именно поэтому торт без выпечки "Наполеон" из слоёного печенья "ушки" стал настоящей находкой для домашних праздников и неожиданных гостей. Он собирается буквально за считанные минуты, а главным усилием остаётся только сварить нежный заварной крем. Об этом сообщает 1000. menu.

Почему этот "Наполеон" получается таким удачным

Главная идея рецепта в том, что слоёные "ушки" заменяют классические коржи, но при этом сохраняют характерный вкус и текстуру. Печенье хорошо впитывает крем, становится мягким, а слои в разрезе напоминают привычный "Наполеон". Для многих это приятный сюрприз: внешне торт выглядит традиционно, а догадаться, что внутри обычное печенье, удаётся не всем.

Такой вариант особенно удобен, когда нет возможности печь или просто не хочется включать духовку. Он подходит даже для начинающих: сборка простая, ингредиенты понятные, а результат выглядит празднично и аккуратно.

Как сварить крем без комков и лишней возни

Основа торта — нежный заварной крем на молоке, яйцах, сахаре и муке. Важно сразу выбрать продукты правильного качества: муку лучше брать высшего сорта, молоко — жирностью от 3%, а яйца — категории С1 или СО. Ванилин добавляют очень аккуратно, иначе он способен перебить вкус. Если вместо ванилина используется ванильный сахар, его берут примерно в десять раз больше.

Сначала яйца взбивают с сахаром и ванилином до растворения крупинок. Пышной пены не требуется — достаточно однородной массы. Затем добавляют просеянную муку: этот шаг помогает избежать случайных примесей и делает будущий крем более гладким. После этого вливают молоко и тщательно размешивают до полного исчезновения комочков.

Смесь нагревают на среднем огне, постоянно помешивая, пока она не загустеет. Обычно на это уходит около пяти минут, но многое зависит от плиты. После снятия с огня крем хорошо взбивают — так он становится шелковистым и воздушным. Если кажется, что он немного жидкий, это нормально: при остывании масса уплотняется.

Сборка торта и варианты украшения

Чтобы крем не взялся корочкой, его накрывают плёнкой "в контакт" — так поверхность останется гладкой. Пока он остывает, сливочное масло доводят до мягкости, затем взбивают до лёгкого посветления. Остывший крем постепенно вводят в масло небольшими порциями, каждый раз тщательно взбивая. В результате получается пышный и стабильный крем, который хорошо держит форму.

Собирать торт можно круглым, прямоугольным или любой другой формы. Удобно использовать разъёмную форму без дна — так десерт выглядит ровнее. На дно наносят слой крема, затем выкладывают "ушки", а пустоты заполняют кусочками печенья. Далее снова идёт крем, и слои повторяются до окончания ингредиентов. Часть печенья и немного крема оставляют на декор.

После сборки торт ненадолго охлаждают, снимают форму и украшают. Один из эффектных вариантов — приклеить "ушки" по бокам, сверху и по краям посыпать крошкой, а затем добавить печенье или шоколадную сетку. Если хочется яркости, верх можно оформить ягодами и мятой — лучше делать это прямо перед подачей, чтобы украшение сохранило свежий вид. В холодильнике десерт должен постоять минимум четыре часа: за это время печенье пропитывается, и текстура становится максимально похожей на классический "Наполеон".

Такой торт выручает, когда хочется красивого домашнего десерта без лишних усилий. Он прост, понятен и отлично подходит для праздников, потому что выглядит эффектно и легко нарезается на аккуратные порции.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Салат с курицей, фасолью и сухариками готовится за 20 минут — повар 31.12.2025 в 18:48
Сухарики в салат добавляю в самый последний момент: и они остаются хрустящими до полуночи

Салат с курицей, фасолью и сухариками готовится за 20 минут: много белка, хрустящая текстура и пикантная заправка для гостей и ужина.

Читать полностью » Марта Стюарт заменяет масло миндальным в печенье с шоколадом — Allrecipes 31.12.2025 в 14:39
Смешал 5 ингредиентов — печенье исчезло со стола за минуты: никто не верил, что без муки

Пять простых ингредиентов и минимум действий — откройте для себя уникальный рецепт печенья с шоколадной крошкой от Марты Стюарт. Необычная технология и вкус удивят даже скептиков.

Читать полностью » Запекание без фольги сохраняет сочность блюд — шеф-повар Перевоз 31.12.2025 в 10:36
Думала, без фольги блюдо испорчено — пока не узнала эти приёмы: работает даже лучше

Фольга закончилась в самый неподходящий момент? Шеф-повар рассказал, чем её безопасно заменить при запекании, чтобы блюдо осталось сочным и не подгорело.

Читать полностью » Мясные котлеты с беконом и сыром подходят для новогоднего меню — повара 31.12.2025 в 6:45
Эти котлеты на Новый год выглядят как ресторанное горячее — а готовятся проще обычных

Необычная подача, простые ингредиенты и минимум усилий — как превратить обычные котлеты в эффектное новогоднее блюдо для праздничного стола.

Читать полностью » Маринованная сельдь с луком готовится в растворе воды и 9% уксуса — повар 31.12.2025 в 2:45
Забыл про майонез: готовлю селёдку к Новому году по-новому — гости просят добавки

Маринованная селёдка с луком и уксусом готовится просто и заранее: нежная рыба, мягкий лук и яркий вкус для закуски или салата.

Читать полностью » Салаты с кальмарами первыми исчезают с праздничного стола — кулинары 30.12.2025 в 17:45
Думала, что кальмары — это скучно, пока не попробовала так: 5 салатов, которые сметают первыми

Пять салатов с кальмарами, которые удивляют сочетаниями и исчезают со стола первыми. Необычные рецепты для праздничного меню без лишней тяжести.

Читать полностью » Сомелье Малик посоветовала не смешивать шампанское в коктейлях 30.12.2025 в 16:02
Просекко и шампанское стоят рядом — но это два разных мира: где вас тихо обманут вкусом

Просекко и шампанское оба игристые, но различаются сортами, технологией и вкусом. Разбираемся, что суше, что выбрать и когда.

Читать полностью » Горчица и сметана станут заменой майонеза на новогоднем столе — диетолог Соломатина 30.12.2025 в 14:11
Новый взгляд на оливье: как снизить калорийность любимых новогодних блюд

Диетолог Елена Соломатина рассказала NewsInfo, как снизить калорийность новогодних салатов и блюд без потери вкуса.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Коллекция Лувра Абу-Даби включает более 400 собственных экспонатов — соцсети
Авто и мото
Восковое покрытие создает барьер для реагентов на авто — автоэксперт
Наука
Открытие на острове Вильчека помогает понять древние изменения уровня моря - Live Science
Авто и мото
Буксующее колесо не создаёт тяги из-за отсутствия сопротивления — 5 Колесо
Наука
Учёные зафиксировали расширение и сжатие аккумуляторов при зарядке — Science
Туризм
В Египте прямой взгляд между мужчинами и женщинами может вызвать агрессию — ТурПром
Садоводство
Чайные листья разрыхляют почву и улучшают доступ воздуха к корням — House Digest
Красота и здоровье
Утренний кофе связывают со снижением риска смерти на 16% — Prevention
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet