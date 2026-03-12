Изменения в трафике: как Нижний Новгород стал опасным местом для пешеходов

В Нижнем Новгороде за 2025 год в дорожно-транспортных происшествиях погибли 63 человека — это в два раза больше, чем годом ранее. Среди жертв 37 пешеходов. Наибольшее число летальных случаев пришлось на Канавинский, Приокский, Московский и Сормовский районы. Чаще всего под колеса попадали люди старше 50 лет. Специалисты Центра организации дорожного движения отмечают 28 случаев пешеходной невнимательности и 19 происшествий вне оборудованных переходов.

Статистика жертв

В 2025 году Нижний Новгород потрясло удвоение числа погибших в авариях. Речь идет о 63 людях, чьи жизни оборвались на дорогах. Большинство из них — пешеходы, их 37. Данные собрал Центр организации дорожного движения.

Погибшие в основном выходили за 50 лет. Возраст сказывается на реакции, и это видно по цифрам. Такие случаи повторяются из года в год, подчеркивают специалисты.

Общая трагедия растет, хотя аварий чуть меньше. Год назад их было 1975, теперь 1960 — минус всего 1%. Но тяжесть последствий усилилась.

"Увеличение интенсивности трафика требует от городов новых подходов к инфраструктуре. Пешеходные зоны нужно расширять, особенно в загруженных районах. Невнимательность усугубляется усталостью и плохой видимостью, вот почему переходы с подсветкой спасают жизни. Водители тоже не всегда тормозят вовремя из-за плотного потока. Города вроде Нижнего Новгорода должны срочно внедрять умные системы контроля." Управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова

Районы и причины

Лидеры по числу смертей — Канавинский, Приокский, Московский и Сормовский районы. Там плотный трафик и много пешеходов. Аварии случаются на оживленных магистралях.

Двадцать восемь пешеходов погибли по своей невнимательности. Они не смотрели по сторонам или переходили не там. Девятнадцать случаев унесли жизни вне пешеходных переходов.

Старшее поколение чаще страдает от таких ошибок. Реакция замедляется, а дороги не всегда адаптированы. Это типичная картина для больших городов.

Специалисты ЦОДД видят проблему в поведении всех участников. Водители и пешеходы теряют бдительность в потоке. Изменения нужны срочно.

Общая динамика

Аварий стало меньше на 1%, но погибших — вдвое больше. Интенсивность потоков выросла, нагрузка на дороги усилилась. Город не поспевает за ростом машин.

Культура на дорогах ухудшается с обеих сторон. Водители грешат скоростью, пешеходы — спешкой. ЦОДД фиксирует это в отчетах.

Годовые данные показывают тренд. Меньше инцидентов, но тяжелее исходы. Причины в плотном трафике и человеческом факторе.