Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Чизкейк без сахара на основе творога
Чизкейк без сахара на основе творога
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Павел Лебедев Опубликована сегодня в 11:17

Смешал сливки с белым шоколадом — десерт вышел воздушным, как в кофейне: жаль, раньше не знал

Чизкейк без выпечки с желатином на основе творога и сливок получается кремовым и бархатистым

Чизкейк с желатином без выпечки — это воплощение нежности и воздушности. Он не требует духовки, сложных техник или редких ингредиентов, но при этом выглядит и вкусит как десерт из хорошей кофейни. Легкий творожно-сливочный крем с белым шоколадом буквально тает во рту, а основа из песочного печенья придаёт приятный контраст текстур. Такой десерт одинаково хорош и для праздничного стола, и для уютного чаепития дома.

Волшебная лёгкость без духовки

Главный секрет чизкейка без выпечки — идеальный баланс текстур и температур. Нежный слой из творога и сливок стабилизируется за счёт желатина, поэтому десерт держит форму, оставаясь кремовым и бархатистым. Белый шоколад добавляет тонкую сладость и ванильный аромат, а охлаждение делает вкус особенно освежающим.

Сравнение способов приготовления чизкейков

Тип чизкейка Способ Вкус и текстура Сложность
Классический Выпекается в духовке Более плотный, сливочный Средняя
Без выпечки На желатине Нежный, воздушный Простая
С запеканием на водяной бане Медленный нагрев Очень гладкий, как крем Сложная
Веганский Без творога, с орехами Текстура плотнее, вкус ореховый Средняя

Пошаговое приготовление

  1. Подготовьте основу. Измельчите песочное печенье в крошку (в блендере или с помощью скалки). Растопите сливочное масло и смешайте с крошкой. Масса должна напоминать влажный песок и держать форму при сжатии.

  2. Сформируйте дно. Выложите смесь в форму (диаметр 20 см), утрамбуйте ложкой или стаканом и отправьте в холодильник на полчаса.

  3. Приготовьте творожную массу. Творог протрите в блендере до кремовой консистенции. Добавьте сахарную пудру и ванилин, взбейте миксером.

  4. Растопите белый шоколад. Используйте водяную баню: шоколад не должен перегреться. Остудите до комнатной температуры и добавьте в творог.

  5. Желатин. Залейте водой, дайте набухнуть 10-15 минут, затем прогрейте до растворения (не кипятить!). Остудите.

  6. Взбейте сливки. Холодные сливки взбейте миксером до устойчивых пиков.

  7. Соедините массы. Введите раствор желатина в творожную смесь тонкой струйкой, аккуратно перемешивая. Затем по частям добавьте взбитые сливки, осторожно вмешивая лопаткой снизу вверх.

  8. Соберите чизкейк. Вылейте начинку на охлаждённую основу, разровняйте поверхность и накройте плёнкой.

  9. Охладите. Уберите в холодильник минимум на 5-6 часов (лучше на ночь).

  10. Украшение. Снимите форму, украсьте свежими ягодами, шоколадной стружкой или орехами.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: добавить горячий желатин в крем.
    Последствие: масса расслоится.
    Альтернатива: остудите желатин до тёплого состояния перед введением.

  • Ошибка: перевзбить сливки.
    Последствие: они станут маслом.
    Альтернатива: остановитесь, когда сливки начнут держать форму.

  • Ошибка: использовать слишком много желатина.
    Последствие: чизкейк получится "резиновым".
    Альтернатива: строго соблюдайте пропорции (20 г на 1 кг массы).

А что если…

Хочется сделать десерт более оригинальным? Добавьте в начинку пюре из ягод или кусочки фруктов, а сверху залейте тонким слоем желе. Можно также использовать тёмный шоколад вместо белого — получится насыщенный "контрастный" вариант.

Для лёгкой версии замените часть сливок на греческий йогурт — текстура станет чуть менее плотной, но вкус сохранится. А если хотите вегетарианский вариант, замените желатин на агар-агар (1 ч. л. порошка на 100 мл воды, растворить при 90 °C).

Плюсы и минусы блюда

Плюсы Минусы
Не требует выпечки Долгое охлаждение (5-6 часов)
Простые ингредиенты Требует точности в желатине
Воздушный, лёгкий вкус Плохо переносит жару
Подходит для детей Калорийный из-за сливок

FAQ

Какой творог лучше использовать?
Мягкий или пастообразный. Если творог зернистый, его нужно пробить блендером — от этого зависит гладкость текстуры.

Можно ли использовать шоколад молочный вместо белого?
Да, но вкус станет менее сливочным и с карамельной нотой.

Как хранить чизкейк?
До 3 суток в холодильнике, под крышкой или плёнкой. Замораживать не рекомендуется — теряет структуру.

Интересные факты

  1. Первые чизкейки готовили ещё в Древней Греции — на основе творога и мёда.

  2. Современные версии без выпечки появились в середине XX века в США.

  3. Белый шоколад в рецептах используют для стабилизации массы и придания сливочного оттенка вкуса.

Исторический контекст

Классический чизкейк изначально был праздничным блюдом в Европе и Америке. Безвыпечные версии появились как альтернатива летом, когда не хотелось включать духовку. Сегодня такой вариант стал символом лёгких домашних десертов: из простых продуктов получается настоящий кулинарный шедевр — нежный, воздушный и утончённый.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Салат с копчёной куриной грудкой, кукурузой и яйцами готовится за 20 минут и получается лёгким сегодня в 7:53
Раньше делал неправильно, теперь — вот как: салат со сметанной заправкой, где кукуруза добавляет сладости

Всего за 20 минут можно приготовить лёгкий салат с копчёной грудкой и кукурузой — узнайте, как сделать его вкусным без капли майонеза.

Читать полностью » Салат из отварной красной фасоли и моркови получается питательным с чесноком и сухариками сегодня в 7:30
Беру фасоль и морковь — салат получается сытным, как мясное блюдо: жаль, раньше не знал этот секрет

Простой, сытный и полезный салат из красной фасоли, моркови и чеснока с хрустящими сухариками. Отличная идея для обеда или лёгкого ужина.

Читать полностью » Салат с помидорами черри и моцареллой сочетает свежесть овощей и нежность сыра сегодня в 6:59
Беру черри и моцареллу — салат получается таким нежным, что челюсть отвиснет: жаль, раньше не знал

Лёгкий, ароматный салат с черри и моцареллой можно приготовить всего за 10 минут — узнаем, как добиться идеального вкуса без лишних усилий.

Читать полностью » Пирожки на тёплом молоке поднимаются с дрожжами и обжариваются на сковороде сегодня в 6:33
Жарю на сковороде с маслом — пирожки с дрожжами становятся хрустящими снаружи и нежными внутри

Пышные, румяные и ароматные — жареные пирожки на молоке, приготовленные с любовью. Универсальный рецепт для сладких и несладких начинок.

Читать полностью » Корейский салат с говядиной, перцем и огурцом сочетает специи и свежие овощи сегодня в 5:35
Кинза с горячим маслом раскрывает секрет: говядина в салате тает во рту, а овощи хрустят идеально

Пикантный и ароматный салат с говядиной, перцем и огурцом в корейском стиле. Сочетание специй, свежести и сочного мяса делает блюдо настоящим хитом.

Читать полностью » Утка с айвой в духовке приобретает аромат мёда и кисло-сладкий вкус при запекании сегодня в 4:38
Не знал, как сделать утку сочной — добавил айву и мёд, теперь всегда готовлю так: результат вау

Ароматная и сочная утка, запечённая с айвой, мёдом и горчицей. Праздничное блюдо, которое сочетает кисло-сладкий вкус и аппетитную золотистую корочку.

Читать полностью » Салат из ветчины, сыра, яиц и огурца готовится быстро за 15-20 минут и получается свежим сегодня в 3:41
Огурец с ветчиной и сыром смешал за 15 минут — результат поразил гостей: теперь всегда делаю так

Простой и вкусный салат из ветчины, сыра, яиц и огурца — лёгкий вариант классического оливье, который готовится за считанные минуты и покоряет свежестью.

Читать полностью » Кулинары рассказали, как приготовить кукурузный пирог без муки и глютена в блендере сегодня в 3:21
Теперь делаю пироги только так: 1 банка кукурузы и результат впечатляет даже гостей

Кукурузный пирог в блендере готовится за пять минут, а на вкус — будто из детства. Узнайте, как сделать его воздушным, нежным и безглютеновым.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Мария Романенко: важно предотвратить раннюю менопаузу и сохранить репродуктивное здоровье
Авто и мото
Новые правила утильсбора в России: расчёт будет зависеть от типа и мощности двигателя
Недвижимость
Риелтор Апрелев: блокировка денег при покупке квартиры не предотвращает мошенничество
Красота и здоровье
Школьные травмы у детей чаще происходят на переменах и физкультуре — Михаил Игнатов
Спорт и фитнес
Гукеш Доммараджу: шахматы помогают детям развивать умственные способности
Дом
Никита Минько объяснил, как очистить ковер от кофе, вина и чернил без повреждения ткани
Наука
Двойная тяжёлая вода в протопланетном диске подтвердила древнее происхождение воды — Лукас Родригес
Культура и шоу-бизнес
Сара Полсон сыграет Эйлин Уорнос в новом сезоне "Монстра" от Netflix — Variety
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet