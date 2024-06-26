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Целью финансирования НКО в РФ был подрыв нацбезопасности
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 13:06

Целью финансирования НКО в РФ был подрыв нацбезопасности

Западные многомиллиардные вложения в зарубежные негосударственные организации были направлены на нарушение национальной безопасности и нарушение политической обстановки в России, об этом заявил заместитель министра юстиции Российской Федерации Олег Свириденко на Петербургском международном юридическом форуме.

"Под предлогом благотворительности западные неприбыльные организации получали огромные суммы инвестиций, которые в основном направлялись на подрыв национальной безопасности и нарушение общественно-политической обстановки в РФ", — сообщил Свириденко в ходе сессии "НПО без границ: взаимодействие государства и общества".

По его мнению, только денежные поступления из Соединенных Штатов значительно увеличились. К 2023 году они увеличились на 40% и достигли приблизительно 1,3 миллиарда рублей.

Фото: commons. wikimedia.org/Rakoon (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

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